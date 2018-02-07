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Кудрин заявил о неизбежном повышении пенсионного возраста в России

Бывший министр финансов, председатель совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин считает неизбежным повышение в России пенсионного возраста, передает «Интерфакс».

Как пояснил Кудрин, Международная организация труда придерживается мнения, что государству необходимо обеспечивать не менее 40% величины пенсии по сравнению с прежним доходом пенсионера, а с учетом добровольных и накопительных программ - до 70%. По его словам, подобное соотношение установлено в таких странах, как Великобритания, Германия, Италия. «Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10–15–20 лет, но мы должны выйти на эти параметры», – сказал Кудрин. По его словам, без повышения пенсионного возраста при этом не обойтись, сказал он на финале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России».

По его словам, помимо повышения пенсионного возраста в России необходимо больше внимания уделять сфере образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуре, «важнейшими приоритетами являются <...> сохранение населения – и трудоспособности, и продления жизни, прежде всего здоровой жизни».

«Это три кита бюджетной и государственной политики – как перераспределить средства. Мы подсчитали на моделях, сколько это дает. Этот маневр дает 1% ВВП по сравнению со всеми другими программами и институтами в течение 5–6 лет», – отметил Кудрин. По его словам, подобные структурные реформы необходимо провести.

Соответствующие предложения Кудрин уже представил президенту. На сегодняшний день пенсия в России в среднем составляет чуть более трети зарплаты. «У нас получается, что относительно средней заработной платы средняя пенсия начинает снижаться <...> Человек, уходящий на пенсию, сразу переходит на треть содержания от того, что он имел, когда он работал», – сказал Кудрин.

В России пенсионный возраст для мужчин и женщин должен быть одинаковым или с небольшой разницей, добавил он.

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