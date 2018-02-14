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Власти Украины признали невозможность развивать экономику без внешней поддержки

Экономика Украины не может развиваться без внешних финансовых вливаний, заявил премьер-министр страны Владимир Гройсман на заседании правительства.

«Мы тратим 130 млрд грн на обслуживание внешнего долга. Мы пока не можем самостоятельно развивать экономику без внешней финансовой поддержки», - констатировал Гройсман, подводя итоги работы кабмина за 2017 г. (цитаты по «Интерфакс-Украина»).

Он отметил, что страна за 2014-2015 гг. увеличила государственный долг на $5 млрд. Совокупный госдолг Украины в конце прошлого года сократился на 0,03% до $76,31 млрд. В национальной валюте госдолг вырос на 3,86%, или на 79,67 млрд грн, до 2,142 трлн грн.

Национальный банк закладывает выплаты страны по внешним обязательствам в 2018-2020 гг. на уровне свыше $16 млрд, в том числе $7,4 млрд - в текущем году.