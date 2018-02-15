Орешкин назвал оптимальную ставку налога для самозанятых

Экономика

Новости

Силуанов предложил ужесточить регулирование консолидированных групп налогоплательщиков

Институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН) необходимо сохранить, но ужесточить регулирование: компании, генерирующие прибыль, не должны оставаться за его периметром, заявил министр финансов Антон Силуанов на налоговой сессии Российского инвестфорума в Сочи.

«Считаю, что КГН должен быть оставлен, должно быть улучшено регулирование КГН, в периметр КГН должны включаться все компании, которые зависят (от группы) на величину более 90%. Сегодня получается, что отдельные прибыльные компании за пределами КГН, а те, кто имеют низкий финансовый результат, включаются в периметр КГН. Более жесткое регулирование (необходимо)», - сказал Силуанов.

По словам министра экономразвития Максима Орешкина, «КГН - вещь абсолютно правильная, она позволяет избежать трансфертного ценообразования и уходить в него, и в какой-то момент даже, может быть, окончательно от него уйти».

«Этому механизму не повезло, потому что его создание попало на период кризиса, подстройки налоговой отчетности отдельными компаниями, которые всерьез изменили всю эту ситуацию. Но это механизм, который на самом деле дает в итоге дополнительный эффект для экономики через снятие избыточного регулирования, избыточного контроля», - считает Орешкин.

«То есть - мораторий (на создание новых КГН и на включение в действующие группы новых участников) не продлевать? Все прекратить, пусть идет так, как идет?» - спросил министра модератор сессии, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. «Нужно сделать так, чтобы участие в КГН было обязательным с точки зрения всего периметра компаний», - ответил Орешкин.

В середине января Счетная палата опубликовала результаты анализа эффективности механизма КГН, который по замыслу властей должен помочь более справедливому распределению между регионами доходов от налога на прибыль. Всего в России зарегистрировано 16 КГН. Так, их создали «Роснефть», «Татнефть», «Газпром», «Мечел», «Северсталь».

По мнению аудиторов, механизм КГН себя не оправдал. В 2016 г. КГН заплатили в консолидированный бюджет 298 млрд руб. налога на прибыль, что в два раза меньше, чем эти же компании перечислили в 2011 г. Примерно в два раза сократилась и доля поступлений от КГН в сравнении с 2011 г. – 1,41% против 2,95%.