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Медведев поручил Орешкину и Силуанову договориться об инфраструктурной ипотеке за неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и Минфину за неделю снять разногласия, подготовить и представить окончательный вариант программы «Инфраструктурная ипотека».

«Надо обязательно договориться и представить мне окончательный вариант подходов к созданию инфраструктурной ипотеки. Это первое мое предложение по итогам сегодняшнего круглого стола, посвященного инфраструктурной ипотеке. И это даже не предложение, а поручение. Прошу в недельный срок внести мне окончательную версию», – сказал премьер-министр на сессии Сочинского форума, посвященной инвестициям в инфраструктуру.

«Я когда собирался сюда приехать, мои коллеги мне сказали: "На этот круглый стол вы не заходите". А я говорю: "А чего?" – "Очень много расхождений в позиции ведомств, могут не договориться". Я говорю: "Тогда я точно зайду", – рассказал премьер и попросил министра экономического развития Максима Орешкина и министра финансов Антона Силуанова "по этой теме договориться".

Дискуссия внутри правительства между Минфином и Минэкономразвития об инструментах поддержки инвестиций ведется, но ее не должно быть, заявил ранее в четверг Силуанов. По его мнению, все предлагаемые инструменты – фабрика проектного финансирования, специнвестконтракты (СПИКи), инфраструктурная ипотека, концессии и обычные госконтракты – направлены на решение одной задачи, а именно создание новых институтов и инструментов стимулирования экономики.