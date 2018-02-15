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Предправления ПФР предложил создать корпоративную пенсионную систему

В России стоит создать корпоративную пенсионную систему вместо накопительного элемента пенсии. Об этом заявил председатель правления Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов на инвестиционном форуме в Сочи, передает «РИА Новости».

Концепция индивидуального пенсионного капитала должна перерасти в корпоративную историю, считает Дроздов. Эта корпоративная пенсионная система должна обеспечивать взаимодействие между работодателем, работником и государством, продолжает он: «На основе этого может быть принято решение о взносах в эту систему и ее основные параметры».

В конце 2017 г. президент России Владимир Путин подписал поправки в закон об обязательном пенсионном страховании. Из них следует, что мораторий на перечисление пенсионных накоплений продлен до 2020 г. Его продление позволит уменьшить трансферт на обязательное пенсионное страхование из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда России на 551,3 млрд руб., отмечалось в пояснительной записке.