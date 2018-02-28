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Георгий Яшунский

Шувалов высказался против объединения налоговой службы и таможни

Слияние Федеральной таможенной службы (ФТС) и Федеральной налоговой службы (ФНС) и создание на их базе единого фискального органа сейчас нецелесообразно, заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на расширенной коллегии ФНС.

«В отношении ФТС и ФНС сегодня выглядит более оправданным решение по большей координации этих двух служб, но при этом они сохранят самостоятельность и будут соответствующими подразделениями и службами Министерства финансов. При этом уровень взаимодействия между ними будет теснее, платформы, которые будут обеспечивать их работу, будут связаны», - сказал Шувалов (цитаты по «Интерфаксу»).

Сейчас в правительстве обсуждают различные варианты технологических и структурных решений применительно к ФНС и ФТС, отметил вице-премьер.

Идея объединения ФНС и ФТС обсуждается уже давно. Последний раз такая дискуссия закончилась в 2015 г. решением создать единую информационную систему двух служб и передать ФТС, как и ФНС, под кураторство Минфина.

Правительство планировало определиться по поводу объединения ФНС и ФТС к маю. Против слияния выступали руководители обеих служб, рассказывали «Ведомостям» федеральные чиновники.