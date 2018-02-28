Новости
Экономика
Новости

Шувалов предложил ФНС подумать о введении платных услуг для населения

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Первый вице-премьер России Игорь Шувалов предложил Федеральной налоговой службе (ФНС) рассмотреть возможность введения платы за дополнительные услуги населению. С таким предложением он выступил на коллегии ФНС.

Он пояснил, что такие услуги должны быть «из ряда вон выходящими по сегодняшним критериям», а плата за них – небольшой.

«Если ФНС будет для граждан осуществлять нечто совокупное, удобное, то есть из ряда вон выходящее по сегодняшним критериям, то это может быть за небольшую плату», – считает вице-премьер (цитата ТАСС).

Ранее на коллегии ФНС руководитель службы Михаил Мишустин сообщил, что поступления налогов в консолидированный бюджет России в 2017 г. увеличились по сравнению с предыдущим годом на 20% до 17,3 трлн руб. В федеральный бюджет было зачислено 9,2 трлн руб. налогов, что на 228 млрд руб. больше предусмотренной законом о бюджете планки.

Политика
Новости

Ответчики по иску Дерипаски попросили политического убежища в США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Анастасия Вашукевич (известна как Настя Рыбка) и ее наставник Александр Кириллов (Алекс Лесли) попросили политического убежища в США. Доверенное лицо Рыбки Павел Юнко передал соответствующее письмо в американское посольство в Бангкоке. Об этом сообщает «Дождь» (копия письма есть в распоряжении телеканала).

В России «разразился большой политический скандал» из-за расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, поэтому Вашукевич и Кириллов уехали в Таиланд, говорится в письме. «Мы просим о политическом убежище, помощи и защите — как можно быстрей, поскольку у нас есть очень важная для США информация и мы очень рискуем своими жизнями», – утверждается там же. Из письма также следует, что Вашукевич и Кириллов готовы передать США фото-, видео- и аудиодоказательства «преступлений российского правительства».

Ранее на странице Вашукевич в Instagram появилось видеообращение, в котором она обещала американской прессе в обмен на помощь рассказать о вмешательстве российских депутатов в выборы США. «Нас пытаются закрыть и очень надолго», – сказала Вышукевич: «Я знаю очень много». «Если США не защитит, мы пропадем», – говорится под одним из ее постов в Instagram.

Вашукевич, ее наставника и еще восемь человек задержали в Таиланде 26 февраля за нелегального проведение тренинга. Им предъявили обвинения в нелегальной работе. Сама Вышукевич уточняет, что ее задержали «по чьему-то приказу из Банкгока».

В четверг, 8 февраля, Навальный опубликовал расследование ФБК, в котором сообщалось, что миллиардер Олег Дерипаска и вице-премьер России Сергей Приходько якобы отдыхали на яхте бизнесмена в Норвегии. По мнению Навального, Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г. Все расследование было основано на книге Вашукевич, а также видео и фото из ее Instagram.

Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова. Бизнесмен утверждает, что они раскрыли детали его частной жизни без его согласия.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Суд вернул в полицию дело против Навального за «забастовку избирателей»

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Тверской суд Москвы вернул в полицию административное дело в отношении оппозиционного политика Алексея Навального о повторном нарушении правил организации митингов и демонстраций во время не согласованной с властями «забастовки избирателей» 28 января. «Определением суда административное дело возвращено в полицию для устранения нарушений, имеющихся в материалах и препятствующих рассмотрению дела по существу», - сообщила сегодня и. о. пресс-секретаря Тверского суда Москвы Светлана Максимова в среду.

Суд по делу был назначен на 5 марта, однако сегодня сам Навальный сообщил, что он отменен. «Пришли полицейские в офис. Сказали, что суд пятого марта отменяется. Сами не знают почему», - написал он.

22 февраля Навального задержали в Москве и выдали ему протокол о заведении против него дела по ст. 20.2.8 КоАП (повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий, предполагает до 30 суток ареста). Его скоро отпустили, однако оппозиционер считает, что его арестуют ближе к дате выборов президента 18 марта. 20 февраля был задержан директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Роман Рубанов, позже арестованный на 10 суток за нарушение правил проведения публичных мероприятий (ч. 2 ст. 20.2 КоАП): он сделал ретвит сообщения Навального о времени и месте проведения протестной акции 28 января.

В январе 2018 г. в нескольких российских городах прошла организованная ФБК Навального «забастовка избирателей». Навальный призывал сторонников бойкотировать выборы после того, как Центризбирком отказался регистрировать его кандидатом в президенты. По данным портала «ОВД-инфо», во время акций было задержано около 350 человек.

Навального уже арестовывали за повторное нарушение правил проведения митинга. В октябре 2017 г. он получил 20 суток ареста. Тогда политик пропустил протестные митинги, которые прошли во многих городах 7 октября — в день рождения президента Владимира Путина. До этого протоколы за нарушение правил публичных мероприятий уже составлялись на Навального после несанкционированных акций 26 марта, 12 июня и «агитационного субботника» 8–9 июля.

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин предложил МВД закрывать четверть всех дел на стадии следствия

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин предложил МВД отказаться от практики передачи в суд дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям — такие дела сейчас составляют около четверти от всех, что оказываются в судах, сказал Путин на расширенной коллегии МВД в среду.

«Как вы знаете, сложилась практика оценивать работу дознавателя, следователя по количеству дел, переданных в суд, в том числе дел, которые должны быть прекращены по нереабилитирующим основаниям», — напомнил президент.

Такие дела передаются в суд «для улучшения отчетности» следователей и дознавателей, хотя уже на стадии следствия ясно, что они не имеют судебной перспективы, отметил Путин. По его словам, эксперты предлагают внести изменения в ведомственные акты МВД, согласно которым такие дела не должны будут направляться в суд. По мнению президента, это предложение «может повысить качество работы правоохранительных органов».

«Нужно обсудить, обдумать это предложение», — призвал он.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Призеры Олимпиады получат BMW отечественной сборки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российских спортсменов, получивших награды на Олимпиаде в Южной Корее, наградят автомобилями BMW производства калининградского завода «Автотор», сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия.

Собеседник агентства уточнил, что спортсмены получат автомобили BMW Х4, Х5 и Х6. «Это обычные серийные автомобили различной комплектации, не самой простой», - добавил он.

Представитель «Автотора» добавил, что спецзаказа на машины для олимпийцев не было — с завода они регулярно поступают в Москву на центральный склад готовой продукции BMW, откуда уже распределяются по дилерским центрам.

Всего в XXIII Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане приняли участие 168 российских спортсменов, которые по требованию Международного олимпийского комитета (МОК) выступали под нейтральным флагом. Требование обусловлено допинговыми скандалами с участием России.

Россияне, выступавшие на Олимпиаде под нейтральным флагом, завоевали две золотых, шесть серебряных, девять бронзовых медалей. В медальном зачете по итогам Игр они оказались на 13-м место. Соревнования прошли в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля. Золотые медали удалось завоевать фигуристке Алине Загитовой и российским хоккеистам, победившим сборную Германии со счетом 4:3 в финале.

В среду, 28 февраля президент России Владимир Путин планирует встретиться с олимпийцами из России и вручить им госнаграды.

Как встретили российских олимпийцев в Москве

Выбор редактора
Политика
Новости

Голосующим впервые москвичам выдадут бесплатные билеты в «Олимпийский»

Интерфакс/Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Молодым избирателям-москвичам, которые впервые примут участие в голосовании на выборах президента 18 марта, на избирательных участках выдадут бесплатные билеты на концерты российских звезд эстрады в спорткомплексе «Олимпийский» с 22 по 24 марта, сообщил сегодня председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. «Молодые избиратели, которые придут 18 марта на избирательные участки, получат флаеры, зарегистрируются на сайте, выберут одну из трех дат концерта и пойдут на него», - рассказал Горбунов.

Чиновник напомнил, что подобные акции в Москве уже были: в 2016 г. впервые голосующим на выборах в Госдуму выдавали приглашение на концерт популярных исполнителей на Поклонной горе в тот же вечер. «После этого были пожелания не проводить такое мероприятие в день голосования. В этот раз в "Олимпийском" будет организовано три концерта», - отметил он.

Горбунов сообщил, что аренду «Олимпийского» оплатит Мосгоризбирком, а артисты будут выступать бесплатно. Это в ходе пресс-конференции подтвердили, в частности, участницы группы «Серебро». «Тут взаимная заинтересованность. Артисты могут расширить свою аудиторию, и они же выполнят свой гражданский долг», - заметил председатель Мосгоризбиркома.

По оценке Горбунова, президентские выборы пройдут «в непростой политической обстановке». «Москвичи должны показать пример всей стране по участию в выборах», - подчеркнул он.

Традиционно явка на выборах в Москве одна из самых низких в России. На прошлых президентских выборах она составила 58,1% от списочного состава избирателей, на думских выборах 2016 г. – лишь 35,2%. На муниципальных выборах осенью 2017 г., когда многие кандидаты жаловались на отсутствие информации о предстоящем голосовании, на участки пришло лишь 14,8% москвичей.

В середине февраля стало известно, что московские власти готовы заплатить 50 млн руб. за праздничное оформление избирательных участков к 18 марта, чтобы привлечь избирателей. РБК в декабре 2017 г. со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, сообщал, что Кремль поставил перед регионами задачу превратить выборы президента в праздник. За бойкот выборов выступает оппозиционный политик Алексей Навальный, которого не допустили к президентским выборам из-за судимости.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

«Газпром нефть» заработала рекордную прибыль за 2017 год

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Чистая прибыль «Газпром нефти» в 2017 г. по МСФО выросла на 26,5% к предыдущему году - до рекордных в истории компании 253 млрд руб., сообщает компания.

Нефтяная «дочка» «Газпрома» объясняет финансовые результаты успешным развитием новых проектов добычи, увеличением розничных и премиальных продаж, ростом мировых цен на нефть, а также «действиями менеджмента «Газпром нефти» по повышению операционной эффективности».

Выручка «Газпром нефти» увеличилась на 18,2% до 2 трлн руб. Компания нарастила добычу углеводородов на 4,1%. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты налога, процентов и амортизации) выросла на 20,8% до 551 млрд руб. В 2017 г. «Газпром нефть» вышла в зону положительного свободного денежного потока - 65 млрд руб., завершив ключевые инфраструктурные инвестиции в новые крупные проекты по добыче.

По итогам 2017 г. «Газпромнефть» вошла в тройку лидеров по добыче нефти в России. Компания с учетом доли в совместных предприятиях добыла 89,75 млн тонн н.э., что на 4,1% выше результата 2016 г. Рост обеспечен увеличением добычи на новых месторождениях – Новопортовском, Восточно-Мессояхском и Приразломном, а также на месторождениях в Ираке.

Годовой объем нефтепереработки на собственных НПЗ компании и совместных предприятиях составил 40,1 млн тонн. Оптимальный режим загрузки НПЗ обеспечил максимально возможную доходность нефтепереработки при актуальной рыночной конъюнктуре, отмечают в компании.

Одной из приоритетных задач «Газпромнефти» является обеспечение высокой дивидендной доходности, приводит компания комментарий председателя правления Александра Дюкова. По итогам 2017 г. «Газпромнефть» увеличила выплаты акционерам в абсолютном выражении и вернулась к практике промежуточных дивидендов.

Выбор редактора
Политика
Новости

Лавров обвинил США в подготовке Европы к тактическому ядерному удару по России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил об агрессивной позиции США по отношению к России. По его словам, об этом свидетельствует «наличие готовых к применению тактических ядерных вооружений США в Европе», передает «Интерфакс».

Холодная война в советских плакатах

Лавров подчеркнул, что Россия не имеет развернутого тактического ядерного оружия, а значит, и не занимается отработкой его применения. Россия сосредоточила боеприпасы на центральных базах хранения на территории страны, отметил он на конференции по разоружению в Женеве.

Министр считает, что сохранение принадлежащего США нестратегического ядерного оружия в Европе препятствует ядерному разоружению. По его словам, члены НАТО, принимая участие в планировании применения нестратегических ядерных боеприпасов США, грубо нарушают Договор о нераспространении.

Лавров надеется, что руководство европейских стран сможет «сказать твердое "нет" размещению на своей территории оружия самого массового уничтожения». Он напомнил, что однажды США уже применили подобное оружие против мирного населения Хиросимы и Нагасаки.

Лавров также отметил, что Россия достигла предельного уровня объема носителей и боезарядов по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, ядерный арсенал России сокращен на 85% по сравнению с пиком холодной войны.

Главный ядерный полигон СССР спустя четверть века после закрытия

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин призвал сохранить порядок перед выборами любыми законными средствами

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин сегодня на расширенной коллегии МВД призвал работников правоохранительных органов «использовать все, что находится в ваших руках», чтобы обеспечить правопорядок и законность перед выборами президента.

«Впереди очень важное внутриполитическое мероприятие — выборы президента. У каждого гражданина есть свое собственное мнение о том, что он должен делать в предвыборный период, как выражать свое собственное мнение. И все предусмотренные законом способы выражения этого мнения должны быть гарантированы законом и действиями правоохранительных органов», — сказал президент, баллотирующийся на четвертый президентский срок, выступая перед силовиками.

«Вместе с тем все, кто совершает любые акции, должны исходить из того, что действовать нужно исключительно в рамках закона. Это для себя должны иметь в виду и правоохранительные органы, и организаторы любых акций», — добавил Путин. «Призываю вас к тому, чтобы все, что находится в ваших руках, было использовано в рамках действующего законодательства, но обеспечило бы правопорядок и соблюдение законности в стране», — резюмировал президент.

Выбор редактора
Технологии
Новости

ФАС начала расследование в отношении операторов из-за роста цен на sms-рассылки

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала расследование в отношении операторов связи МТС, «Мегафон» «Вымпелком» (в России работает под брендом «Билайн») и «Теле2» из-за возможного увеличения цены sms-рассылок для банков после принятия закона, обязывающего банки информировать заемщиков о долге и остатке лимита по кредитной карте.

По итогам проверки ФАС может возбудить дело или выдать предупреждение, если установит признаки нарушения закона, сообщила ТАСС начальник управления регулирования связи и информационных технологий ФАС Елена Заева. По ее словам, проверка завершится до 20 марта.

Провести такую проверку ФАС рекомендовал межрегиональный банковский совет при Совете Федерации. Сенаторы считают, что увеличение стоимости sms-рассылок операторами может отразиться на цене финансовых услуг для клиентов.

В феврале Госдума приняла закон, обязывающий банки информировать заемщиков о задолженности и остатке лимита кредитования после совершения каждой операции по карте.

Политика
Новости

Путин в послании затронет тему необоснованного преследования бизнесменов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин пообещал в ходе ежегодного послания Федеральному собранию затронуть тему необоснованного преследования бизнеса со стороны правоохранительных органов. Об этом президент сказал, выступая на итоговой коллегии МВД России.

Путин призвал сотрудников МВД тщательно расследовать факты давления на предпринимателей, их необоснованного преследования, в том числе со стороны правоохранительных органов. «Я завтра буду еще говорить об этом в послании», – добавил президент.

Путин подчеркнул, что преследование бизнесменов со стороны сотрудников правоохранительных органов абсолютно недопустимо. Такие правонарушения «подрывают веру людей в закон, справедливость, свободу экономической деятельности», отметил президент.

Послание Путина Федеральному собранию запланировано на четверг, 1 марта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался раскрывать содержание послания. Он только отметил, что оно охватывает широкий круг вопросов.

Как сообщили «Ведомостям» несколько федеральных чиновников, в послании Путин расскажет об основных направлениях своей будущей политики – это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения и судебная реформа.

Политика
Новости

Путин поручил МВД пресекать попытки вовлечения молодежи в незаконные акции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент Владимир Путин поручил МВД «решительно пресекать» деятельность групп, пытающихся привлечь молодежь к участию в несанкционированных акциях. Об этом он заявил на расширенной коллегии ведомства в среду.

Количество преступлений экстремистской направленности в 2017 г. выросло на 5%, сказал президент. Экстремистские группы используют для разжигания ненависти ресурсы соцсетей, организуют несанкционированные акции и пытаются привлечь молодежь, заявил Путин.

«Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп и привлекать к ответственности их руководителей», — подчеркнул он.

За последний год в России прошло несколько несанкционированных уличных акций, в которых принимали участие школьники и студенты.

Последняя всероссийская протестная акция - «Забастовка избирателей», призывающая бойкотировать президентские выборы, прошла 28 января. Ее организовал основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный. В некоторых городах, в частности в Москве и Санкт-Петербурге, акции не были согласованы властями.

Ранее с инициативой законодательного запрета на участие несовершеннолетних в протестных акциях выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В свою очередь начальник управления по противодействию экстремизму МВД Тимур Валиулин предлагал закрепить ответственность родителей и учителей за участие подростков в несогласованных акциях.

Выбор редактора
Политика
Новости

Песков назвал противоречивой информацию о запрете проводить спортивные соревнования в России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле не знают о возможном запрете России со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA) подавать заявки на проведение международных спортивных соревнований, передает «Интерфакс».

Песков назвал поступающую по данной теме информацию противоречивой. «Мы не располагаем информацией о каких-то возможных обременениях или ограничениях в праве России проводить международные состязания», - сказал он.

Ранее в WADA сообщили, что Россия с 1 апреля может лишиться права подавать заявки на проведение международных соревнований. Запрет на право подачи заявок вступит в силу с 1 апреля, если Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) к этому времени не восстановят в правах. Соответствующие изменения руководство WADA внесло в кодекс организации еще в ноябре 2017 г. Осенью 2015 г. РУСАДА признали не соответствующим данному кодексу. РУСАДА на данный момент не восстановлена в правах. Вопрос о восстановлении могут рассмотреть на совете учредителей WADA в мае 2018 г.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по спорту и туризму Михаил Дегтярев заявил RNS, что Россия потребует внести изменения в дорожную карту по восстановлению в правах РУСАДА для того, чтобы Россия могла подавать заявки на проведение международных состязаний после 1 апреля, то есть с момента вступления в силу поправок в кодекс WADA.

На данный момент для полного восстановления РУСАДА от России требуют признать доклад Ричарда Макларена, в котором говорится, что в России во время Олимпиады-2014 в Сочи действовала «государственная допинговая система». «Доклад Макларена мы признавать не будем, потому что он основан на лживых заявлениях одного человека, это признала комиссия Шмидта, исполком МОК это зафиксировал своим решением», — отметил Дегтярев.

По его словам, ситуация с РУСАДА не повлияет на проведение в России чемпионата мира по футболу – 2018.

Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото