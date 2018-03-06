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Инвесторам на Дальнем Востоке предложат кредиты под 1%

Инвесторы, реализующие на Дальнем Востоке проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвесткредиты в российских банках в рублях, долларах или юанях по ставке 1% годовых. Соответствующий проект постановления подготовило Минвостокразвития по поручению премьер-министра Дмитрия Медведева, сообщает пресс-служба ведомства.

«Механизм заработает уже в этом году. Банки, предоставляющие такой кредит, получат необходимую федеральную субсидию. Таким образом, мы сможем решить одну из главных проблем, которая больше всего волнует дальневосточных инвесторов, – недоступность и высокая стоимость заемных финансовых ресурсов», – сказал министр Александр Галушка на итоговой коллегии Минвостокразвития во Владивостоке.

Кроме того, по поручению президента правительство совместно с Банком России поддержало создание в Свободном порту Владивосток конкурентоспособного в масштабах Азиатско-Тихоокеанского региона финансового центра, указывают в Минвостокразвития.

В Свободном порту предлагается открыть филиалы иностранных банков (они не смогут привлекать вклады физлиц), торгово-инвестиционную площадку для цифровых финансовых активов и специализированный инвестиционный суд.

«Задача этого года – подготовить необходимую для работы этих механизмов законодательную оболочку», – сказал Галушка.