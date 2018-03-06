Экономика

Новости

Трутнев обвинил Минфин и Минтранс в саботаже поручений Путина

Министерства финансов и транспорта срывают реализацию программы субсидирования авиаперевозок, заявил журналистам полпред президента в Дальневосточном федеральном округе – вице-премьер Юрий Трутнев.

«Поручения президента должны быть выполнены. И объяснения Минтранса и Минфина сегодня, что деньги вроде бы есть, но они расписаны на другие цели, – это прямой саботаж и прямое неуважение позиции президента России. Ведомства должны исполнить поручения президента», – сказал Трутнев (цитаты по «РИА Новости»).

Вице-премьер пообещал доложить президенту Владимиру Путину о результатах заседания рабочей группы по контролю за выполнением поручений главы государства. Трутнев также планирует попросить председателя правительства Дмитрия Медведева провести заседание федеральных органов исполнительной власти для обсуждения вопроса качества выполнения президентских поручений.

На поддержку авиаперевозок в 2018 г. из федерального бюджета планируется выделить 7,2 млрд руб., в 2017 г. на эти цели было направлено 7,3 млрд руб., в 2016 г. – 8,76 млрд. Сейчас в России действуют программы поддержки внутренних авиаперевозок на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь, а также программа субсидирования межрегиональных рейсов.