Инфляция в феврале сохранилась на уровне 2,2%
В феврале потребительские цены увеличились на 0,2%, в годовом выражении инфляция сохранилась на уровне 2,2%, свидетельствуют данные Росстата.
В январе цены выросли на 0,3%. С начала года накопленная инфляция составила 0,8%.
Продовольственные товары в феврале подорожали на 0,4%, непродовольственные товары и услуги - на 0,1%.
В феврале по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную продукцию. Так, виноград подорожал на 8,6%, капуста белокочанная и картофель – на 7,9% и 7,8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла – на 3,6-6,8%. Вместе с тем на 0,3-2,7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны.
Минэкономразвития ожидает после некоторого роста инфляции в годовом выражении к концу I квартала ее замедление до 2% в июне. По итогам 2018 г. министерство и Банк России прогнозируют рост цен менее 4%.