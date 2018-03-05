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Доходы населения в январе упали на 7% в годовом выражении

Реальные доходы населения в январе 2018 г. уменьшились относительно января прошлого года на 7%, сообщает Росстат.

Такое резкое падение доходов зафиксировано в связи с единовременной выплатой пенсионерам 5000 руб. в январе 2017 г.

Ранее в оперативном докладе за январь Росстат опубликовал данные по доходам без учета этой выплаты для «сопоставимости» данных, что вызвало критику ряда экономистов. С учетом выплаты доходы сократились на 7%, приводит Росстат пересчитанные данные.

«С учетом указанной выплаты реальные располагаемые денежные доходы в январе 2018 г. относительно января 2017 г. составили 93%», - указывает Росстат.

С исключением выплаты реальные доходы в январе 2018 г. не изменились. В номинальном выражении без учета выплаты средние доходы в январе 2018 г. увеличились на 2,9% до 23 534 руб., а с учетом выплаты - упали на 3,5%.

В целом за 2017 г. вопреки прогнозу Минэкономразвития реальные доходы населения снизились четвертый год подряд - на 1,7%, в 2016 г. они упали на 5,8%, в 2015 г. - на 3,2%, в 2014 г. - на 0,7%.

В 2018 г. правительство ожидает роста реальных доходов на 2,3%.