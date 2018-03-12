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СМИ сообщили о резком росте зарплат бюджетников перед выборами

С декабря 2017 г. в ряде научных учреждений и больниц работникам бюджетной сферы, подпадающим под действие майских указов президента 2012 г., в несколько раз увеличили зарплаты, сообщили РБК сотрудники нескольких больниц, вузов и научного института.

В феврале сотрудники Московского государственного университета (МГУ) получили «необычайно высокую» зарплату, это не связано ни с какими надбавками, рассказал муниципальный депутат района Якиманка и младший научный сотрудник МГУ Василий Дикарев. По расчетам активистов МГУ, весь научный и преподавательский состав получил пятикратный месячный оклад. По словам другого преподавателя МГУ, сотрудники получили в 2,5–3 раза больше, чем обычно, итоговые суммы составили 100 000–120 000 руб. Руководство при этом никак не объяснило повышение зарплат. Ранее о резком росте зарплат в МГУ сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на сотрудников нескольких факультетов вуза.

В Московском авиационном институте также в несколько раз повысили зарплаты, рассказал РБК профессор института и подтвердил другой преподаватель. Сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) сообщил о похожей ситуации. По его словам, руководство института не скрывает, что подгоняет зарплаты под майские указы. «Деньги все, которые были, кинули на зарплату. Потому что указы надо выполнить», - указывает собеседник издания. В результате зарплаты в институте увеличились до 80 000 руб. с ранее обычных для сотрудников 25 000–30 000 руб.

В московской городской клинической больнице им. С. П. Боткина зарплаты выросли в два раза, рассказал изданию сотрудник больницы. По его словам, врачи получили стимулирующую выплату в необычно большом размере, а также 6000 руб. премии на 8 марта, «ну и обещания увеличения зарплаты до космических масштабов в ближайшем будущем». О повышении зарплат в несколько раз в 2018 г. изданию сообщили сотрудники еще нескольких московских больниц.

По словам собеседника в департаменте здравоохранения Москвы, в начале марта руководители городских больниц получили указание выравнять зарплаты согласно майским указами. «По итогам 2017 г. и первых месяцев 2018 г. городскими учреждениями достигнут уровень заработных плат, предусмотренный [майскими] указами. Все выплаты проводились планово и не носят разового характера», - сообщили в пресс-службе департамента экономической политики Москвы.

В учреждениях здравоохранения федерального подчинения также говорят о росте зарплат. О резком повышении зарплат врачей в два-три раза в январе - феврале 2018 г. РБК рассказали несколько сотрудников федерального научно-исследовательского института глазных болезней им. Гельмгольца. Данные об увеличении зарплат этой зимой поступают и из регионов, сообщил изданию сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

Согласно указам президента Владимира Путина от мая 2012 г. к 2018 г. зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников должны быть доведены до 200% от средней по региону, а для других отдельных категорий работников бюджетной сферы - до 100%.

Началось досрочное голосование на выборах президента России