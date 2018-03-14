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Евросоюз согласовал выделение 3 млрд евро на помощь сирийским беженцам в Турции

Еврокомиссия согласовала выделение дополнительных 3 млрд евро для помощи бежавшим в Турцию гражданам Сирии, соответствующее заявление опубликовано на сайте комиссии.

«Следуя своей приверженности поддержке сирийских беженцев в Турции, Европейская комиссия сегодня мобилизует дополнительное финансирование для Фонда помощи беженцам, который предоставляет 500 000 детей доступ к образованию и поддерживает 1,2 млн беженцев с ежемесячными денежными переводами, - говорится в сообщении. - Сегодняшнее решение устанавливает правовую основу второго транша в размере 3 млрд евро».

Из указанной суммы 1 млрд евро выделит Евросоюз, 2 млрд евро приходится на взносы стран-членов. Это второй транш фонду, первый аналогичный перевод 3 млрд евро был осуществлен в 2016 г.

«Комиссия предлагает продлить эту договоренность для продолжения успешной и эффективной работы фонда по реализации проектов, направленных на помощь беженцам в Турции», - указывают в Еврокомиссии. Сейчас в Турции находятся около 3,5 млн беженцев из Сирии.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания ЕС по выделению средств не были выполнены в полной мере. «ЕС сообщил нам, что для беженцев будет выделено в общей сложности 6 млрд евро. Но к настоящему моменту поступили только 900 млн», — цитировала Эрдогана газета Hurriyet.