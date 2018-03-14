Украина запретила ввоз минеральных удобрений из России
Правительство Украины объявило о введении временного эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров, передает ТАСС.
«Сегодня мы принимаем решение о приостановке, и таможня это [решение] получит», - заявил на заседании первый вице-премьер страны Степан Кубив. Инициатором такого шага стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил минэкономики Украины оформить это решение «согласно регламентным требованиям».
Киев в 2014 г. установил пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но они затрагивали лишь аммиачную селитру. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия, в свою очередь, пытается оспорить это решение в рамках ВТО. В то же время в страну продолжают ввозить из России другие виды азотных удобрений - карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС).
Весной прошлого года Украина объявила о введении антидемпинговых пошлин в 31,84% и на импорт из России карбамида и КАС. По информации минэкономики Украины, на момент введения пошлин доля России среди поставщиков азотных удобрений на Украину достигала 80-90%.