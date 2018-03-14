Новости
Экономика
Новости

Украина запретила ввоз минеральных удобрений из России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Правительство Украины объявило о введении временного эмбарго на импорт минеральных удобрений из России. Соответствующее решение было принято на заседании кабинета министров, передает ТАСС.

«Сегодня мы принимаем решение о приостановке, и таможня это [решение] получит», - заявил на заседании первый вице-премьер страны Степан Кубив. Инициатором такого шага стал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Премьер-министр Владимир Гройсман поручил минэкономики Украины оформить это решение «согласно регламентным требованиям».

Киев в 2014 г. установил пятилетние антидемпинговые пошлины на импорт российских удобрений, но они затрагивали лишь аммиачную селитру. Ставки были определены на уровне 20,51-36,03%. Россия, в свою очередь, пытается оспорить это решение в рамках ВТО. В то же время в страну продолжают ввозить из России другие виды азотных удобрений - карбамид и карбамидно-аммиачную смесь (КАС).

Весной прошлого года Украина объявила о введении антидемпинговых пошлин в 31,84% и на импорт из России карбамида и КАС. По информации минэкономики Украины, на момент введения пошлин доля России среди поставщиков азотных удобрений на Украину достигала 80-90%.

Политика
Новости

Великобритания созвала внеочередное заседание Совбеза ООН из-за отравления Скрипаля

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Великобритания созвала внеочередное заседание Совета Безопасности ООН из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом. Об этом говорится в сообщении британского МИДа.

Совещание начнется в среду в 22.00 мск. Об этом говорится в Twitter постоянного представительства Нидерландов при ООН. «Сегодня в Совете безопасности ООН: 15.00 EST (22.00 мск) совещание по атаке в Солсбери», — отмечается в сообщении.

4 марта недалеко от торгового центра в Солсбери в тяжелом состоянии были обнаружены два человека. Их госпитализировали в бессознательном состоянии. На следующий день стало известно, что в критическом состоянии в результате отравления находится Скрипаль и его дочь. В России Скрипаль в 2004 г. был приговорен к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Великобритании.

В 2010 г. он был помилован и получил политическое убежище в Великобритании.

Во вторник британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о возможной о причастности России к отправлению Скрипаля и его дочери. Лондон предъявил Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта предоставить официальные объяснения в связи с инцидентом. Если ответ российской стороны не удовлетворит британские власти, то инцидент со Скрипалем будет рассматриваться Великобританией как «незаконное применение силы Россией против Британии», говорила Мэй.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что Россия ответит на запрос Великобритании, если будут выполнены все процедуры, предусмотренные конвенцией о запрете химического оружия. Российская сторона также попросила предоставить вещество, которым предположительно отравили Скрипаля, а также информировать Москву о ходе расследования. Дочь Скрипаля имеет российское гражданство, заявил Лавров. Он опроверг причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ. Российский МИД выразил протест британскому послу Лори Бристоу.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Финансы
Новости

Иностранцы увеличили вложения в российские гособлигации

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Нерезиденты в январе 2018 г. увеличили инвестиции в российские облигации федерального займа (ОФЗ) на 40 млрд руб., или на 1,8%, следует из данных Банка России.

В результате доля нерезидентов на рынке ОФЗ в январе 2018 г. выросла с начала 2017 г. с 33,1 до 33,9%. В то же время рынок ОФЗ в январе сократился на 47 млрд руб., или на 0,7%.

Инвестиции нерезидентов в ОФЗ по номинальной стоимости бондов на 1 февраля составили 2,27 трлн руб. при общем объеме рынка 6,693 трлн руб.

Выбор редактора
Политика
Новости

Sky News узнал о решении Мэй выслать российских дипломатов

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявит о решении выслать российских дипломатов из страны. Об этом рассказал в Twitter корреспондент Sky News Алистэр Банкалл со ссылкой на свои источники. Решение принято в связи с отравлением на территории страны экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

«Премьер объявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 г., но «достаточное число», рассказали мне», — написал он в своем микроблоге. Журналист добавил, что не знает, будет ли выслан из Великобритании российский посол, поскольку британские власти хотят «сохранить возможность вести диалог» с российской стороной.

4 марта рядом с одним из торговых центров в британском городе Солсбери нашли двух человек, серьезно пострадавших от отравления неизвестным веществом. Позже выяснилось, что это были экс-полковник ГРУ Скрипаль, приговоренный в 2004 г. к 13 годам колонии за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в критическом состоянии.

Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена разведчиками между США и Россией в 2010 г. Британский премьер-министр Тереза Мэй сообщила о причастности России к его отравлению «с высокой вероятностью».

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ

Выбор редактора
Экономика
Новости

Евросоюз согласовал выделение 3 млрд евро на помощь сирийским беженцам в Турции

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Еврокомиссия согласовала выделение дополнительных 3 млрд евро для помощи бежавшим в Турцию гражданам Сирии, соответствующее заявление опубликовано на сайте комиссии.

«Следуя своей приверженности поддержке сирийских беженцев в Турции, Европейская комиссия сегодня мобилизует дополнительное финансирование для Фонда помощи беженцам, который предоставляет 500 000 детей доступ к образованию и поддерживает 1,2 млн беженцев с ежемесячными денежными переводами, - говорится в сообщении. - Сегодняшнее решение устанавливает правовую основу второго транша в размере 3 млрд евро».

Из указанной суммы 1 млрд евро выделит Евросоюз, 2 млрд евро приходится на взносы стран-членов. Это второй транш фонду, первый аналогичный перевод 3 млрд евро был осуществлен в 2016 г.

«Комиссия предлагает продлить эту договоренность для продолжения успешной и эффективной работы фонда по реализации проектов, направленных на помощь беженцам в Турции», - указывают в Еврокомиссии. Сейчас в Турции находятся около 3,5 млн беженцев из Сирии.

В феврале президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обещания ЕС по выделению средств не были выполнены в полной мере. «ЕС сообщил нам, что для беженцев будет выделено в общей сложности 6 млрд евро. Но к настоящему моменту поступили только 900 млн», — цитировала Эрдогана газета Hurriyet.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Выручка онлайн-кинотеатра Okko выросла почти в два раза

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Годовая выручка онлайн-кинотеатра Okko в 2017 г. выросла почти в 2 раза до 1,38 млрд руб., говорится в сообщении сервиса.

У компании выросло число платящих пользователей на 65%, говорится в сообщении онлайн-кинотеатра. Доля Okko на рынке платных онлайн-кинотеатров, по собственным данным сервиса, составляет 18%. Половина пользователей онлайн-кинотеатра пользовались платными подписками. «Прошедший год стал поворотным для рынка онлайн-кинотеатров, впервые у игроков платная модель обошла по доходам рекламную», - цитирует сервис генерального директора Okko Ивана Гродецкого. Онлайн-кинотеатр Okko был создан в 2011 г., в прошлом году сервис впервые вышел на самоокупаемость, говорили «Ведомостям» представители онлайн-кинотеатра.

75,9% зрителей пользуются Okko на Smart TV и PlayStation, 21,5% — на мобильных устройствах, 2,6% — на ПК. Количество среднемесячных просмотров в 2017 г. выросло почти в 1,5 раза и составило 4,44 млн.

Ранее о росте выручки на 65% до чуть более 1 млрд руб. отчитался онлайн-кинотеатр Megogo. Доходы всех российских онлайн-кинотеатров в 2017 г. выросли в полтора раза до 7,2 млрд руб., писало издание Ruvod со ссылкой на предварительную оценку TMT Consulting. Крупнейшим игроком остается Ivi, указывают аналитики, этот онлайн-кинотеатр контролирует 35% рынка, Okko – 17%, Amediateka – 15%, Megogo – 12%.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

В Бельгии монахи обвинили ритейлера в завышении цен на выпущенное ими пиво

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Бельгийские монахи-трапписты из аббатства Вествлетерен обвинили ритейлера Jan Linders в продаже производимого в монастыре пива Westvleteren по завышенным ценам, пишет бельгийское издание Het Laatste Nieuws (HLN).

Westvleteren – редкий сорт трапписткого пива, производимый в монастырской пивоварне в небольших объемах. Его можно попробовать в трапезной монастыря или купить оптом. При этом на сайте аббатства желающим купить партию этого пива рекомендуют «запастись терпением и положиться на удачу».

В супермаркеты Jan Linders поступили 300 ящиков пива по 24 бутылки – в каждый из 60 магазинов по пять ящиков, пишет британская газета The Guardian. Магазины продавали пиво по 9,95 евро за бутылку, что в 5-6 раз больше обычной стоимости, отмечает HLN. Несмотря на высокую цену, пиво было распродано за несколько часов, при этом в одни руки отпускалось не больше двух бутылок.

Монахи продают пиво по 35-45 евро за ящик из 24 бутылок, следует из информации на сайте аббатства. Они считают, что завышение стоимости в магазинах Jan Linders нарушает этические принципы продажи пива Westvleteren.

«Каждому любителю пива известно, что трапписты Вествлетерена не ставят целью максимальную прибыль, они производят пиво в объемах, необходимых для обеспечения их существования. Вся прибыль идет на благотворительную деятельность аббатства», – заявил представитель монастыря.

Jan Linders опубликовал пресс-релиз с извинениями. Высокую цену в компании объяснили тем, что продажа пива была организована в сотрудничестве с большим количеством поставщиков.

Недвижимость
Новости

Четверть элитного жилья в Москве покупается по ипотеке

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Доля сделок с привлечением ипотеки на рынке премиальных новостроек Москвы за последние два года увеличилась в 6 раз, говорится в сообщении компании Savills в России.

«Если сравнивать с прошлым годом, доля рынка ипотеки в премиальном сегменте увеличилась ровно в два раза», - подсчитали аналитики компании.

В феврале 2018 г. 20% от всех сделок с премиальными новостройками Москвы оказались ипотечными. В зимний период их доля достигала 23%. Общая стоимость квартир и апартаментов, реализованных с привлечением ипотеки этой зимой, превысила 2 млрд руб.

Средний срок премиальной ипотеки сегодня составляет почти 9 лет, первоначальный взнос - в среднем 40% от стоимости квартиры, а ежемесячный платеж - более 400 000 руб. в месяц.

Всего в Москве в текущий момент в продаже находится более 2200 элитных квартир и апартаментов. Средний бюджет сделок с новостройками, к примеру в районах Хамовники и Пресненском, превысил 70 млн руб.

Как сообщила ранее пресс-служба АО «Дом.РФ» (ранее - АИЖК), объем выдачи ипотеки в России в феврале вырос в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. По предварительной оценке, в феврале было выдано свыше 100 000 кредитов на сумму более 200 млрд руб.

Политика
Новости

Песков усомнился в возможности ухудшения отношений с США

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Отношения между Россией и США вряд ли могут стать еще хуже после смены госсекретаря США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

«Вряд ли можно упасть ниже пола. В этом плане опасаться чуть низшего ухудшения (отношений) вряд ли приходится», - пояснил свою позицию представитель Кремля. В то же время, по его мнению, всегда сохраняется надежда на конструктивизм и трезвый подход во взаимоотношениях России и США.

13 марта президент США Дональд Трамп объявил об увольнении Рекса Тиллерсона с поста главы американского госдепартамента. На его место придет директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео, а во главе ЦРУ впервые встанет женщина - Джина Хаспел. Сейчас она является заместителем директора ЦРУ.

Вслед за Тиллерсоном был уволен заместитель госсекретаря Стив Гольдштейн. В администрации президента США уточнили, что увольнение Гольдштейна обусловлено тем, что его заявление об обстоятельствах отставки американского госсекретаря противоречит официальной позиции Белого дома. Комментируя отставку начальника, Гольдштейн заявил, что Тиллерсон не знает о ее причинах.

Представитель ведомства отмечал, что перед увольнением Тиллерсон не разговаривал с президентом США Дональдом Трампом и увольнение стало для него полной неожиданностью. Гольдштейн дал понять, что Тиллерсон узнал об увольнении из сообщения Трампа в Twitter, вернувшись из рабочей поездки в Африку. Источник CNN в Белом доме рассказал, что Трамп просил Тиллерсона уйти в отставку еще 9 марта. Тогда госсекретаря якобы предупредили, что он может лишиться поста. Источники, близкие к президенту, пояснили, что Тиллерсон был против внешней политики Трампа.

Выбор редактора
Политика
Новости

Кадыров назвал депутата Слуцкого своим братом

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал депутата Госдумы Леонида Слуцкого в связи с историей о возможных домогательствах к парламентским журналисткам.

«Леонида Слуцкого я называю братом, - написал Кадыров на своей странице в Twitter. - Он в трудные дни был с нашим народом». 

«Сексуальные домогательства - полный бред. Возможно, сделал комплимент красивой девушке. Это долг настоящих мужчин. Как к нему девушки пристают, я видел. Как он к кому-то - ни разу. Держись, Леонид, мы рядом», - заключил глава Чечни.

Председатель комитета Госдумы по международным делам, член ЛДПР Леонид Слуцкий был обвинен тремя парламентскими журналистками в сексуальных домогательствах. Думская комиссия по этике планирует рассмотреть соответствующую жалобу.

Сам Слуцкий категорически опроверг обвинения, связав их с политическим заказом. 8 марта парламентарий на своей странице в Facebook попросил прощения у женщин, которым он «когда-либо вольно или невольно причинил любые переживания».

Выбор редактора
Политика
Новости

Памятную доску на доме Немцова в Москве установят 16 марта

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Памятную доску на доме Бориса Немцова по адресу ул. Малая Ордынка, д. 3, установят в пятницу, 16 марта, в 17.00. Об этом сообщила кандидат в президенты Ксения Собчак, которая ранее обратилась в мэрию Москвы с такой инициативой.

«Мы получили разрешение мэрии и наконец собрали подписи жильцов того самого дома, хоть это было и очень непросто. Спасибо им большое! Спасибо мэру Собянину, который поддержал эту заявку, спасибо инициативной группе, в которую вошли не только мои и Бориса друзья, но и люди разных взглядов, и спасибо всем вам – дежурившим на мосту, три года приносившим цветы, говорившим об этом в СМИ и дома, всем, кто принимал участие, и всем, кто сочувствовал», – написала Собчак в Facebook.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 г. на Большом Москворецком мосту. Исполнителями убийства признаны Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бабаев. Суд приговорил их к тюремным срокам от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства не найдены.

В сентябре прошлого года на доме Немцова уже была установлена памятная доска. Однако столичные власти посчитали, что это было сделано незаконно, и потребовали ее снять.

Акция памяти Бориса Немцова

Недвижимость
Новости

В Европе склады оказались самым прибыльным сегментом для инвесторов в недвижимость

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Индустриальная недвижимость и склады - самые востребованные сегменты у европейских инвесторов в недвижимость, говорится в сообщении консалтинговой компании СBRE.

По данным проведенного компанией опроса, 33% инвесторов Европы, Ближнего Востока и Африки отдают предпочтение индустриальной недвижимости. Как отмечается в сообщении, производственная недвижимость впервые опередила офисный сегмент, предпочтение которому отдали 26% респондентов.

«Доходность в складском и индустриальном сегменте остается самой высокой по сравнению с другими секторами рынка недвижимости, а получение стабильной прибыли поддерживается устойчивым спросом со стороны арендаторов», - говорит Джек Кокс, руководитель направления инвестиций в индустриальную и складскую недвижимость в регионе Европы, Ближнего Востока и Африки.

Крупнейшими сделками в этом сегменте в прошлом году стали: продажа инвестиционным фондом Blackstone портфеля логистического оператора Logicor китайскому инвестиционному фонду China Investment Corporation за 12,2 млрд евро и приобретение логистической компанией Global Logistics Properties компании IDI Gazeley у компании Brookfield за $2,8 млрд. Покупатели, в основном, - крупные азиатские инвесторы, получили не только доступ к рынку на должном уровне, но, купив действующую платформу, они также приобрели инфраструктуру и опыт для управления активами и дальнейшего развития портфеля.

Кроме того, наблюдается резкий рост популярности у инвесторов жилой недвижимости. Предпочтение этому классу активов отдали 21% респондентов.

По данным компании, самыми привлекательными для инвесторов городами Европы являются Париж, Мадрид, Амстердам, Франкфурт и Лондон.

Несмотря на то что 2017 г. был рекордным по объему инвестиций в недвижимость Европы (291 млрд евро), инвесторы планируют в 2018 г. вкладывать в недвижимость больше, чем в 2017 г. Треть инвесторов из региона Европы, Ближнего Востока и Африки (33%) рассчитывают потратить в этом году больше, чем годом ранее.

Читать ещё
Preloader more
Фото