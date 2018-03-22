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Экономика
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Банк Англии оставил без изменений процентную ставку

Ведомости
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Банк Англии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике регулятора.

Регулятор оставил без изменений объем покупки гособлигаций (435 млрд фунтов стерлингов – около $616 млрд). Эти средства Банк Англии использует для покупки с рынка гособлигаций Великобритании, тем самым поддерживая цены на бумаги и сохраняя доходность по ним на низком уровне.

В заявлении отмечается, что регулятор удовлетворен динамикой макроэкономических показателей. Она соответствует ранее заявленным прогнозам.

2 ноября 2017 г. Банк Англии впервые за 10 лет повысил ставку на 0,25 п. п. до 0,5% годовых. В сентябре прошлого года потребительские цены в Великобритании увеличились на 3% в годовом выражении. Это самый высокий темп инфляции, зафиксированный в стране за последние пять лет.

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Бизнес
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ФАС возбудила дело против аэропорта «Шереметьево»

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила административное дело в отношении аэропорта «Шереметьево» из-за недопуска такси на первую линию. Об этом говорится в Telegram-канале службы.

«Только возбудили дело по такси в "Домодедово", а тут и "Шереметьево" подоспело. Аэропорт отчитался о выполнении предупреждения, но этого оказалось недостаточно для создания конкурентных условий таксопаркам. Это второе дело по дискриминации такси в аэропортах МАУ (Московского авиационного узла - ред.), - говорится в сообщении.

Руководство аэропорта подозревается в дискриминации такси при допуске на так называемую «первую линию», расположенную ближе всего к терминалу. Дело против «Домодедово» было возбуждено по признакам нарушения п. 8 ч.1 ст. 10 закона о защите конкуренции («создание дискриминационных условий». – «Ведомости»).

ФАС еще в декабре прошлого года обязала три столичных аэропорта - «Домодедово», «Шереметьево» и «Внуково» - расширить количество таксопарков, имеющих допуск к «первой линии». Руководитель ФАС Игорь Артемьев ранее говорил, что в случае неисполнения предписания ФАС аэропорты будут оштрафованы. «Они нам сейчас почти все подсовывают дохлую свинью... Они говорят, что они что-то сделали, а на самом деле ситуация не поменялась», – заявлял Артемьев 15 марта.

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Финансы
Новости

ФАС одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила заявку Совкомбанка на покупку 54,67% акций Росевробанка. Об этом говорится в материалах ведомства. На данный момент Совкомбанку принадлежит 45,34% Росевробанка.

«ФАС рассмотрела ходатайство о приобретении ПАО "Совкомбанк" 54,67% голосующих акций АКБ "Росевробанк"... и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — отмечается в документе.

14 марта акционеры Совкомбанка и Росевробанка договорились об объединении банков. До конца 2018 г. кредитные организации будут осуществлять банковскую деятельность отдельно друг от друга, заявлял предправления Совкомбанка Дмитрий Гусев. А после объединения банк, скорее всего, будет работать на лицензии Совкомбанка, но план интеграции еще не определен – им займется команда специалистов двух банков, уточнял он. Росевробанк после объединения станет ядром корпоративного бизнеса, пояснял Гусев.

Стоимость сделки не раскрывается.

Активы Совкомбанка на 1 февраля 2018 г. оценивались в 708,9 млрд руб., Росевробанка – 204,75 млрд руб.

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Политика
Новости

Косово уступит территорию Черногории ради безвизового режима с ЕС

Ведомости
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Ассамблея (парламент) Республики Косово сегодня 80 голосами против 11 утвердила демаркацию границы с Черногорией, сообщил Bloomberg. Отсутствие соглашения о границе много лет было основным препятствием для введения безвизового режима с ЕС в частично признанной республике. Оппозицию не устраивало, что по соглашению о демаркации Косово уступает Черногории 8200 га территории - почти 1% площади страны.

Накануне представители оппозиционной партии «Самоопределение» распылили слезоточивый газ в парламенте Косово и сорвали заседание по демаркации: депутатов пришлось эвакуировать.

Соглашение - это «реальное достижение, долгожданный реальный прогресс в духе добрососедства», заявила еврокомиссар по внешней политике Федерика Могерини

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Политика
Новости

Суд перевел под домашний арест отца полковника Захарченко

Ведомости
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Басманный суд Москвы перевел под домашний арест отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, — подозреваемого в растрате 4 млн руб. из средств банка «Московское ипотечное агентство». Об этом ходатайствовали следователи, сообщает ТАСС.

Виктора Захарченко освободили из-под стражи в зале суда, срок его домашнего ареста истекает 30 марта. Отбывать его фигурант будет в квартире на Ленинском проспекте в Москве. Суд разрешил Захарченко двухчасовые прогулки — утром и днем.

Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на источник, следствие просит отпустить из СИЗО еще одного фигуранта этого дела — советника председателя правления ББР-банка Владимира Корьевкина.

Виктор Захарченко обвиняется в растрате и пособничестве в мошенничестве. Он был помещен под стражу 31 марта 2017 г. Следствие настаивало на его аресте, потому что у обвиняемого есть недвижимость в Таиланде, где он может попытаться скрыться.

Дело Виктора Захарченко не связано с делом его сына Дмитрия. Полковник, курировавший в МВД борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан в сентябре 2016 г. по обвинению в коррупции. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 млрд руб. в разной валюте.

Политика
Новости

Турчак: в «Единой России» быстро разобрались бы со Слуцким

Ведомости
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Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, отвечая вопрос о том, есть ли у партии позиция по скандалу с депутатом ЛДПР Леонидом Слуцким заявил: «К сожалению, это не наш депутат, мы бы разобрались быстро. Каждый определяет для себя сам, что значит вести себя по-мужски».

Скандал со Слуцким начался 22 февраля. Тогда корреспондент телеканала «Дождь» Елизавета Антонова в разговоре с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским обратила его внимание на случаи домогательства депутата к журналисткам, о которых она слышала. Жириновский ответил, что поговорит со Слуцким, однако прежде о подобном ему было неизвестно. После этого эфира «Дождь» выпустил на сайте материал, в котором три журналистки анонимно рассказали подробности домогательств к ним со стороны Слуцкого.

После этого открыто о домогательствах депутата рассказали три журналистки: заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе, корреспондент Руcской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук. Последняя отметила, что пожаловалась в комиссию Госдумы по этике, а у Рустамовой, по ее словам, есть запись разговора со Слуцким, в ходе которого он ведет себя непристойно.

Думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении Слуцкого, а журналисткам предложили обратиться в правоохранительные органы. После этого многие СМИ объявили бойкот Госдуме.

Что говорят чиновники и депутаты о скандале в Госдуме

Финансы
Новости

ВТБ вслед за Сбербанком согласился передать Промсвязьбанку оборонные кредиты

Ведомости
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ВТБ достиг договоренности с правительством о передаче Промсвязьбанку связанного с предприятиями оборонно-промышленного комплекса кредитного портфеля, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

«Одинаковое положение со Сбербанком и ВТБ, работа продолжается с обоими банками, и вопрос о механизме стоит на повестке у обоих банков. Позиции у них схожие», - сказал Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»).

«Сам факт передачи кредитов не обсуждается, обсуждается механизм. Вот его мы и должны выработать», - подчеркнул он, добавив, что с остальными банками пока ведутся переговоры. Минфин настаивает, что кредиты должны передаваться вместе с соответствующим капиталом. «По механизму мы будем настаивать, чтобы это происходило с капиталом, но механизм и объемы находятся в стадии обсуждения», - отметил Моисеев.

Порядок передачи активов на баланс Промсвязьбанка может быть согласован в течение недели. «В принципе, у нас позиция с ведомствами ключевыми согласована, это Минобороны, ЦБ и Федеральное казначейство. Осталось с банками договориться», - заключил Моисеев. Ранее замминистра указывал, что передача активов будет добровольной.

Ранее передать кредиты ОПК Промсвязьбанку, на базе которого правительство создает банк для гособоронзаказа, согласился Сбербанк.

По замыслу Минфина банки будут передавать не только выданные предприятиям ОПК кредиты, но и связанный с ними капитал. Однако президенты - председатели правления Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин выступали против этого. «Банки не страдают избытком капитала, поэтому никто не хочет передавать. Мы находимся в процессе диалога с правительством России», - говорил 20 марта Греф.

Правительство решило превратить санируемый ЦБ Промсвязьбанк в опорный банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов в связи с угрозой введения санкций США против любых структур, работающих с российским ОПК. Другие банки могут передать в Промсвязьбанк оборонные кредиты до 1 трлн руб. вместе с капиталом, сообщал ранее министр финансов Антон Силуанов. При этом встречные денежные средства банки получать не будут.

26 февраля Моисеев признавался, что дискуссия с ВТБ и Сбербанком по вопросу передачи Промсвязьбанку активов идет «тяжело».

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Политика
Новости

Верховная рада признала нелегитимными выборы президента России в Крыму

Интерфакс/Ведомости
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Верховная рада Украины сегодня признала противоправными выборы президента России в Крыму 18 марта и не признала их легитимность. Проект постановления поддержали 255 депутатов.

В документе говорится, что организация выборов президента России в Крыму не может быть свидетельством изменения статуса Крыма на любой другой, кроме установленного Конституцией Украины.

«Существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в России, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также неправомерное зачисление свыше 1 млн голосов из временно оккупированных Крыма и Севастополя существенно искажают результаты голосования на выборах президента России в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность», - говорится в заявлении.

Верховная рада призвала международное сообщество ввести дополнительные санкции против России и персональные санкции против причастных к организации выборов на территории «аннексированного Крыма».

По предварительным данным ЦИК, на президентских выборах 18 марта победил Владимир Путин, набрав 76,66% голосов. В Крыму за него проголосовали 92,15% избирателей.

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Экономика
Новости

Силуанов предложил Путину способ увеличения госрасходов на здравоохранение

Ведомости
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Нарастить финансирование здравоохранения возможно за счет перераспределения бюджетных расходов, заявил министр финансов Антон Силуанов на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Здравоохранение: предлагаем рассмотреть возможности бюджета за счет перераспределения расходов внутри – и выделив это в качестве приоритетной задачи», – сказал Силуанов (расшифровка беседы опубликована на сайте Кремля).

Инфраструктура, здравоохранение и образование являются приоритетными сферами для бюджетного финансирования, подчеркнул Силуанов.

Также он отметил необходимость сделать социальную поддержку населения адресной. «Потому что сегодня еще сохранились старые, советские во многом принципы распределения финансовой помощи всем по чуть‑чуть, – указал министр. – Необходимо сконцентрировать ее исключительно нуждающимся, с тем чтобы люди с небольшими доходами ощутимо почувствовали увеличение добавки в своем содержании».

Во многом поручения президента будут исполняться за счет регионов, отметил Силуанов. В связи с этим планируется большая работа с точки зрения межбюджетных отношений.

«Здесь и вопросы образования, и вопросы здравоохранения, и поэтому мы сейчас считаем необходимым создать условия для того, чтобы региональные бюджеты были заинтересованы в первую очередь в зарабатывании собственных средств и также сделали структурные изменения своих расходов на приоритеты в тех ключевых отраслях, которые обозначены в вашем послании», – заключил министр.

Ранее Путин обозначил приоритеты своего четвертого президентского срока – это в первую очередь увеличение благосостояния граждан и развитие экономики. Президент подчеркнул необходимость увеличить расходы на инфраструктуру и здравоохранение, а также развивать образование. Увеличить финансирование этих сфер в рамках бюджетного маневра предлагал Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

Что Путин увидел на строительной площадке Крымского моста

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Политика
Новости

Матвиенко предложила заменить обязательное медицинское страхование добровольным

Ведомости
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила направлять средства на лечение граждан напрямую из федерального и регионального бюджетов, минуя фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), а саму систему страхования сделать добровольной.

«Граждане критикуют страховую систему медицины, отмечая, что никакая она не страховая», – отметила Матвиенко, выступая в четверг на заседании научно-экспертного совета по реализации задач, озвученных в послании президента (цитата «РИА Новости»).

«Давайте мы поинтересуемся, сколько средств граждан мы отдаем в ФОМС, сколько средств уходит на содержание страховых компаний. Это просто "прокладки" по перекачиванию средств граждан, просто конторки, которые перекачивают средства в медучреждения», – считает спикер.

«Зачем мы эти фонды насоздавали, давайте напрямую деньги перечислять из федерального, регионального бюджета. Все по-честному, все прозрачно», – подытожила сенатор.

Она предложила профильному комитету Совета Федерации подумать о том, чтобы сделать систему страхования добровольной, чтобы граждане могли по своему желанию обращаться в частные страховые компании. Матвиенко посоветовала изучить успешный зарубежный опыт в этой сфере.

Смех, почтение и удивление: эмоции президентского послания – 2018

Политика
Новости

Путин обсудил с президентом Финляндии отравление Скрипаля

Ведомости
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В четверг состоялся телефонный разговор президентов России и Финляндии Владимира Путина и Саули Ниинистё. Беседа состоялась по инициативе финской стороны.

Лидеры двух стран обсуждали вопросы международной безопасности и стабильности, говорится в сообщении на сайте президента Финляндии.

Ниинистё глубоко озабочен из-за отравления в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, отмечается в сообщении. Президент Финляндии считает, что Россию необходимо привлечь к расследованию этого инцидента.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом, оба находятся в больнице в состоянии комы.

В то же время на сайте Кремля сообщается, что в ходе разговора обсуждались вопросы российско-финских отношений. Также Путин рассказал Ниинистё о содержании разговора с президентом США Дональдом Трампом, который состоялся 20 марта.

Кроме того, Ниинистё поздравил Путина с переизбранием на должность президента России.

Финляндия возглавила список самых счастливых стран мира

Авто
Новости

Mercedes-Benz отзовет в России более 12 000 автомобилей

Ведомости
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Официальный представитель Mercedes в России – АО «Мерседес-Бенц рус» – отзовет 12 371 автомобиль. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

В частности, под отзыв попадают некоторые автомобили С-/Е-класса и GLK, проданные с 2011 по 2017 г. Причина – возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. Владелец может самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли автомобиль в список для отзыва, или дождаться сообщения от дилера. Ремонт будет бесплатным.

В этом году Mercedes-Benz уже объявлял об отзыве 6639 автомобилей – А, В, С, CLA, GLA, GLC-классов. Тогда причина была такой же.

Mercedes-Benz сделал «смартфон на колесах»

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