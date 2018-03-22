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Банк Англии оставил без изменений процентную ставку

Банк Англии оставил без изменений базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых. Об этом говорится в заявлении Комитета по кредитно-денежной политике регулятора.

Регулятор оставил без изменений объем покупки гособлигаций (435 млрд фунтов стерлингов – около $616 млрд). Эти средства Банк Англии использует для покупки с рынка гособлигаций Великобритании, тем самым поддерживая цены на бумаги и сохраняя доходность по ним на низком уровне.

В заявлении отмечается, что регулятор удовлетворен динамикой макроэкономических показателей. Она соответствует ранее заявленным прогнозам.

2 ноября 2017 г. Банк Англии впервые за 10 лет повысил ставку на 0,25 п. п. до 0,5% годовых. В сентябре прошлого года потребительские цены в Великобритании увеличились на 3% в годовом выражении. Это самый высокий темп инфляции, зафиксированный в стране за последние пять лет.

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