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Российские туристы потратили в прошлом году за границей $31 млрд

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Российские туристы в прошлом году потратили за границей $31 млрд, что на 13% ($7 млрд) больше, чем в 2016 г. Таковы данные Всемирной туристской организации ООН (UNWTO).

Согласно опубликованному докладу, Россия в рейтинге стран, чьи туристы больше всех тратят за границей, поднялась с 11-го на 8-е место.

На первом месте рейтинга Китай ($258 млрд), на втором – США ($135 млрд). Туристы из Китая в 2017 г. потратили на 5% больше, чем в 2016 г. Американские туристы потратили за границей в прошлом году на 9% больше, чем годом ранее. На третьем месте рейтинга Германия, на четвертом – Великобритания, замыкает пятерку лидеров Франция. Расходы на туристические поездки немцев ($84 млрд) и британцев ($63 млрд) в 2017 г. увеличились на 3%. Туристы из Франции потратили за границей $41 млрд, что на 1% больше, чем в 2016 г.

Сильнее всего рост расходов зафиксирован у туристов из Бразилии (16-е место) и Индии (17-е место). Бразильцы потратили в 2017 г. $19 млрд, что на 20% больше, чем годом ранее. Расходы туристов из Индии за границей оцениваются в 2017 г. в $18 млрд, что на 9% больше, чем в 2016 г.

В 2017 г. число международных туристов увеличилось на 7%. Наибольшим спросом пользуются туристические поездки в Европу. Поток туристов в европейские страны вырос на 8%.

Самые популярные у туристов города мира

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Политика
Новости

Комплексы ПВО авиабазы Хмеймим сбили воздушные цели неизвестной принадлежности

Ведомости
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Комплексы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии сбили «малоразмерные воздушные цели неизвестной принадлежности», передает ТАСС со ссылкой на представителя авиабазы.

Цели были поражены в темное время суток. «Штатными зенитными огневыми средствами российской авиабазы все воздушные цели были уничтожены», – отметил представитель.

По его словам, в результате инцидента никто не пострадал. Материальный ущерб базе нанесен не был. «Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме», – добавил он.

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Бизнес
Новости

ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика

Ведомости
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ВТБ закрыл сделку по покупке аэропорта Геленджика. Об этом говорится в сообщении банка. «Владельцами в равных долях выступают банк ВТБ и Таймураз Боллоев. Сделка соответствует всем необходимым российским и международным требованиям», – отмечается в сообщении.

Продавцом ООО «Аэропорт "Геленджик» выступила компания «Вестюн», купившая в феврале этого года аэропорт у «Базэл аэро» и Сбербанка.

В начале апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство ВТБ и неназванного партнера о покупке 99% ООО «Аэропорт "Геленджик". Сделка предполагала покупку "двух одинаковых долей, каждая из которых равна 49,5% уставного капитала ООО "Аэропорт "Геленджик", что в совокупности составляет 99% долей».

Как пояснили в «Базэл аэро», продажа аэропорта не связана с санкциями США. Компания хочет сосредоточиться на развитии аэропортов в Сочи, Краснодаре и Анапе. «Базэл аэро» уже давно рассматривала варианты выхода из управления аэропортом «Геленджик», пояснил «Интерфаксу» представитель компании.

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Политика
Новости

Защитника Pussy Riot и Надежды Савченко лишили статуса адвоката

Ведомости
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Совет адвокатской палаты Москвы лишил защитника Марка Фейгина статуса адвоката, передает ТАСС со ссылкой на адвоката Сталину Гуревич, подавшую соответствующее заявление в совет. Фейгин был адвокатом Pussy Riot и Надежды Савченко на процессах против них.

«Сегодня совет Московской городской коллегии адвокатов принял решение о лишении Фейгина статуса адвоката с запретом на год сдавать экзамен на статус адвоката», – заявила Гуревич. По ее словам, основанием для рассмотрения вопроса о лишении Фейгина статуса адвоката стало представление Минюста и ее заявление. Жалобы касались неподобающих высказываний Фейгина в адрес Гуревич и ее доверителя – журналиста и блогера Анатолия Шария.

До сегодняшнего дня Фейгин представлял интересы обвиняемого в шпионаже против России сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Романа Сущенко. Сотрудники ФСБ задержали его в октябре 2016 г. Его обвинили в сборе секретных сведений о деятельности Вооруженных сил и Национальной гвардии России.

В марте 2012 г. трем участницам Pussy Riot Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич предъявили обвинение в хулиганстве из-за устроенной акции в храме Христа Спасителя. Суд признал их виновными в оскорблении чувств верующих и приговорил к двум годам лишения свободы в колонии общего режима. В октябре того же года Мосгорсуд оставил приговор Толоконниковой и Алехиной без изменения, а наказание Самуцевич заменил на условное и освободил ее в зале суда.

В марте 2016 г. в России суд признал гражданку Украины Надежду Савченко виновной в убийстве журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, а также в покушении на убийство мирных жителей и незаконном пересечении российской границы. Ее приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 30 000 руб. В мае 2016 г. президент Владимир Путин помиловал Савченко. В тот же день на самолете президента Украины Петра Порошенко Савченко прилетела в Киев.

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Финансы
Новости

«Росгосстрах» закончил I квартал с прибылью в 2 млрд рублей

Ведомости
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«Росгосстрах» в I квартале 2018 г. получил чистую прибыль в размере 2 млрд руб. Об этом рассказал председатель совета директоров страховой компании Михаил Задорнов, передает «Интерфакс».

«Росгосстрах» на сегодняшний день полностью докапитализирован, его баланс очищен», – отметил Задорнов.

В январе – марте 2017 г. убыток страховой компании по ОСБУ составлял 13 млрд руб., что в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 2016 г. По итогам 2017 г. чистый убыток составил 55,6 млрд руб.

«ФК Открытие» докапитализировал «Росгосстрах» в 2017 г. на 106 млрд руб. Гендиректор страховой компании Николаус Фрай заявлял тогда, что по итогам 2018 г. «Росгосстрах» должен выйти на безубыточность.

 2017 г. Данил Хачатуров, которому тогда принадлежал «Росгосстрах», передал контроль над страховой компанией банку «ФК Открытие». В конце августа ЦБ объявил о санации банка, который вместе с «Росгосстрахом» оказался в Фонде консолидации банковского сектора ЦБ.

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Политика
Новости

Трамп назвал Ким Чен Ына открытым и честным человеком

Ведомости/Интерфакс
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Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что считает лидера КНДР Ким Чен Ына «очень открытым и честным» человеком, сообщили американские СМИ.

«Кин Чен Ын в последнее время ведет себя очень открыто и, я думаю, очень честно, исходя из того, что мы видим», – заявил президент США во время пресс-конференции после встречи в Белом доме с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Трамп признал, что КНДР в прошлом нарушала обязательства, однако, по его оценке, на этот раз ситуация изменилась из-за жесткой позиции США, в том числе по санкциям.

Это продолжение недавнего «словесного потепления» Трампа по отношению к лидеру КНДР, отмечает Business Insider. На этой неделе, 27 апреля, состоится саммит лидеров КНДР и Южной Кореи. Кроме того, в конце мая – начале июня готовится встреча Ким Чен Ына с самим Трампом. Президент США заявил, что «с нетерпением ждет встречи» после того, как лидер Северной Кореи в минувшее воскресенье заявил об успешном завершении ядерной программы и окончании ядерных испытаний.

До этого во время активного дипломатического противостояния Пхеньяна и Вашингтона президент США не раз называл Ким Чен Ына «маньяком и безумцем», а также «маленьким человечком-ракетой».

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Политика
Новости

Навальный сообщил об отказе мэрии согласовать акцию 5 мая в центре Москвы

Ведомости
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Политик Алексей Навальный сообщил, что мэрия Москвы отказалась согласовывать протестную акцию в центре Москвы 5 мая. «Мэрия в ответ на нашу заявку об акции на Тверской предсказуемо предложила митинговать где-нибудь подальше», – написала в Twitter пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

Навальный уточняет, что его сторонники были согласны не только на Тверскую, но и на другие «приемлемые варианты» в центре столицы. Он также напомнил, что 1 мая на главной улице Москвы митинг проведет «Единая Россия». Несмотря на отказ, Навальный отметил, что он и его сторонники все равно проведут акцию на Тверской 5 мая.

Власти Москвы предложили сторонникам Навального две альтернативные площадки и готовы продолжать диалог, сообщил «Интерфаксу» руководитель столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников. «Они (сторонники Навального) планируют шествие. Мы предложили место в районе метро "Октябрьское поле" либо улицу Перерва и готовы дальше вести переговоры», - сказал Черников.

В начале апреля Навальный объявил о желании провести общероссийскую акцию протеста 5 мая. Президент Владимир Путин собирается управлять Россией как «личной собственностью», утверждалось на сайте политика. Навальный отмечал, что цель митинга – обратить внимание на коррупцию, неравенство, цензуру, бедность и блокировку Telegram.

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Бизнес
Новости

Гендиректор En+ покинет компанию спустя два месяца после назначения

Ведомости
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Действующий гендиректор En+ Group Владислав Соловьев покинет свой пост 30 апреля, совет директоров уже одобрил его отставку. Об этом говорится в сообщении En+ Group на Лондонской бирже.

Должность гендиректора En+ Group займет Вячеслав Соломин с 1 мая, уточняется в сообщении. Его продвижение было естественным выбором, учитывая его обширные знания о деятельности компании, отмечается там же.

С октября 2017 г. Соломин был главным операционным директором En+, а до этого занимал пост гендиректора «Евросибэнерго» (принадлежит En+). Работа Соломина будет в основном сосредоточена на оперативном управлении компанией, а также на обновлении стратегии на фоне санкций США, говорится в сообщении компании.

В начале апреля минфин США ввел санкции против российских бизнесменов и компаний. В частности, под них попали En+ и ее основной владелец Олег Дерипаска. En+ Group – это крупнейший актив Дерипаски. Компании принадлежит 48,13% акций UC Rusal и 100% акций крупного производителя электроэнергии «Евросибэнерго», среди активов которой крупные ГЭС – Красноярская, Братская и Усть-Илимская.

Кто попал под новые санкции США

Финансы
Новости

Греф рассказал о роли искусственного интеллекта при выдаче кредитов в Сбербанке

ТАСС/Ведомости
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Президент Сбербанка Герман Греф считает, что современный мир переоценивает криптовалюты и недооценивает искусственный интеллект. Так, в Сбербанке искусственный интеллект уже принимает 98% решений о выдаче кредитов физическим лицам, рассказал Греф на публичной лекции «Технологические тренды и факторы опережающего развития» в Кишиневе. На лекции президента Сбербанка присутствовал президент Молдовы Игорь Додон.

«Абсолютным лидером являются технологии искусственного интеллекта. Такие вещи, как криптовалюта, - это, конечно, хайповые вещи. Все начали очень активно на них зарабатывать. Но мы видим, что зрелость технологий блокчейн пока еще недостаточна для того, чтобы ее причислить к тем технологиям, которые на сегодняшний день уже могут менять нашу жизнь», - отметил Греф.

По словам Грефа, «цифровой след» человека в сети, вне зависимости от его желания, уже достигает 500 Мб в день, и на его основе формируется «второе цифровое "Я"», которое «очень точно повторяет наше человеческое "Я"». Искусственный интеллект, в частности, помогающий выдавать кредиты, способен изучить этот слепок личности и точно спрофилировать человека, рассказал президент Сбербанка.

Он назвал искусственный интеллект «новым электричеством», «драйвером экспоненциального роста». «Технология, которая стала абсолютно доступной и которой уже могут пользоваться даже неквалифицированные пользователи», - сказал Греф.

«Мы стоим на пороге таких грандиозных изменений, которые по своей значимости могут быть сравнимы с зарождением жизни на земле. У маленьких государств сегодня появился уникальный шанс занять свое достойное место под солнцем, когда старый мир изменился, а новый еще не создан», - сказал Греф, отметив, что быстро меняющиеся технологии стремительно меняют наше настоящее и будущее.

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Финансы
Новости

Петр Фрадков назначен главой временной администрации Промсвязьбанка

Ведомости
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Бывший руководитель Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков возглавил временную администрацию Промсвязьбанка. Об этом говорится в приказе Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора (УК ФКБС), передает «Интерфакс». Заместителем Фрадкова назначен Дмитрий Пожидаев.

О предстоящем назначении нового руководителя временной администрации Промсвязьбанка утром 24 апреля рассказывал замминистра финансов Алексей Моисеев. «Фрадков должен был официально сдать полномочия, это длительная процедура, и все это должно было быть утверждено набсоветом ВЭБ. Насколько мне известно, вчера ВЭБ утвердил, и сегодня он должен вступить на должность главы временной администрации Промсвязьбанка», - пояснял ТАСС Моисеев.

В декабре 2017 г. ЦБ объявил о санации Промсвязьбанка Фондом консолидации банковского сектора. До этого более 70% банка принадлежало Promsvyaz Capital B.V. братьев Ананьевых. После перевода банка в госсобственность правительство собирается создать на его базе банк для гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

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Технологии
Новости

Потоковое аудио стало главным источником прибыли индустрии звукозаписи

Ведомости
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Продажа потокового аудио через интернет стриминговыми сервисами типа Spotify и Apple Music впервые стала главным источником прибыли для индустрии звукозаписи, дав в 2017 г. 38,4% из $17,3 млрд продаж. Это следует из опубликованного сегодня доклада Международной федерации звукозаписи (IFPI). С учетом иных нематериальных продаж (загрузки и прочее) продажи музыки в цифровом виде впервые в истории уверенно превысили 50%.

«Впервые нематериальные продажи (не на физических носителях) составили 54% от общего объема мирового рынка», - пишет IFPI. Тем не менее несмотря на 8%-ный рост рынка звукозаписи год к году, он все еще на треть ниже пика, достигнутого в 1999 г.

Согласно докладу, взрывной рост стриминга в 2017 г. обеспечил рост премиум-аккаунтов на 57% до 176 млн человек. Сектор «физических» носителей потерял 5,4%, загрузок - 20,5%. Крупнейшим рынком стриминга остались США, но при этом в топ-10 впервые вошел Китай, отмечает IFPI. Федерация звукозаписи видит огромный потенциал роста на развивающихся рынках, созданный распространением смартфонов, говорится в докладе.

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Бизнес
Новости

«Алроса» не исключила возможность вернуться к алмазным проектам в Зимбабве

Ведомости
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«Алроса» рассматривает возможность развивать проекты по геологоразведке и добыче алмазов в Зимбабве, сообщил гендиректор алмазодобывающей компании Сергей Иванов.

«Мы не исключаем для себя возможности участия в перспективных совместных проектах в области геологоразведки и добычи алмазов на территории Зимбабве, видим в них большой потенциал, хотя говорить о каких-то конкретных договоренностях пока рано», − сказал Иванов (его слова приводит пресс-служба компании) по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагва, министром горной промышленности страны и руководством зимбабвийской Объединенной алмазной компании.

Представители «Алросы» не обсуждали конкретные территории, где может начаться геологоразведка, отметил Иванов. «Тем не менее я уверен, что есть много областей, где опыт и экспертиза "Алросы" могут быть полезны и востребованы нашими зимбабвийскими коллегами», − заключил Иванов.

«Алроса» вела геологоразведочные работы в Зимбабве с 2013 г., однако компания ушла из страны после реформы алмазодобывающего сектора в 2016 г.

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