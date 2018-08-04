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Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России

Среднемесячная номинальная зарплата в России в первом полугодии текущего года выросла на 11% до 42 550 руб., следует из обзора Росстата. В первом полугодии прошлого года средняя зарплата составляла 38 049 руб. Кроме того, это на 8% больше показателя за весь предыдущий год (39 167 руб.).

При этом рост реальных доходов россиян продолжает замедляться. Об этом говорят данные Росстата, обнародованные в июле. Согласно им, темпы роста доходов россиян уже несколько месяцев колеблются около нуля: в мае они выросли лишь на 0,3% в годовом выражении, в июне – на 0,2%.

Зарплаты в июле продолжали расти, хотя и не так быстро, как раньше, – на 7,2% в годовом выражении. Ожидаемого ускорения роста за счет повышения минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 11 163 руб. не произошло.

По данным Росстата, в 2015 г. реальная заработная плата в России сократилась на 9% по сравнению с предыдущим годом, а в последующие годы она увеличивалась минимальными темпами: в 2016 г. прирост составил 0,8%, в 2017 г. – 2,9%. Рост номинальных показателей в эти годы составил 5,1%, 7,9% и 6,7% соответственно.

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