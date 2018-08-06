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Саудовская Аравия объявила о приостановке деловых отношений с Канадой

МИД Саудовской Аравии заявил о приостановке «всех новых деловых и инвестиционных операций» с Канадой, а также о выдворении из королевства посла страны в течение 24 часов. Об этом сообщило Saudi Press Agency. Так Эр-Риярд отреагировал на требование Канады освободить задержанных в королевстве гражданских активистов.

В Саудовской Аравии 2 августа задержали известных правозащитниц Самар Бадави и Нассиму аль-Садах, выступавших за права женщин на вождение автомобилей и упразднение для женщин системы опекунства и сопровождения. После их ареста ближневосточное подразделение Human Rights Watch сделало вывод о том, что «саудовские власти воспринимают любое мирное несогласие, будь то в прошлом или настоящем, как угрозу своему авторитарному режиму». С конца мая под арестом в королевстве находится более 10 правозащитников.

Канадский МИД 3 августа выразил озабоченность «новыми арестами гражданских активистов и борцов за права женщин в Саудовской Аравии, включая Самар Бадави», и потребовал немедленно отпустить задержанных. Эр-Риярд увидел в этом требовании «явное вмешательство во внутренние дела» Саудовской Аравии. «Это серьезное, неприемлемое оскорбление законов и судебного процесса королевства, а также нарушение суверенитета королевства», – говорится в заявлении саудовского МИДа.

В 2016 г. 45% канадского экспорта в Саудовскую Аравию приходилось на танки, бронемашины и запчасти к ним, при этом 98% импорта приходилось на сырую нефть и медные руды, сообщает Bloomberg. Саудовская Аравия поставляет нефть на НПЗ Ирвинг в Сент-Джонсе, в провинции Нью-Брансвик. В 2018 г. экспорт Канады в Саудовскую Аравию составил $1,4 млрд, импорт - $2 млрд.

С 2006 г. Саудовская Аравия инвестировала в канадский бизнес около $6 млрд., отмечает агентство. Эти инвестиции включают покупку контрольного пакета акций канадского зернового трейдера CWB совместным предприятием государственной компании Саудовской Аравии Saudi Agricultural Livestock Investment Company и канадской зерновой компании Bunge Ltd – G3 Global Grain Group.

В 2014 г. канадское подразделение американского концерна General Dynamics Corp выиграло контракт на $13 млрд производство для Саудовской Аравии легкобронированных автомобилей. Оттава отмечала, что это было крупнейшим экспортным производством в истории Канады, напоминает CNBC.