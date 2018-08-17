Экономика

Новости

Минэкономразвития и Росстат разошлись в оценке роста ВВП в первом полугодии

ВВП России в первом полугодии вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из обзора Министерства экономического развития «Картина деловой активности».

Это немного выше расчетов Росстата, который ранее сегодня представил свою оценку роста ВВП. По данным службы госстатистики, ВВП в январе — июле вырос на 1,6%.

В июле ВВП увеличился на 1,8% в годовом выражении, сообщает Минэкономразвития. Основной вклад в ускорение роста ВВП в прошлом месяце внесло восстановление динамики промышленного производства, отмечает ведомство.

Рост розничной торговли в России в июле замедлился до 2,5% после июньского ускорения до 3%. Это связано с окончанием чемпионата мира по футболу, говорится в материалах Минэкономразвития.

В прошлом месяце Минэкономразвития сообщало, что ЧМ-2018 в июне ускорил рост розничной торговли в России до 3% по сравнению с 2,4% в мае. При этом Центробанк сообщал, что чемпионат ускорил рост российской экономики на 0,1-0,2 процентного пункта во II квартале 2018 г.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2018 г. — 1,9%. Центробанк ожидает роста ВВП в интервале 1,5-2%.

Самые активные спонсоры чемпионата мира по футболу