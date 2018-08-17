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Росстат оценил рост ВВП в первом полугодии в 1,6%

ВВП России в январе — июле предварительно вырос на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из материалов Росстата. Это немного ниже расчетов Министерства экономического развития, которое оценивало рост ВВП в первом полугодии в 1,7%.

На прошлой неделе Росстат опубликовал предварительную оценку по II кварталу текущего года. Согласно расчетам, ВВП России за май — июль вырос на 1,8%. В I квартале ВВП показал рост на 1,3%.

Минэкономразвития при этом оценивало рост ВВП в первом полугодии, исходя из данных Росстата по промышленности. В середине июня служба госстатистики существенно повысила оценки по росту промышленного производства в I квартале.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП России в 2018 г. — 1,9%. Центробанк ожидает роста ВВП в интервале 1,5-2%.

Рост реальных доходов россиян в июле составил 2% в годовом выражении, сообщил Росстат. В январе — июле реальные доходы увеличились на 2,6%.

Среднемесячная заработная плата работников в июле, по оценке Росстата, составила 42 640 руб., что на 10,7% больше, чем в июле прошлого года. В первом полугодии среднемесячная зарплата выросла на 11,1% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.

Рост реальной зарплаты в июле составил 8% в годовом выражении, по сравнению с июнем она снизилась на 7,3%. В январе — июле рост составил 8,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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