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Безработица в России достигла исторического минимума с 1991 года

В России численность официально зарегистрированных безработных с 8 по 15 августа сократилась на 2400 человек и составила 684 700 человек. Такое значение является минимальным с начала 1990-х гг. Об этом заявил министр труда Максим Топилин.

«Это исторический минимум регистрируемой безработицы за всю историю наблюдений этого показателя - с 1991 г.», - передает слова министра пресс-служба Минтруда. По мнению Топилина, низкий уровень безработицы объясняется дефицитом кадров, который вызван демографической ямой 1990-х гг. «С рынка труда сейчас уходят те, кто рожден во время послевоенного бэби-бума, а выходит на него малочисленное поколение 1990-х гг.», - сказал Топилин. В аналогичном периоде годом ранее безработица в России была зафиксирована на уровне 784 200 человек, напомнил он.

За прошедшую неделю численность безработных россиян снизилась в 60 регионах, в 23 регионах - выросла. Наиболее сильное снижение было зафиксировано в Ненецком и Чукотском автономных округах, Марий Эл, Карелии и Туве, Псковской, Магаданской и Воронежской областях, Забайкальском и Камчатском краях. С 8 по 15 августа рост численности безработицы наблюдался в Ингушетии, Крыму, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Татарстане, Тюменской, Костромской, Калининградской, Липецкой областях, а также в Севастополе.

По данным Минтруда, на 15 августа уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности экономически активного населения. На 15 августа 2017 г. показатель составлял 1%.

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