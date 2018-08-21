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Кудрин предложил вернуть индексацию пенсий работающим после завершения реформы

Возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам можно после завершения пенсионной реформы, заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин на парламентских слушаниях в Госдуме. Правительство планирует завершить реформу через 16 лет, к 2034 г.

«Я считаю, что более справедливо – повысить пенсионный возраст, чем не индексировать пенсии для работающих, – сказал Кудрин. – Поэтому, я считаю, после переходного периода нужно вернуться к вопросу индексации пенсий для работающих».

Законопроект правительства о пенсионной реформе предусматривает переходный период до 2028 г. для мужчин и до 2034 г. для женщин. К этому сроку планируется поэтапно увеличить пенсионный возраст до 65 лет и 63 лет для мужчин и женщин соответственно. Документ был принят Госдумой в первом чтении 19 июля.

Индексация пенсий работающим пенсионерам была приостановлена с 2016 г. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подчеркнул, что «основными бенефициарами» пенсионной реформы станут неработающие пенсионеры. На повышение их пенсий будут направлены все сэкономленные за счет повышения пенсионного возраста деньги. Правительство оценивает их в 3 трлн руб. за следующие шесть лет.

Что чиновники думают о пенсионной реформе