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Порошенко назвал несправедливым требование вернуть России $3 млрд

Президент Украины Петр Порошенко, выступая в субботу на форуме в Харькове, назвал несправедливым требование вернуть России долг в размере $3 млрд. Украинский лидер выразил уверенность в том, что Киев не будет возвращать Москве деньги, которые были переведены в декабре 2013 г. сбежавшему впоследствии президенту Виктору Януковичу.

По словам Порошенко, Янукович «положил, причем под камеры, эти средства кэшем в свои грузовики и вывез из Украины и купил дом» (слова президента Украины приводит «Интерфакс»).

Апелляционный суд Англии 14 сентября вынес решение по делу о долге Украины перед Россией в $3 млрд. Киев требовал отменить решение нижестоящей инстанции, которая обязала его вернуть Москве долг. Действующие власти Украины настаивают на том, что решение о выпуске еврооблигаций на $3 млрд было принято под неправомерным давлением России. Суд посчитал, что этот аргумент заслуживает рассмотрения в ходе полноценного судебного процесса.

Облигации на $3 млрд Россия купила у Украины в декабре 2013 г. при прежнем президенте страны Викторе Януковиче. Они имели полугодовой купонный период со ставкой 5% и подлежали погашению 20 декабря 2015 г. Украина выплатила купонный доход за три первых полугодия, но затем прекратила платежи и не погасила номинал.