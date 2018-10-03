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Силуанов раскрыл детали плана борьбы с долларом в российской экономике

План снижения доли доллара при расчетах в российской экономике предусматривает налоговые преференции и ускорение возврата НДС по экспортным сделкам, заявил первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1». «Мы считаем, что с нашими партнерами, а это партнеры бывают и по нашим странам Евразийского союза, по странам СНГ, да даже с нашими европейскими партнерами мы все больше и больше должны переходить на расчеты в рублях, в евро, в национальных валютах», – сказал министр (цитата по «Интерфаксу»).

Меры дедолларизации экономики не затронут валютные вклады населения. По словам Силуанова, власти не собираются исключать хождение доллара и принудительно конвертировать долларовые сбережения в рублевые.

В июле этого года с инициативой дедолларизации российской экономики выступил президент ВТБ Андрей Костин. Он предложил президенту Владимиру Путину поручить правительству и Центробанку рассмотреть подготовленный банком проект плана. По словам Костина, Путин «в целом» поддержал предложения. 3 октября издание The Bell со ссылкой на три источника сообщило, что премьер-министр Дмитрий Медведев через неделю-две может утвердить соответствующие меры. Основа проекта – план президента ВТБ, направленный на «дальнейшее расширение использования рубля в международных расчетах».

Министр экономического развития Максим Орешкин подтвердил, что Минэкономразвития, Центробанк и Минфин подготовили «набор предложений» по этой теме. Чиновник не раскрывал суть этих предложений. Он отмечал, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах, но чтобы этот процесс активизировался, он должен стать выгодным. Представитель правительства заявил «Ведомостям», что снизить зависимость экономики от доллара можно в том числе с помощью стимулов и механизмов для перевода внешнеторговых расчетов на национальные валюты. Он заверил, что об ограничениях на расчеты в долларах и на их хождение речь не идет.