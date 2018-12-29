В России на два года продлили надзорные каникулы для малого бизнеса

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BBC попросила МИД России расследовать утечку личных данных своих журналистов

BBC направила официальную жалобу в министерство иностранных дел России из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован список 44 сотрудников корпорации, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под названием «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. В свою очередь BBC не публиковала этот список.

BBC подчеркивает, что корпорация является независимым СМИ, основной принцип которого — беспристрастное и объективное освещение событий. «ВВС не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ», — говорится в заявлении корпорации.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро Би-би-си выполняет на протяжении многих лет», — приводятся в заявлении слова руководителя всемирной службы BBC Джейми Ангуса. По его словам, в России корпорация работает в соответствии с местным законодательством, имеет лицензию и аккредитацию. «Нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом», — сказал Ангус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что Кремль не одобряет публикацию персональных данных сотрудников BBC, но относится к этому «с пониманием». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее говорила, что опубликованные данные общедоступны. «Разве они засекреченные?! Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях», — поясняла она.

B BBC считают, что часть опубликованных данных есть только у госорганов. «Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 г. имели официальную аккредитацию для работы в России», — отмечается в заявлении. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде в открытом доступе не публикуется, выложен только список глав иностранных корпунктов.

BBC отправила запрос администраторам сайтов pikabu.ru, segodnya.ru и сообществу «За Матушку — Россию!». По состоянию на 29 декабря с сайта pikabu.ru была удалена страница со списком личных данных сотрудников корпорации. У BBC есть скриншоты всех опубликованных списков и архивы этих сайтов.