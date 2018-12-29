Возведение железнодорожных подходов к Керченскому мосту подорожает на 2,96 млрд рублей
Стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма увеличится на 2,96 млрд руб. и составит 19,9 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
«Слова "16 млрд 947,2 млн руб." заменить словами "19 907 207 492 руб.", — говорится в документе. Соответствующие изменения вносятся в распоряжение правительства от 26 января 2017 г. В этом документе говорится, что ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга выбрано единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Финансирование строительных работ будет произведено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.
Строительство предполагает прокладку на территории полуострова ветки протяженностью 18 км. Она станет частью участка железной дороги Керчь – Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной. В будущем ее можно будет электрифицировать.
Помимо строительства самих путей речь также идет о возведении специальных эксплуатационных строений, прокладке тоннеля, реконструкции станции Багерово, оборудовании парка станции Керчь-Южная, а также организации базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.
Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки запланировано на 1 августа 2019 г. Объект должен быть сдан в постоянную эксплуатацию 1 декабря 2019 г.