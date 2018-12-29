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Возведение железнодорожных подходов к Керченскому мосту подорожает на 2,96 млрд рублей

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Стоимость строительства железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма увеличится на 2,96 млрд руб. и составит 19,9 млрд руб. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Слова "16 млрд 947,2 млн руб." заменить словами "19 907 207 492 руб.", — говорится в документе. Соответствующие изменения вносятся в распоряжение правительства от 26 января 2017 г. В этом документе говорится, что ООО "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга выбрано единственным исполнителем работ по строительству железнодорожных подходов к Керченскому мосту. Финансирование строительных работ будет произведено в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крыма.

Строительство предполагает прокладку на территории полуострова ветки протяженностью 18 км. Она станет частью участка железной дороги Керчь – Джанкой. Линия будет двухпутной, неэлектрифицированной. В будущем ее можно будет электрифицировать.

Помимо строительства самих путей речь также идет о возведении специальных эксплуатационных строений, прокладке тоннеля, реконструкции станции Багерово, оборудовании парка станции Керчь-Южная, а также организации базы дислокации пожарных и восстановительных поездов.

Начало временной эксплуатации железнодорожной ветки запланировано на 1 августа 2019 г. Объект должен быть сдан в постоянную эксплуатацию 1 декабря 2019 г.

Как Путин и Ротенберг открывали Крымский мост

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Политика
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BBC попросила МИД России расследовать утечку личных данных своих журналистов

Ведомости
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BBC направила официальную жалобу в министерство иностранных дел России из-за публикации личных данных журналистов корпорации, работающих в Москве.

Во вторник, 25 декабря на сайтах pikabu.ru и segodnya.ru, а также в сообществе «За Матушку — Россию» в соцсети «ВКонтакте» был опубликован список 44 сотрудников корпорации, работающих в России. Были перечислены их имена и опубликованы фотографии.

На сайте segodnya.ru список был размещен под названием «Наш ответ Чемберлену». В публикации говорилось, что недавно западные СМИ опубликовали список российских журналистов, а «найти и опубликовать список их журналистов, которые работают на территории России и во всем видят заговор, не составит никакого труда». Речь шла о публикации в Sunday Times, которая разместила на сайте снимки восьми сотрудников британского бюро Sputnik с указанием их должностей. В свою очередь BBC не публиковала этот список.

BBC подчеркивает, что корпорация является независимым СМИ, основной принцип которого — беспристрастное и объективное освещение событий. «ВВС не имеет влияния ни на политику британского правительства, ни на публикации других СМИ», — говорится в заявлении корпорации.

«Мы попросили российские власти расследовать это происшествие, которое не может не вызывать тревогу. Безопасность наших сотрудников в Москве является нашим приоритетом. Для нашей аудитории в Великобритании и по всему миру важна работа, которую московское бюро Би-би-си выполняет на протяжении многих лет», — приводятся в заявлении слова руководителя всемирной службы BBC Джейми Ангуса. По его словам, в России корпорация работает в соответствии с местным законодательством, имеет лицензию и аккредитацию. «Нас особенно беспокоит то, что личные данные наших сотрудников, которые мы предоставили российским властям в рамках нашей законной деятельности, были раскрыты подобным образом», — сказал Ангус.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 28 декабря заявил, что Кремль не одобряет публикацию персональных данных сотрудников BBC, но относится к этому «с пониманием». Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ранее говорила, что опубликованные данные общедоступны. «Разве они засекреченные?! Нет. Это не так. Они все есть в соцсетях», — поясняла она.

B BBC считают, что часть опубликованных данных есть только у госорганов. «Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 г. имели официальную аккредитацию для работы в России», — отмечается в заявлении. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде в открытом доступе не публикуется, выложен только список глав иностранных корпунктов.

BBC отправила запрос администраторам сайтов pikabu.ru, segodnya.ru и сообществу «За Матушку — Россию!». По состоянию на 29 декабря с сайта pikabu.ru была удалена страница со списком личных данных сотрудников корпорации. У BBC есть скриншоты всех опубликованных списков и архивы этих сайтов.

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Политика
Новости

Путин рассказал о планах на новогодние праздники

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что собирается делать на новогодних праздниках. По его словам, он будет находиться в Москве, передает «РИА Новости».

«Буду здесь, в Москве, а потом посмотрим, может, в хоккей поиграю, на лыжах покатаюсь, там видно будет», — сказал президент в интервью телеканалу «Россия 24».

Вечером в субботу, 29 декабря, Путин принял участие в товарищеском хоккейном матче Ночной лиги, который прошел на катке на Красной площади. В игре также участвовали министр обороны Сергей Шойгу, ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре, Вячеслав Фетисов. Днем в субботу у президента состоялась встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Путин предложил ему принять участие в хоккейном матче Ночной лиги. «Я ему сказал, что мы сегодня играем, предложил ему остаться», — отметил президент. По его словам, Лукашенко отказался. «Понять его можно. Скоро Новый год. Он сказал, что ему нужно быть дома в Минске, там много вопросов, текущих дел», — уточнил Путин, добавив, что договорился с президентом Белоруссии сыграть в другой раз. «Увидимся и поиграем вместе и на лыжах покатаемся», — сказал он.

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, что Лукашенко привез Путину подарок на Новый год — четыре мешка картошки и сало. «Насколько я знаю, президент России очень любит хорошее сало», — отметила она. По ее словам, картофель и сало привезли Путину «по спецзаказу». Ранее «в полушутку» президент Белоруссии спросил у российского лидера, что бы тот хотел получить в подарок от президента Белоруссии и всей республики. «И ответ прозвучал именно так: «Ну что еще можно попросить из Беларуси? Картошку и сало». Ну, за нами не заржавеет. Мы привезли четыре мешка этого картофеля», — пояснила Эйсмонт.

Путин сыграл в хоккей на Красной площади

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Экономика
Новости

В России на два года продлили надзорные каникулы для малого бизнеса

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Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому надзорные каникулы для малого бизнеса продлеваются на два года. Копия соответствующего документа опубликована на интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». Теперь плановые проверки в отношении юрлиц и ИП, признанных субъектами малого предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2020 г., уточняется в документе.

В апреле Михаил Абызов, занимавший на тот момент пост министра по вопросам открытого правительства (курировал в правительстве реформу контрольно-надзорной деятельности), заявлял, что надзорные каникулы для малого бизнеса в 2019 г. заканчиваются и планов продлить их у правительства нет. Однако в октябре Путин предложил продлить мораторий на плановые проверки еще на два года.

Надзорные каникулы для малого бизнеса были введены в 2016 г., они предусматривают приостановку плановых проверок.

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Бизнес
Новости

Разработчика «Кортежа» исключили из плана приватизации на 2017–2019 годы

Ведомости
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Правительство исключило ФГУП «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта» (НАМИ) из плана приватизации на 2017-2019 гг. Копия распоряжения размещена на официальном портале правовой информации.

Доходы от приватизации в 2019 г. ожидаются на общую сумму в 13 млрд руб., в 2020 г. — 10,9 млрд руб., в 2021 г. поступления не запланированы.

С 2013 г. НАМИ по заказу Минпромторга реализует проект «Единая модульная платформа». Изначально основной задачей проекта было создание лимузина для президента. На эти цели из бюджета было выделено 12,4 млрд руб. Автомобиль получил название Aurus. Машину создают в трех версиях: лимузин, седан и минивэн. Ранее министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что названия автомобилей будут соответствовать названиям башен Кремля — «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Как выглядит новый лимузин президента

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Политика
Новости

Суд приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам тюрьмы

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Бабушкинский суд Москвы признал националиста Максима Марцинкевича (Тесак) виновным в нападении на людей, которых он подозревал в наркоторговле, и приговорил к 10 годам колонии, передает «РИА «Новости» со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда Марии Боровиковой.

Марцинкевич будет отбывать наказание в колонии строгого режима, уточнила Боровикова.

Прокурор просил приговорить обвиняемого к 10 годам строгого режима, защита Марцинкевича просила о прекращении дела по реабилитирующим основаниям. Это уже второе рассмотрение данного уголовного дела, первый приговор по нему отменила апелляционная инстанция Мосгорсуда.

Других фигурантов дела суд приговорил к различным срокам — от 2 лет и 11 месяцев до 9 лет и 6 месяцев. По словам Боровиковой, суд также удовлетворил ряд гражданских исков и взыскал с осужденных в пользу пострадавших суммарно около 670 000 руб.

Марцинкевича задержали в январе 2014 г. на Кубе. За нарушение срока безвизового пребывания его в этом же месяце экстрадировали в Россию.

Ранее Марцинкевич был дважды судим за преступления на почве национальной и расовой нетерпимости. Созданное им объединение скинхедов «Формат-18» было признано экстремистским. После отбывания первого наказания националист стал лидером неформального движения «Оккупай педофиляй». Члены этого движения размещали в соцсетях видео, на которых они задерживают подозреваемых в педофилии, допрашивают их перед видеокамерой, а после передают полицейским.

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Недвижимость
Новости

Путин поручил проработать идею создания банка для финансирования строительства жилья

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил правительству изучить возможность создания банка для финансирования строительства жилья. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. Президент дал такое поручение по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 11 декабря.

Путин поручил проработать соответствующий вопрос до 15 апреля и при необходимости подготовить поправки для изменения законодательства «в части создания с участием АО "ДОМ.РФ" специализированной кредитной организации (уполномоченного банка в сфере жилищного строительства) для финансирования строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости».

Президент также поручил правительству изучить возможность предоставления регионам прав подавать в суд иск о банкротстве строительной компании, устанавливать ускоренный порядок рассмотрения судами дел о признании застройщика банкротом и последующей передачи недостроенных объектов другой строительной компании.

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Бизнес
Новости

РЖД начнет продавать невозвратные билеты на поезда в январе

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«Российские железные дороги» (РЖД) начнут продавать невозвратные билеты в вагоны СВ и сидячие, а также в купе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Такие билеты появятся в продаже с 20 января 2019 г., отметила пресс-служба РЖД. Они будут дешевле возвратных на 5-20%, уточнили там же: «Разница в стоимости будет варьироваться в зависимости от поезда и периода совершения поездки». Пока что невозвратные билеты будут тестировать на нескольких маршрутах, а потом распространят на все поезда, сообщили в компании. Как отмечает агентство, пассажир сможет вернуть невозвратный билет в исключительном случае: при болезни, несчастном случае и др.

Минтранс подготовил законопроект о продаже невозвратных билетов на поезда еще несколько лет назад. Госдума его одобрила в апреле этого года. Закон вступит в силу 1 января 2019 г.

РЖД показала новый плацкартный вагон. Не на картинке, а реальный

Финансы
Новости

Курс евро достиг 80 рублей

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В ходе торгов на Московской бирже курс евро достиг 80 руб. впервые с 14 сентября. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На 15.35 мск биржевой курс евро вырос на 23 коп. и составил 79,90 руб. Ранее в течение дня он ненадолго достигал психологического уровня в 80 руб. Последний раз курс евро был таким 14 сентября.

Курс доллара на 15.36 мск увеличился на 14 коп. до 69,66 руб. Причиной роста курса евро и доллара в ходе торгов на Московской бирже является низкая ликвидность рынка из-за выходного дня, отмечает «РИА Новости».

Ранее Центробанк России установил официальный курс доллара до 9 января в 69,47 руб. (+ 5,12 коп.), курс евро — 79,46 руб. (– 19,76 коп.).

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки Brent в ходе торгов на Лондонской бирже по итогам торговой сессии 28 декабря увеличилась на 0,05% и составила $52,23 за баррель. Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI на торгах на Нью-Йоркской товарной бирже увеличилась на 1,61% до $45,33 за баррель. За прошедшую неделю цена WTI снизилась на 0,6%, Brent — на 3%.

Как рос и падал рубль на уличных табло с курсами валют

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Политика
Новости

Топилин оценил дефицит доходов всех бедных россиян

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Россиянам суммарно не хватает 750-800 млрд руб. доходов, чтобы никто в стране не подпадал под текущий критерий бедности, заявил сегодня в эфире «России 24» министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Количество людей, которые находятся ниже уровня бедности, это 13,3% людей, — 20 млн человек. Надо достичь показателей 6,5-6% за эти годы [до 2024 г.], то есть в два раза его снизить. Мы понимаем, что дефицит доходов, то есть нехватка доходов для того, чтобы все получали на уровне прожиточного минимума, — порядка 750-800 млрд руб.», — сказал Топилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Понятно, что есть семьи более доходные, менее доходные, у кого глубина бедности больше, у кого меньше. И нам очень важно именно дойти до семей, посмотреть, что это за семьи, в чем причины. Как правило, это семьи с детьми: 65-67% — это семьи с детьми», — признал министр.

Президент Владимир Путин в майском указе поручил сократить бедность вдвое. По данным Всемирного банка, бедность в России резко дифференцирована: в Москве доля тех, кто живет за чертой бедности, — около 7,5%, а, например, в Калмыкии – 34,7%. Величина прожиточного минимума в целом по России на III квартал 2018 г. установлена на уровне 10 451 руб.

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Политика
Новости

Кремль призвал не ждать прорывных решений по итогам переговоров Путина и Лукашенко

Ведомости
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Кремль рассматривает переговоры российского и белорусского президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко «как очередной шаг в сторону союзнических отношений», однако по итогам этой встречи не стоит ждать прорывных решений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Вряд ли приходится ожидать каких-то прорывных решений, потому что это достаточно сложная субстанция. Кроме того, есть вопросы, которые, скажем так, менее масштабны, но не менее важны для каждой из сторон», — отметил Песков.

По его словам, президенты уже договорились создать совместную рабочую группу для решения спорных вопросов. На встрече главы государств «задали вектор», согласно которому начнется работа в рамках этой группы.

В субботу, 29 декабря, в Кремле прошла встреча Путина и Лукашенко. Основными темами переговоров были стоимость газа для Белоруссии, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора в условиях налогового маневра, проводимого Россией, а также поставки продуктов питания из Белоруссии.

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Политика
Новости

Роскомнадзор сообщил о сокращении срока блокировки запрещенных сайтов

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Роскомнадзор с 29 декабря сократил сроки блокировки доступа к запрещенной информации в интернете. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ранее провайдер должен был уведомлять владельца сайта о включении его в реестр в течение суток. Столько же времени давалось на удаление страницы с запрещенной в России информацией.

Теперь, согласно закону, провайдеры, получив уведомление о включении ресурса в реестр запрещенной информации, должны сразу же сообщить об этом владельцу ресурса и потребовать от него удалить противоправную информацию. Если тот по каким-то причинам не удалил ее, то в течение суток доступ к его сайту должен быть ограничен. Если же владелец сайта выполнил требования, то на исключение его страницы из реестра дается до трех дней с момента подачи соответствующего обращения.

В сообщении Роскомнадзора говорится, что, получив уведомление о включении ресурса в реестр, провайдер обязан «незамедлительно проинформировать об этом обслуживаемого им владельца сайта и в течение суток принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации». «Требования относятся к разным категориям запрещенной информации, в том числе к склоняющей несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих опасность для их жизни (АУЕ, "колумбайн" или "скулшутинг", "зацепиг" и "руфинг")», — уточнило ведомство.

Единый реестр запрещенных ресурсов начал работать 1 ноября 2012 г. В него попадают сайты, пропагандирующие употребление наркотиков, самоубийство, детскую порнографию, организующие азартные игры, незаконные лотереи и содержащие другую информацию, распространение которой на территории России запрещено. В марте вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение депутатов законопроект о сокращении сроков блокировки запрещенных ресурсов. Она предложила обратить внимание на «колумбайн-сообщества». Президент Владимир Путин подписал соответствующий закон 18 декабря.

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