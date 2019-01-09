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Правительство направит еще 147 млн рублей на помощь пострадавшим в Магнитогорске

Из резервного фонда правительства дополнительно будет выделено 147 млн руб. для помощи с покупкой жилья пострадавшим обрушившихся подъездов в жилом доме в Магнитогорске. Об этом заявил премьер Дмитрий Медведев во время видеосвязи с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, передает «РИА Новости».

Губернатор сообщил Медведеву, что необходимо оказать помощь «тем, кто остался без крыши над головой». Речь идет о жильцах подъездов №7 и №8. Финансовая помощь необходима 101 семье, уточнил Дубровский. Медведев пообещал, что нуждающимся будет оказана финансовая помощь для обеспечения жильем. «Я подписал соответствующие документы», – заверил Медведев Дубровского.

По словам премьера, размер помощи каждой конкретной семье будет зависеть от площади утраченного жилья. «Эти средства нужно распределить как можно быстрее», – добавил Медведев. Он напомнил, что на федеральном уровне этим вопросом занимаются Минстрой и вице-премьер Виталий Мутко.

Медведев также поинтересовался у губернатора, есть ли на рынке необходимое жилье. Дубровский сказал, что новое жилье на рынке недвижимости в регионе имеется.

В начале января Медведев подписал распоряжение, согласно которому пострадавшим и семьям погибших из резервного фонда будет выделено 65 млн руб. Члены семей каждого погибшего единовременно получат по 1 млн руб. Тем, кто получил вред здоровью при обрушении, выплатят от 200 000 до 400 000 руб. 6 января Дубровский сообщил, что власти решили увеличить размер помощи до 93 млн руб.

В Магнитогорске обрушение подъезда дома по ул. Карла Маркса произошло 31 декабря. Погибли 39 человек. По информации следствия, обрушение последовало после взрыва бытового газа. По факту происшедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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