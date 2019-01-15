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Силуанов назвал неожиданно сложным обсуждение пенсионной реформы в обществе

Принятие в России пенсионной реформы первый вице-премьер Антон Силуанов отметил в числе наиболее тяжелых и напряженных моментов работы правительства в 2018 г. «Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — заявил он в интервью «Коммерсанту».

Силуанов констатировал, что, «несмотря на все корректировки, которые были сделаны» правительством по итогам обсуждения реформы в обществе, напряжение осталось. При этом чиновник выразил убежденность в том, что ее проведение было необходимо.

Как следует из декабрьского соцопроса «Левада-центра», более половины россиян выступают за отставку правительства. Об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 г. Основные претензии к кабинету заключаются в его неспособности справиться с ростом цен и падением доходов населения (57%), неготовности обеспечить людей работой (46%) и недостатком заботы о социальной защите граждан (43%). В такое восприятие власти внесла свой вклад пенсионная реформа, которая уронила рейтинги президента, а это сказалось и на популярности правительства, Госдумы, губернаторов, считает политолог Николай Петров.