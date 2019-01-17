ЦБ в первый день после паузы купил валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей

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СМИ узнали о повышении энергоцен для промышленных потребителей

В ближайшие четыре года оптовые цены на электроэнергию и мощность резко вырастут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Совета рынков на 2019–2022 гг. Речь идет о свободных (нерегулируемых) ценах для промпотребителей (кроме населения), на базе которых формируется выручка генерирующих компаний. Это составляет лишь половину конечной энергоцены, поскольку сюда не включены сетевые тарифы и маржа сбытовых компаний

Регулятор прогнозирует, что в первой ценовой зоне – европейской части России и Урале – уже в этом году свободные цены на электроэнергию вырастут на 1,6%, а на мощность — на 18%. Во второй ценовой зоне – в Сибири – рост составит 3,3% и 5,6%. В 2020–2022 гг. рост цен на мощность в европейской части составит 6%, 0,9% и 7,3%, а в Сибири – 5,9%, 11,8% и 2,2% соответственно. Рост цены на электроэнергию в 2020–2022 гг. в европейской части составит 1,5%, 1,6% и 4,4%, а в Сибири – 3%, 2,1% и 2%.

Если цены на электроэнергию прежде всего отражают стоимость топлива для ТЭС, то конкурентный отбор при продаже мощности включает поправки на инвестиции и льготы. Так, здесь учтены надбавки для возврата вложений в новые ТЭС, ГЭС и АЭС, зеленую генерацию, а также энергетику Калининградской области и Крыма. За счет цены на мощность искусственно занижаются и энерготарифы на Дальнем Востоке.

Эти надбавки вносят наибольший вклад в рост свободных (нерегулируемых) цен в 2019 г. По расчетам издания, из 18% роста цены на мощность в европейской части страны и на Урале в 2019 г. 17,2 п. п. приходятся на надбавки к цене, в первую очередь по инвестдоговорам. Например, на возврат инвестиций в новые АЭС – 10,7 п. п., на зеленую энергетику – 4 п. п. В Совете рынков указывают на ввод блоков АЭС, а также объектов зеленой генерации и Грозненской ТЭЦ.

Ключевым фактором роста цены на мощность в европейской части станет ввод нового блока на Ленинградской АЭС-2, который будет получать с рынка 47 млрд руб. в год, отмечает Наталья Порохова из АКРА.

«Галопирующий рост цены изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать», – говорит руководитель «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

Правительство планирует принять новую инвестпрограмму модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2035 г. Порохова прогнозирует рост цен на мощность из-за увеличения перекрестного субсидирования, появления новых АЭС и мусоросжигающих ТЭС. И он может не уложиться в прогноз инфляции в 2–4%.