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Экономика
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ЦБ в первый день после паузы купил валюту для Минфина на 15,6 млрд рублей

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Центробанк 15 января, в первый день после длительного перерыва, купил валюту для Минфина по бюджетному правилу на 15,56 млрд руб., следует из данных на сайте регулятора. Курс рубля не отреагировал на возобновление закупок.

В общей сложности с 15 января по 6 февраля Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты 265,8 млрд руб. дополнительных нефтегазовых доходов, тратя на эти цели ежедневно около 15,6 млрд руб. Эта сумма станет минимальной с апреля прошлого года.

ЦБ не покупал валюту для Минфина на рынке с 23 августа 2018 г. Интервенции пришлось остановить из-за ослабления рубля и возросшей волатильности. Однако бюджетное правило продолжило действовать – вместо операций на бирже Минфин стал приобретать валюту на сверхдоходы от нефти напрямую у ЦБ, а регулятор, в свою очередь, перестал продавать вырученные рубли на внутреннем рынке.

После возобновления регулярных закупок регулятор примет решение и об отложенных – их планируется производить плавно, как минимум, до 2021 г. В общей сложности ЦБ предстоит наверстать закупки на 2,1 трлн руб.

Экономика
Новости

Новак встретится с саудовским министром нефти в Давосе

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Министр энергетики России Александр Новак планирует провести переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом на полях всемирного экономического форума в Давосе.

«Да, планируем, и совместную панель планируем», — рассказал журналистам сам Новак о запланированных переговорах с саудовским коллегой. Раскрыть основные темы переговоров российский министр отказался.

Россия и Саудовская Аравия являются крупнейшими нефтеэкспортерами среди стран-участниц соглашения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. ОПЕК и присоединившиеся к нефтяному картелю страны договорились снизить добычу на 1,2 млн барр. в сутки с января 2019 г. от уровня октября 2018 г., на Россию приходится квота в 228 000 барр. ОПЕК и союзники картеля встретятся в Вене 17-18 апреля для возможного пересмотра сделки.

Всемирный экономический форум пройдет в швейцарском Давосе с 22 по 25 января, его главная тема – «Глобализация 4.0: формирование глобальной архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции». Российскую делегацию на форуме возглавит министр экономического развития Максим Орешкин. Из представителей российского бизнеса на форум поедут владелец «Реновы» Виктор Вексельберг, основной владелец UC Rusal Олег Дерипаска, акционер и президент «Лукойла» Вагит Алекперов, президенты Сбербанка и ВТБ Герман Греф и Андрей Костин, а также другие бизнесмены и госменеджеры.

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Новости

ВТБ получил контроль в «Медиалогии»

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ВТБ приобрел 63% в ООО «Медиалогия», разработчике одноименной системы мониторинга и анализа СМИ и социальных медиа, сообщил сегодня госбанк.

До этого основным владельцем компании была группа IBS, принадлежащая Анатолию Карачинскому (75%) и Сергею Мацоцкому (25%). Волков и Мацоцкий остались миноритариями «Медиалогии» (16% и 21% соответственно).

«Сделка по приобретению пакета акций компании является частью бизнеса прямых инвестиций группы ВТБ. Инвестиционная идея сделки состоит в том, что произошедшая цифровая трансформация СМИ и рост влияния социальных сетей открывают возможности для проведения в интересах компаний-владельцев брендов различных маркетинговых исследований с глубиной анализа и широтой охвата, недоступной в эпоху офлайновых СМИ», — цитирует пресс-служба ВТБ первого зампреда банка Юрия Соловьева.

Выручка ООО, по данным «СПАРК-Интерфакса», в 2017 году выросла до 668,5 млн руб. с 577 млн руб. в 2016 году, чистая прибыль — 41 млн руб.

ВТБ не раскрывает стоимость сделки. Представитель Медиалогии от комментариев отказался

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Бизнес
Новости

Дерипаска подал иск к Зюганову на 1 млн рублей

Ведомости
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Миллиардер Олег Дерипаска подал иск к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, сообщил «Ведомостям» представитель бизнесмена. Предприниматель требует взыскать с политика 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда. Исковое заявление подано в Тверской суд Москвы.

Как пояснил представитель миллиардера, причиной для иска послужило заявление Зюганова на заседании Госдумы 9 января, в котором политик назвал бизнес, основанный Дерипаской, аферой и преступлением. «Мы расцениваем это заявление как оскорбление достоинства и намеренную попытку нанести репутационный ущерб как основателю компании UC Rusal, так и всем сотрудникам, причастным к ее созданию и развитию», — сказал представитель Дерипаски. 

Заявление Зюганова о бизнесе миллиардера приводится на сайте КПРФ: «Считаю, что алюминиевый бизнес Дерипаски — крупнейшая афера. Сначала заводы украли у граждан, а теперь их отдают в подчинение англосаксам. Необходимо расследовать это преступление, потому что оно направлено против стратегической политики нашей страны и ее безопасности».

Представитель Дерипаски напомнил, что компания UC Rusal была основан в 2000 г. в результате консолидации разрозненных алюминиевых предприятий. «Ее основатель не участвовал в залоговых аукционах, не имел номенклатурных привилегий и не использовал в бизнесе никаких инструментов, кроме рыночных», — подчеркивается в комментарии представителя.

Зюганов, комментируя информацию об иске, заявил РБК, что не боится судов: «Это уже знаете какой по счету? Мои юристы разберутся». 

Дерипаска занимает 19-е место в списке богатейших людей России по версии Forbes. В 2018 г. журнал оценил его состояние в $6,7 млрд.

Бизнес
Новости

Акции UC Rusal подорожали на 10% на позитивных новостях из США

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Акции производителя алюминия UC Rusal и глобальные депозитарные расписки его материнской компании En+ дорожают в начале торгов Московской биржи в четверг. Котировки попавших под санкции США компаний Олега Дерипаски растут на фоне позитивных новостей из США.

Цена бумаг UC Rusal увеличилась почти на 10% к закрытию предыдущих торгов до 32,65 руб., к 10.25 мск цена скорректировалась до 30,86 (+3,9%). Стоимость расписок En+ подскочила в цене сразу на 16% до 516 руб., затем цена снизилась до 482 (+8,7%).

Котировки UC Rusal также дорожают на Гонконгской бирже. Цена бумаг поднималась на 8,6% до 2,66 гонконгского доллара. На момент публикации акции стоят 2,58 гонконгского доллара (+5,58%).

Накануне республиканцы в сенате США не позволили демократам вынести на голосование резолюцию, препятствующую плану минфина о снятии санкций с En+, UC Rusal и «Евросибэнерго». А затем управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина в очередной раз отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Дерипаски.

Политика
Новости

Анастасию Вашукевич депортировали из Таиланда

Ведомости
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Из Таиланда депортировали модель Анастасию Вашукевич (Настя Рыбка) и ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли), осужденных за нарушение миграционного законодательства и проведение нелегального тренинга, сообщает «РИА Новости». Также из страны депортировали других фигурантов дела.

Как передал корреспондент агентства, осужденные прибыли в аэропорт Бангкока в сопровождении сотрудников иммиграционной полиции. Их сразу провели на паспортный контроль, а затем проводили до самолета, который вылетел в Москву. От общения с прессой депортируемые воздержались.

Суд таиландского города Паттайя 15 января приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были отправлены в центр временного содержания в Бангкок, где ожидали депортации в Россию и Белоруссию (Рыбка въехала в Таиланд по белорусскому паспорту). Издание The Bell сообщало, что Вашукевич и Кириллов рассматривают возможность депортации в какую-либо другую страну, с которой у России действует безвизовый режим.

Вашукевич и Кириллов провели под стражей в Таиланде десять месяцев. Они были задержаны в феврале 2018 г. при проведении нелегального тренинга. После задержания арестованные просили помощи у США. Вашукевич, в частности, утверждала, что у нее есть более 16 часов аудиозаписей, доказывающих, что российский миллиардер Олег Дерипаска обсуждал вмешательство России в выборы в США, и предлагала отдать их в обмен на политическое убежище. Вашингтон отказался поддержать арестованных, назвав заявления Вашукевич «довольно странной историей».

В феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование, в котором рассказывалось о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. Как утверждает ФБК, с ними были несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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Политика
Новости

МИД России не понял линию США по договору о РСМД

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России непонятна нынешняя позиция США по договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), заявил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. По его словам, пока не ясно, хотят ли американские власти продолжать работу над сохранением договора или же они приняли окончательное решение о выходе из него.

Также для России «остается открытым вопрос, как США собираются решить проблемы, связанные с нашими претензиями к Вашингтону по выполнению договора о РСМД», добавил Рябков. Он напомнил, что российские претензии связаны, в частности, с развертыванием в Европе систем Aegis Ashore, пусковые установки которых способны запускать не только ракеты перехватчики, но и ударные средства класса «земля – земля».

Президент США Дональд Трамп в октябре прошлого года объявил о планах вывести страну из договора о РСМД. Он пояснил, что считает нужным так поступить, потому что российская сторона нарушает положения этого договора. В начале декабря госсекретарь США Майк Помпео выдвинул ультиматум России с требованием в течение 60 дней уничтожить или модифицировать ракету 9М729, которая, по мнению Вашингтона, нарушает условия договора. Ультиматум истекает 2 февраля.

Во вторник, 15 января, в Женеве состоялись российско-американские переговоры о договоре о РСМД. С российской стороны в них участвовал Рябков. Встреча проходила в закрытом режиме, по ее итогам госдепартамент выразил разочарование и вновь призвал Россию «уничтожить ракетную систему, нарушающую договор». Рябков, в свою очередь, заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США, но готова к серьезной работе.

Договор о РСМД от 1987 г. запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5500 км.

Политика
Новости

Россияне стыдятся «вечной бедности» своей страны

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Гордость жителей России за свою страну связана с ее прошлым, а стыд – с настоящим, выяснили социологи «Левада-центра». Данные опроса по проблеме национальной идентификации, проведенного в ноябре-декабре 2018 г., представил РБК.

С мыслью о своем народе у россиян связана прежде всего история и прошлое (53% в сравнении с 37% в середине 2015 г.), территория страны (35% против 44%) и место рождения (33% против 41%).

События, с которыми у россиян связано чувство гордости за свою страну, уходят в прошлое. На победу в Великой Отечественной войне указали 87% респондентов, ведущей ролью страны в освоении космоса гордятся 50% опрошенных, возвращением Крыма – 45%. Стабилизация положения страны при нынешнем президенте России Владимире Путине вызывает чувство гордости у 18%, чуть больше, чем у тех, кто помнит о борьбе Руси с татаро-монгольским нашествием – 16%.

Обращение к прошлому происходит тогда, когда поводов для гордости в настоящем недостаточно, отмечает социолог «Левада-центра» Карина Пипия. За «вечную бедность и неустроенность» России испытывают чувство стыда 61% (в 2015 г. – 56%) опрошенных. Аналогичные чувства по отношению к распаду СССР высказали 45% (28%). Грубых нравов, хамства и неуважения друг к другу стыдятся 37% (31%) респондентов, а прихода Путина к власти – 9% (против 1% тремя годами ранее).

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Бизнес
Новости

Президентом «Магнита» станет бывший гендиректор «Ленты»

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Ритейлер «Магнит» вводит должность президента, им станет бывший гендиректор «Ленты» Ян Дюннинг. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к топ-менеджеру, а также на собеседника, близкого к компании. О назначении может быть объявлено в ближайшее время.

Дюннинг руководил сетью конкурента «Магнита» десять лет – до декабря прошлого года. Он покинул «Ленту» по своей инициативе.

Ян Дюннинг и нынешний гендиректотр сети Ольга Наумова ранее входили в число кандидатов на руководящий пост в сети. Переговоры с ними вел еще основатель «Магнита» Сергей Галицкий в 2017 г., но тогда стороны не договорились. В 2018 г. Галицкий продал свои 29,1% компании группе ВТБ, которая затем перепродала 11,82% инвестиционной «Марафон групп».

«Фактически, Дюннинг будет подчиняться Наумовой и наоборот», — говорит один из собеседников издания. Наумова продолжит отвечать за оперативную деятельность компании и возглавлять правление, в которое войдет Дюннинг. «Экс-глава «Ленты», в свою очередь, будет сосредоточен на продвижении стратегии и взаимодействии со стейкхолдерами, а Наумова как гендиректор будет подотчетна ему и совету директоров», — пояснил он источник.

Осенью «Магнит» представил стратегию, из которой следовало, что ритейлер планирует сменить принцип управления: «от компании одного топ-менеджера» на «команду предпринимателей». Также в планы компании входит увеличение доли на продуктовом рынке с 9 до 15% к 2023 г. и покрытие потребностей 70% потребителей вместо нынешних 40%. 

«Рынок нас нечестно оценивает»: как Галицкий прощался с сотрудниками «Магнита»

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Бизнес
Новости

Минфин США отложил сроки вступления в силу санкций против компаний Дерипаски

Ведомости
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Управление по контролю за иностранными инвестициями (OFAC) минфина США отложило полномасштабное вступление в силу санкций против компаний Олега Дерипаски — UC Rusal, En+ Group и «Евросибэнерго». Как следует из сообщения ведомства, сроки истечения их лицензий продлены до 28 января. Таким образом продеваются сроки продажи акций и совершения с ними сделок.

19 декабря минфин США объявил о планах снятия санкций с En+, UC Rusal и ОАО «Евросибэнерго» в течение 30 дней. Условием сделки станет фактический отказ Дерипаски от контроля в компаниях. В начале января министр финансов США Стивен Мнучин разъяснил конгрессменам, что это решение «не имеет политической мотивации», а обусловлено важной ролью компаний на глобальном рынке.

Представители демпартии в конгрессе попытались заблокировать решение администрации о снятии санкций. Однако республиканцы в сенате не допустили вынесения на голосование соответствующей резолюции. Для реализации инициативы демократам не хватило всего трех голосов.

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Бизнес
Новости

Фонды Oppenheimer вышли из капитала «Магнита»

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Инвесткомпания OppenheimerFunds продала все акции второго по обороту российского ритейлера «Магнит». Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчетность американской компании на конец ноября.

В августе на долю входящих в OppenheimerFunds фондов приходилось 7,28% в капитале «Магнита», но в том же месяце она снизилась до 4,78%. На 31 августа OppenheimerFunds принадлежало 2,9% акций «Магнита» стоимостью $179,54 млн. Накануне такой пакет на Лондонской бирже стоил $224,88 млн.

В материалах OppenheimerFunds отмечается, что во II квартале 2018 г. «Магнит» показал более слабые результаты, чем ожидалось: рост чистой выручки сети замедлился до 6,5% против 8,1% кварталом ранее. Решение о выходе могло быть принято в конце сентября из-за плохих показателей ритейлера, считает старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов. Полный выход OppenheimerFunds из «Магнита» может стать позитивным сигналом для тех инвесторов, которые ждали момента для покупки или увеличения своего пакета в ритейлере, поскольку избыточное предложение бумаг создавало риски получения убытка.

OppenheimerFunds уже покидала капиталы российских компаний. К концу 2015 г. фонды распродали все принадлежавшие им акции «Яндекса» – около 14% бумаг. В 2017 г. OppenheimerFunds снова приобрела в российской компании миноритарную долю, а на этой неделе стало известно об увеличении доли фондов в ней с 1,8% до 6,4%. Не исключено, что история повторится и в случае с ритейлером. 

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о повышении энергоцен для промышленных потребителей

Ведомости
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В ближайшие четыре года оптовые цены на электроэнергию и мощность резко вырастут, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на прогноз Совета рынков на 2019–2022 гг. Речь идет о свободных (нерегулируемых) ценах для промпотребителей (кроме населения), на базе которых формируется выручка генерирующих компаний. Это составляет лишь половину конечной энергоцены, поскольку сюда не включены сетевые тарифы и маржа сбытовых компаний

Регулятор прогнозирует, что в первой ценовой зоне – европейской части России и Урале – уже в этом году свободные цены на электроэнергию вырастут на 1,6%, а на мощность — на 18%. Во второй ценовой зоне – в Сибири – рост составит 3,3% и 5,6%. В 2020–2022 гг. рост цен на мощность в европейской части составит 6%, 0,9% и 7,3%, а в Сибири – 5,9%, 11,8% и 2,2% соответственно. Рост цены на электроэнергию в 2020–2022 гг. в европейской части составит 1,5%, 1,6% и 4,4%, а в Сибири – 3%, 2,1% и 2%.

Если цены на электроэнергию прежде всего отражают стоимость топлива для ТЭС, то конкурентный отбор при продаже мощности включает поправки на инвестиции и льготы. Так, здесь учтены надбавки для возврата вложений в новые ТЭС, ГЭС и АЭС, зеленую генерацию, а также энергетику Калининградской области и Крыма. За счет цены на мощность искусственно занижаются и энерготарифы на Дальнем Востоке.

Эти надбавки вносят наибольший вклад в рост свободных (нерегулируемых) цен в 2019 г. По расчетам издания, из 18% роста цены на мощность в европейской части страны и на Урале в 2019 г. 17,2 п. п. приходятся на надбавки к цене, в первую очередь по инвестдоговорам. Например, на возврат инвестиций в новые АЭС – 10,7 п. п., на зеленую энергетику – 4 п. п. В Совете рынков указывают на ввод блоков АЭС, а также объектов зеленой генерации и Грозненской ТЭЦ.

Ключевым фактором роста цены на мощность в европейской части станет ввод нового блока на Ленинградской АЭС-2, который будет получать с рынка 47 млрд руб. в год, отмечает Наталья Порохова из АКРА.

«Галопирующий рост цены изымает ресурсы для развития других отраслей, а загрузка электростанций продолжает падать», – говорит руководитель «Сообщества потребителей энергии» Василий Киселев.

Правительство планирует принять новую инвестпрограмму модернизации ТЭС на 1,4 трлн руб. до 2035 г. Порохова прогнозирует рост цен на мощность из-за увеличения перекрестного субсидирования, появления новых АЭС и мусоросжигающих ТЭС. И он может не уложиться в прогноз инфляции в 2–4%.

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