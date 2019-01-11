Минфин направит на покупку валюты 267 млрд рублей

Андрей Гордеев / Ведомости

Минфин России сегодня назвал сумму, которую направит на закупки валюты с рынка, возобновляющиеся с 15 января.

В соответствии с бюджетным правилом Минфин будет направлять на закупки валюты с 15 января по 6 февраля 265,8 млрд руб., или 15,6 млрд руб. в день. Эта сумма сложилась из превышения фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, которое в январе 2019 г. прогнозируется в 220,6 млрд руб., и аналогичного превышения в декабре (45,1 млрд руб.), сообщило министерство.

Расходы российского бюджета рассчитываются исходя из цены нефти Urals в $40/баррель в ценах 2017 г. c ежегодной индексацией на 2%. На доходы, полученные от более дорогой нефти, ЦБ покупает на бирже валюту, которую Минфин направляет в фонд национального благосостояния. Однако с августа 2018 г. ЦБ отошел от этой практики: Минфин стал покупать валюту напрямую у ЦБ без совершения эквивалентных сделок на внутреннем рынке. По идее регулятора, в итоге на рынок поступила дополнительная валюта, что позволило нивелировать отток капитала и стабилизировать обменный курс.

О своем возвращении на валютный рынок с 15 января ЦБ объявил в декабре. Тогда эта новость вызвала рост курса евро больше чем на рубль — до 78 руб., максимума с конца сентября.

В пятницу 11 января курс рубля почти не отреагировал на сообщение Минфина о планах по покупке валюты: в промежутке с 12.00 до 14.10 по московскому времени (Минфин опубликовал сообщение в 12.00 мск) доллар подорожал на 12 коп. до 66,93 руб., евро прибавил 15 коп. и достиг 77,17 руб.

Если ЦБ не решит сразу же компенсировать все отложенные ранее покупки, его возвращение на валютный рынок не должно оказать давления на курс рубля, считает директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов: нефтяные котировки сейчас значительно снизились по сравнению с октябрьскими пиками, а значит, и ЦБ нужно будет покупать для Минфина меньше валюты. Минфин в этом месяце сократил объем покупок до минимального с апреля значения – тогда ведомство купило валюту на 240,7 млрд руб.

Покупки ЦБ в этом месяце будут значительно меньше, чем когда он последний раз выходил на рынок, поэтому существенной реакции инвесторов ждать не стоит, согласен директор операций на валютном и денежном рынке Металлинвестбанка Сергей Романчук. Кроме того, если некоторые экспортеры ранее придерживали часть валютной выручки, ожидая возвращения ЦБ на рынок, сейчас они потенциально смогут компенсировать его покупки и поддержать рубль, полагает он. С другой стороны, если на покупки ЦБ наложатся какие-либо негативные новости, касающиеся санкций, рубль действительно может подешеветь, признает Романчук.

О том, что возобновление регулярных покупок валюты на рынке для Минфина не окажет значительного влияния на финансовый рынок, ранее заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, решение об отложенных покупках валюты, объем которых оценивается в $30 млрд, ЦБ примет после возобновления регулярных покупок и они продлятся несколько лет. Министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что покупки валюты по бюджетному правилу в январе будут сравнительно невелики из-за снизившихся цен на нефть и к тому же наложатся «на сезонно сильный I квартал по платежному балансу».