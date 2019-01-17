ЦБ назвал сдержанным влияние повышения НДС на инфляцию
В условиях медленного роста потребительского спроса цены сдержанно отреагировали на повышение НДС с начала 2019 г., в связи с чем Центробанк готов улучшить свой прогноз инфляции, заявил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов на Гайдаровском форуме.
Ранее ЦБ представлял расчеты, согласно которым рост ставки НДС с 18 до 20% добавит к инфляции 0,6–1,5 процентного пункта. Морозов (его слова передает «Интерфакс») отметил, что, скорее всего, регулятор пересмотрит эту оценку. «Мы точно уходим от верхнего уровня оценки, может быть, даже будем идти вниз от середины диапазона. Пока экономика реагирует весьма сдержанно на повышение НДС», – сказал он.
Ситуация с ценами на продовольствие более сложная, заметил Морозов, однако ускорения роста цен на непродовольственные товары с поправкой на сезонность не произошло. «Это очень хорошо, то есть предварительного эффекта [от повышения НДС] фактически нет», – указал представитель ЦБ. «Скорее всего, это связано с тем, что в условиях, когда потребительский спрос растет, но медленно, просто так взять и повысить цены даже на 2 процентных пункта сложно», – заключил Морозов. Он подчеркнул, что более точно оценить вклад НДС в рост цен можно будет по итогам марта – апреля.
C 1 по 14 января 2019 г. цены выросли на 0,65%, инфляция в годовом выражении превысила 4,7%. Для сравнения: за весь январь 2018 г. цены увеличились на 0,3%. По итогам первого месяца 2019 г. годовая инфляция может составить около 5%, к таргету ЦБ в 4% она должна вернуться в I квартале 2020 г., отметил Морозов.
ЦБ предупреждал, что в первом полугодии 2019 г. годовая инфляция из-за повышения НДС может ускориться до 5,5–6% в марте – апреле, а по итогам года составит 5–5,5%. «Хочется надеяться, что 6% мы не достигнем», – добавил Морозов.
Министр экономического развития Максим Орешкин заявил в среду, что инфляция в начале 2019 г. оказалась ниже по сравнению с ожиданиями правительства и экспертов. В то же время он обратил внимание, что некоторые товары значительно подорожали с начала 2019 г., несмотря на то что для них ставка НДС осталась неизменной (для основных категорий продовольствия действует льготная ставка в 10%). В качестве примера он привел яйца и сахар. Разобраться с ростом цен на товары, ставка НДС для которых не изменилась, предстоит Федеральной антимонопольной службе.
Бананы за 10 млн и рис вместо денег. Случаи рекордной гиперинфляции в истории
Период гиперинфляции начался в 1947 г., пика она достигла в апреле 1949 г., когда месячный рост цен составил 5070%. Причиной стала гражданская война: Китайская национальная партия – гоминьдан – была вовлечена в вооруженный конфликт с Коммунистической партией. Чтобы финансировать расходы, гоминьдан начал печатать деньги, что и привело к гиперинфляции, напоминает Business Insider
Экономика Греции сильно пострадала во время оккупации в ходе Второй мировой войны. Падение сельскохозяйственного производства привело к острой нехватке продовольствия, а снижение налоговых сборов способствовало инфляции. Хотя цены росли не так сильно, как в послевоенной Венгрии или Германии, усилия Греции по стабилизации продолжались дольше. Правительству потребовалось полтора года для достижения хотя бы некоторой стабильности в экономике
Самый известный случай гиперинфляции в истории. После Первой мировой войны в 1918 г. Германия осталась с высокими долгами и обязанностью платить репарации. Правительство начало печатать марки, чтобы покупать твердую валюту и гасить долги. Чем больше марок печаталось, тем быстрее падала их стоимость. Цены удваивались каждые 3,7 дня, а пик месячной инфляции был в октябре 1923 г. – 29 500%
Из-за экономических и политических кризисов 1980-х гг. в составе Югославии к 1992 г. остались только Сербия и Черногория. Истощенное конфликтами и потерей внутреннего рынка правительство стало печатать деньги для пополнения казны. Неконтролируемые госрасходы, коррупция и санкции ООН в 1992 и 1993 гг. усугубили проблему, указывает BBC. Чтобы договориться о прекращении санкций ООН, сербский лидер Слободан Милошевич согласился принять новую валюту – «новый динар», подкрепленную золотовалютными резервами
После обретения независимости в 1980 г. в Зимбабве была введена новая валюта, оцененная примерно в $1,25. Путь к гиперинфляции начался в начале 1990-х гг., когда президент Роберт Мугабе инициировал реформу перераспределения земель: земли этнически европейских фермеров экспроприировали в пользу этнических зимбабвийцев, что серьезно повредило сельскому хозяйству. Ситуация усугублялась дорогостоящим участием в войне в Конго в 1998 г. и последствиями санкций США и Европы против Зимбабве в 2002 г.
Наихудший случай гиперинфляции зафиксирован в Венгрии. Валюта пенгё была введена в обращение после Первой мировой войны, чтобы стабилизировать экономику и снизить инфляцию, напоминает CNBC. Великая депрессия сильно ударила по сельскохозяйственному сектору Венгрии, а растущий госдолг заставил ЦБ девальвировать валюту для покрытия расходов. Ко Второй мировой войне Венгрия подошла в трудном экономическом положении, ЦБ почти полностью контролировался правительством, деньги печатались без ограничений