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СМИ узнали о планах оценки вице-премьеров по ключевым показателям эффективности

Детализация персональной ответственности высших чиновников за происходящее в России коснулась вице-премьеров. Минэкономики разработало предложения по оценке работы семи действующих зампредов правительства по ключевым показателям эффективности (KPI), пишет «Коммерсантъ». Исключение составят три вице-премьера — Константин Чуйченко, Юрий Борисов и Юрий Трутнев.

Подобная система оценки работы чиновников разрабатывается уже несколько лет. Так, в 2016 г. предлагалось ввести KPI для оценки министров, увязанные с показателями целевого сценария социального экономического развития России на три года. Сейчас Белый дом ориентируется на реализацию нацпроектов. Распределить показатели эффективности между вице-премьерами правительству поручил президент Владимир Путин по итогам ноябрьского расширенного заседания президиума Госсовета. Ответственными за их разработку премьер-министр Дмитрий Медведев назначил своего заместителя Константина Чуйченко и руководителя Минэкономики Максима Орешкина.

Оценивать эффективность вице-премьеров предлагается на основе индикаторов для целевых показателей вверенных им нацпроектов. То есть для первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова KPI ключевыми станут темпы роста ВВП, объем несырьевого экспорта, численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса, а также производительность труда в базовых несырьевых отраслях.

Работу социального вице-премьера Татьяны Голиковой будут оценивать по естественному приросту населения, реальным располагаемым денежным доходам граждан, а также по уровню их бедности, образованности и занятости. Показателем работы Ольги Голодец станет интерес граждан к спорту и интенсивность посещений гражданами организаций культуры. Виталий Мутко ответит за долю городов с благоприятной городской средой, уровень доступности жилья и объем инвестиций в строительство. Максим Акимов – за качество дорог и число погибших в ДТП, Алексей Гордеев — за качество окружающей среды и экспорт сельхозпродукции, Дмитрий Козак — за инвестиции в промышленность и производительность труда в обработке. Цифр по конкретным показателям не приводится. Вероятно, они будут совпадать с целевыми значениями из нацпроектов, отмечает издание.

Помимо KPI для оценки деятельности вице-премьеров Минэкономики предлагает использовать соцопросы, «демонстрирующие публичное восприятие» их работы. Так для Силуанова показательными станут ответы респондентов на вопросы: «За последний год открыть и вести свое дело, бизнес стало сложнее или легче или так же, как и раньше?» или «За последний год экономическая ситуация в нашей стране улучшилась, ухудшилась или не изменилась?». А на оценку работы Голиковой повлияют ответы на такие вопросы: «За последний год желание иметь ребенка у вас или ваших знакомых выросло, снизилось или не изменилось?» или «Материальное положение вашей семьи улучшилось, ухудшилось или не изменилось?».