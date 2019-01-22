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Минфин отчитался о рекордном профиците бюджета

По предварительной оценке, доходы федерального бюджета в 2018 г. составили 19,45 трлн руб. (102,7% от запланированных), превысив расходы 19,71 трлн (99,4%) почти на 2,75 трлн руб., сообщает Минфин. В результате профицит достиг 2,7% ВВП.

Изначально бюджет на 2018 г. планировался с дефицитом в размере 1,3% ВВП. Однако доходы казны росли опережающими темпами – этому в том числе способствовала резко подорожавшая нефть (до ноября нефтяные цены по году были значительно выше по сравнению с 2017 г.). По итогам года нефтегазовые доходы составили 9 трлн руб. (102,3%), ненефтегазовые – 10,44 трлн (103%). Среди последних особенно заметно выросли сборы налога на прибыль (почти 1 трлн руб.) и ввозные таможенные пошлины (666 млрд руб.).

Последний раз федеральный бюджет был исполнен с профицитом в 2011 г., тогда доходы превысили расходы на 442 млрд руб. Нынешний же профицит является рекордным за последние более чем 10 лет, до этого он был максимальным в 2006 г. (более ранних данных на сайте Минфина нет) – 1,99 трлн руб.

Как ожидается, денег в федеральной казне в 2020–2021 гг. также будет с избытком. Согласно закону о бюджете доходы бюджета в 2020 г. превысят расходы на 1,22 трлн руб. (1,1% ВВП), а в 2021 г. – на 952 млрд руб. (0,8% ВВП).

Фонд национального благосостояния (ФНБ) по итогам 2018 г. достиг 4,036 трлн руб. Около 1,1 трлн руб. из него были потрачены на финансирование дефицита Пенсионного фонда. В 2019 г. ФНБ пополнится на 4,2 трлн руб. – на такую сумму Минфин приобрел иностранную валюту на дополнительные нефтегазовые доходы сверх цены нефти в $40,8 за баррель. В законе о бюджете по итогам 2019 г. ФНБ запланирован в размере 7,91 трлн руб. К концу года ликвидная часть фонда должна достигнуть 7% ВВП, после чего Минфин сможет начать инвестировать свободные госрезервы.