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Россия опустилась на 27-е место в рейтинге инновационных стран

Россия заняла 27-е место в рейтинге инновационных стран 2019 г. по версии информационного агентства Bloomberg. Строчкой выше расположилась Малайзия, а 28-е место занимает Люксембург. В прошлом году Россия была на две позиции выше, но тогда она стала лидером падения, опустившись сразу на 14 позиций.

В новом рейтинге первое место в очередной раз сохраняет за собой Южная Корея, уже шестикратный чемпион рейтинга. Однако ее чуть было не потеснила Германия, поднявшаяся на две позиции вверх на второе место. Немцы нарастили добавленную стоимость производства и интенсивность исследований.

Germany almost catches South Korea as the world's innovation country, while the U.S. is boosted back into the top 10 https://t.co/YdcOILTbWh pic.twitter.com/bgpdswDSwd — Bloomberg (@business) January 22, 2019

На третьем месте – Финляндия (+4 позиции), далее следуют Швейцария (+1), Израиль (+5), Сингапур (-3), Швеция (-5), США (+3), Япония (-3), замыкает десятку Франция (-1). Китай поднялся на три строчки, но по-прежнему не входит в десятку самых передовых стран, занимая 16-е место. Bloomberg отмечает, что положение КНР отражает «дихотомию» второй по величине экономики мира: страна занимает второе место по регистрации новых технологических патентов благодаря исследованиям Huawei и BOE Technology, однако отстает по общей производительности и концентрации научно-исследовательской деятельности. Последнее, 60-е место в рейтинге, занимает Вьетнам.

В рейтинге Bloomberg Innovation Index учитываются семь факторов, в том числе расходы на исследования и разработки, производственный потенциал и концентрация высокотехнологичных компаний.

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