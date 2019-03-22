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Набиуллина назвала условие для снижения ипотечных ставок до 8%

Ипотечные ставки в России могут снизиться до 8% и ниже при замедлении инфляции до 4%, считает председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. «Наши расчеты показывают, что при достижении 4% инфляции, при снижении риск-премий ипотечные ставки могут сложиться на уровне около 8% и даже ниже», – сказала она на пресс-конференции 22 марта.

Набиуллина добавила, что в этой ситуации целью ЦБ является создание макроэкономических условий, которые бы позволили добиться замедления инфляции. «Наша монетарная политика направлена на то, чтобы вернуть инфляцию к 4%. Она работает на ту цель, чтобы ставки по ипотеке снижались», – сказала председатель ЦБ.

В феврале президент Владимир Путин поручил правительству и ЦБ принять меры для снижения процентной ставки по ипотеке до 8% годовых и ниже. Доложить о принятых мерах они должны до 15 января 2020 г.

После поручения Путина президент Сбербанка Герман Греф выразил уверенность, что ипотечные ставки опустятся до 8% уже в следующем году. По его словам, ставки ипотеки упадут уже к концу этого года, но предсказать, будет это 8 или 9%, он не может. Учитывая инфляцию, в этом году уровень в 8% вряд ли достижим, считает Греф.