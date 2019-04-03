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FT: США и Китай решили большинство спорных торговых вопросов

Бóльшая часть спорных вопросов, которые США и Китай обсуждали на торговых переговорах, решена, сообщает Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ходом дискуссии. Однако стороны по-прежнему не договорились, как гарантировать соблюдение соглашения и что делать с уже введенными США пошлинами на китайские товары. Пекин хочет, чтобы они были сняты, но Вашингтон видит в них гарантии того, что Китай будет выполнять данные обещания.

Вице-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в среду начнет очередной раунд переговоров в Вашингтоне с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивеном Мнучином. Если их встреча пройдет успешно, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин могут уже в апреле встретиться для подписания соглашения, пишет FT. В противном случае их встреча, возможно, будет отложена до конца июня, когда в Японии состоится саммит «большой двадцатки». Хотя при худшем варианте развития событий переговоры вообще могут сорваться.

Возможная сделка будет включать в себя увеличение закупок американских товаров Китаем, чтобы лучше сбалансировать двустороннюю торговлю, а также принятие Китаем мер по открытию своего рынка для иностранных компаний и защите их интеллектуальной собственности. Но Пекин хочет, чтобы в ответ Вашингтон снял все пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд, которые были введены в прошлом году. По словам источников FT, один из возможных компромиссов – постепенное снятие пошлин с течением времени при выполнении определенных условий.