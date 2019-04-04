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Правительство поддержит законопроект о благоустройстве садоводств за счет регионов

Белый дом поддерживает поправки к закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд», позволяющие местным и региональным властям участвовать в финансировании и строительстве коммунальных сетей для нужд граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в аппарате правительства. Вступившая в силу с 1 января ст. 26 этого закона сейчас ограничивает возможность поддержки местными властями инфраструктурных проектов, касающихся снабжения садоводств топливом и электричеством.

Правительство поддержит законопроект, если он будет доработан к первому чтению, уточнил собеседник. Ряд норм потребует поправок к закону о местном самоуправлении, также нужно определить механизм финансирования строительства инфраструктуры и форму собственности на ее объекты. Предполагается предусмотреть возможность финансирования за госсчет тех объектов, право собственности на которые принадлежит юрлицам.

В сельской местности фиксируется дефицит коммунальных сетей. По данным Росстата, в 20% малых населенных пунктов, до 1000 человек, нет водопроводов, более чем у 30% есть проблемы с энергоснабжением, а у 38% домохозяйств сельской местности туалет находится в отдельной постройке во дворе.

Региональные и муниципальные власти подтверждают нехватку полномочий для развития инфраструктуры садоводств и огородничеств. Об этом, в частности, заявили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. «С электричеством решаем потихоньку, с остальным есть проблема. Мало сетей и мало денег на их строительство», — приводит издание слова замдиректора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области Алексея Метелькова. Парламенты Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, а также Алтайского края заявили о поддержке инициативы. Дата рассмотрения документа в первом чтении Госдумой пока не назначена.