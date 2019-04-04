Производители бытовой техники просят Минпромторг не ограничивать их при госзакупках
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники направила в Минпромторг письмо с просьбой не вводить ограничения на бытовую технику при госзакупках. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию документа. В ассоциацию входят, в частности, такие компании, как Samsung, Electrolux, Philips, LG и Ariston.
Предложения об ограничениях на закупки радиоэлектронной продукции иностранного производства содержатся в опубликованном Минпромторгом 28 февраля проекте постановления. Из него следует, что госорганы и муниципалитеты должны будут закупать офисную и бытовую технику – от компьютеров до холодильников – российского производства. Иностранное оборудование допускается к закупкам, если нет российских аналогов. Российским считается производитель, в котором доля иностранного участия не более 50%.
В Минпромторге пообещали рассмотреть просьбу производителей бытовой техники. Представитель министерства уточнил, что и в России есть компании, которые могут быть включены в реестр радиоэлектронного оборудования, а проект не ограничивает закупки, если продукция не производится в России и не включена в реестр. Представитель ассоциации Антон Гуськов отмечает, что хотя большинство международных брендов крупной бытовой техники уже имеют производства в России, предложениям Минпромторга, в частности по структуре собственников, они соответствовать не смогут. Их локализация стимулируется рыночными механизмами, а допуск к госзакупкам вряд ли даст импульс к открытию новых производств с устраивающей Минпромторг структурой собственников, считает Гуськов.
Реестр создан для поддержки отечественных производителей радиоэлектронной продукции и их участия в нацпроекте «Цифровая экономика», напоминает исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники Иван Покровский. Исключение из него потребительской бытовой техники может быть логичным шагом, считает он.