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Экономика
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Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Ведомости
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Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе. Новые данные опубликованы в докладе «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии — апрель 2019». Ожидания по экономическому росту России в 2020-2021 гг. сохранены на уровне 1,8%.

Перспективы роста ВВП страны в 2019-2021 гг. экономисты оценивают как скромные. Отмечается, что главным фактором, влияющим на сохранение профицита российского бюджета, по-прежнему остаются высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, предупреждают эксперты.

По прогнозам ВБ, в 2019 г. инфляция в России вырастет до 5,2%, что связывает с повышением ставки НДС до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, она замедлится и составит 4%.

Возможное снижение экономического роста эксперты связывают с вероятным расширением антироссийских санкций и ухудшением настроений на финансовых рынках. Рост инвестиций увязывается с эффективностью государственных инициатив в части инфраструктурных проектов. Для ускорения темпов роста России необходимы реформы, направленные на рост производительности труда.

Политика
Новости

Трамп призвал Россию и Китай к сокращению трат на производство оружия

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна, а также Россия и Китай, тратят слишком много денег на производство оружия, в том числе и ядерного. «Как вы знаете, Китай тратит много денег на вооруженные силы, мы тоже, также как и Россия. Эти три страны, я думаю, могут собраться вместе и остановить эти расходы, и потратить средства на вещи, которые могли бы быть более продуктивны для долгосрочного мира», — приводит его слова Reuters.

Такое заявление Трамп сделал в Овальном кабинете Белого дома во время встречи с вице-премьером Китая Лю Хэ, который прибыл в США для проработки условий торговой сделки между двумя странами. Трамп заметил, что за этой сделкой могла бы последовать еще одна, касающаяся военных расходов и производства оружия. «Думаю, будет лучше, если мы все соберемся и не сделаем это оружие», — заметил Трамп.

На просьбу президента США оценить это предложение, вице-премьер ответил, что считает его хорошей идеей. Никаких сроков для начала обсуждения нового соглашения стороны не обозначили.

В середине марта стало известно о планах США испытать до конца года два типа ракет, запрещенных договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), действие которого сейчас приостановлено. Если до конца июля стороны не придут к согласию, его действие будет прекращено. В ходе переговоров о судьбе договора Белый дом пояснял, что российско-американский документ не может влиять на сокращение вооружений, поскольку он не связывает обязательствами Китай.  

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Бизнес
Новости

СМИ узнали о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Ведомости
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Один из участков канала им. Москвы, между шлюзами 7 и 8 не будет открыт 24 апреля с началом судоходства в столичном регионе. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к отрасли и Минтрансу. Речь идет об участке, осушенном после аварии с подтоплением Тушинского тоннеля в январе. Собеседники утверждают, что он может открыться только к 1 июня.

Руководитель ФГБУ «Канал им. Москвы» Герман Елянюшкин, подтвердил, что дата открытия «близка к 1 июня». Чтобы компании-перевозчики не попали под штрафы, до этого времени предполагается ввести режим ограничения судоходства. Комиссия, расследовавшая причины аварии, пришла к выводу, что при проектировании и строительстве тоннеля были допущены ошибки, рассказал Елянюшкин.

Если аварийный участок канала не откроется в навигацию, потери всех судоходных компаний могут составить 2 млрд руб., заявлял в конце марта президент Российской палаты судоходства Алексей Клявин. По его оценкам, потери грузопотока будут исчисляться в 2 млн тонн, а пассажиропотока — в 71 500 человек. Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации. Сильнее других, по его мнению, могут пострадать «Порт Коломна», «Промышленный порт» в Ярославле и «Южный порт».

Серьезные потери могут понести и компании, которые перевозят туристов в центральной части Москвы, отмечает президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. В Химкинском водохранилище и в Тверской области зимовали около 30 прогулочных судов — это примерно 30% от числа судов, работавших в центральной части. Вернуться туда они пока не смогут. По словам Евдокимова, для 20 из них готовится переход через Рыбинское водохранилище по Волге и Оке в Москву, но прибудут они лишь во второй половине мая. Недополученные на майских праздниках доходы, а также затраты на топливо могут сложиться в потери 50 млн руб., что «весьма существенно для сегмента, в котором работает малый бизнес», — считает Евдокимов.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

AliExpress будет продавать российскую продукцию во всем мире

Ведомости
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Всемирная торговая площадка AliExpress в ближайшее время откроется для российских продавцов. Об этом пишет РБК со ссылкой на представителя AliExpress в России Антона Пантелеева. До недавнего времени Alibaba Group поддерживала монополию китайских продавцов и производителей на глобальном AliExpress.

Впервые ограничения для производителей из других стран были сняты в ноябре 2018 г. после приобретения китайским холдингом турецкого маркетплейса Trendyol. Тогда турецкие товары стали доступны для покупателей AliExpress по всему миру. По словам представителя AliExpress, сейчас компания завершает переговоры еще с несколькими сетями, в том числе из Италии и Испании, о выводе их продукции на глобальную площадку.

AliExpress уже начал тестировать систему доступа российских товаров, уточнил Пантелеев. Для этого компания должна быть зарегистрирована на локальной площадке Tmall, которая ориентирована на сделки внутри страны. После регистрации система позволит российским продавцам размещать товары на глобальном AliExpress.

В настоящее время на российском Tmall зарегистрировано более 300 продавцов. В их числе есть и крупные сети, такие как «Кораблик» и Vitek, и небольшие компании, половина из которых приходится на российских производителей. На глобальном AliExpress, по словам представителя платформы, «несколько сотен тысяч продавцов». По данным SimilarWeb, aliexpress.com занимает третье место в категории «покупки», уступая только американским Amazon и eBay. 

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Суд дал Маску и SEC время на заключение мирового соглашения

Ведомости
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Федеральный суд Нью-Йорка отвел две недели на заключение соглашения между основателем и руководителем Tesla Илоном Маском и Комиссией США по ценным бумагам и биржам (SEC), пишет The Financial Times. «Это дело вопиет о решении» сторонами во внесудебном порядке, заявила судья Элисон Натан по итогам первого двухчасового слушания по делу о неуважении Маска к суду. В противном случае, она пообещала принять решение самостоятельно.

Предметом разбирательства стала запись Маска в его микроблоге Twitter от 19 февраля. Из нее следовало, что в 2019 г. Tesla планирует произвести 500 000 автомобилей. Позже Маск исправился, уточнив, что речь идет о поставке на рынок 400 000 электрокаров. SEC настаивает, что этот твитт не был одобрен юристами Tesla, хотя, по условиям более раннего соглашения между Маском и SEC, топ-менеджер обязан согласовывать свои записи с соцсетях, касающиеся бизнеса компании. Это соглашение было одобрено судом осенью прошлого года. Теперь SEC пытается доказать, что Макс нарушил его условия, чем проявил неуважение к суду. Основатель Tesla настаивал, что не раскрыл никаких производственных секретов в своем твитте – эти показатели звучали ранее в его комментарии к отчету о доходах компании.

Маск поддержал решение суда об отсрочке на внесудебное урегулирование спора. «Мы всегда чувствовали, что должны иметь возможность работать с любыми разногласиями с SEC, а не торопиться в суд преждевременно», - заявил он по итогам первого дня слушаний.

Адвокат SEC Шерил Крамптон, уточнила, что в случае принятия решения о неуважении Маска к суду, ему придется ежемесячно представлять в суд обновленные версии своих твиттов и объяснять, какие из них были согласованы, а какие нет. Также защита SEC настаивает на установлении для Маска системы нарастающих штрафов за любые возможные впредь нарушения с его стороны.

Выбор редактора
Политика
Новости

WikiLeaks предупредил о скором выдворении Ассанжа из посольства Эквадора

Ведомости
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Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в ближайшие несколько часов или дней может быть выдворен из посольства Эквадора в Лондоне, сообщает WikiLeaks в твиттере со ссылкой на высокопоставленного эквадорского чиновника.

По информации проекта, у Эквадора уже есть соглашение с Великобританией о задержании Ассанжа. В качестве предлога для его выдворения будет использован офшорный скандал INA Papers, связанный с президентом Эквадора Ленином Морено. INA Papers — это ряд опубликованных в феврале документов, в которых говорится о деятельности INA Investment, офшорной компании, созданной братом Морено, отмечает WikiLeaks.

В ноябре прошлого года адвокат Ассанжа заявлял, что Эквадор может выдать его подзащитного. Он констатировал сближение позиций США, Великобритании и Эквадора по этому вопросу.

Ассанж получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне в 2012 году. Он опасается, что его выдадут США, где ему грозит до 35 лет тюрьмы или смертная казнь за публикацию секретных документов госдепартамента.

Бизнес
Новости

«Коммерсантъ» узнал о планах азербайджанской компании купить Антипинский НПЗ

Ведомости
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Азербайджанская нефтегазовая компания SOCAR может купить Антипинский НПЗ у группы New Stream Дмитрия Мазурова, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По информации газеты, SOCAR целиком купит АО «Антипинский НПЗ», в том числе нефтяные месторождения — Могутовское, части Гремячевского и Воронцовского. Она заплатит «символическую сумму» за завод, но возьмет на себя долг в $3 млрд. Сделка может быть закрыта в течение этого года.

Еще один актив New Stream — Афипский НПЗ — может купить владелец «Русснефти» Михаил Гуцериев, рассказал собеседник «Коммерсанта». Переговоры с ним ведет глава Сбербанка ГерманГреф. Банк выступает ключевым кредитором НПЗ. Гуцериев может приобрести завод за $50–60 млн.

Антипинский – самый крупный завод New Stream. Он может перерабатывать до 9 млн т нефти в год. Мощность переработки Афипского НПЗ достигает 6 млн т.

В декабре поставки нефти на Антипинский и Афипский НПЗ временно приостанавливались из-за финансовых проблем. Сбербанк выдал New Stream кредит на 23 млрд руб. для пополнения оборотного капитала, после чего поставки возобновились

Политика
Новости

Мэра Риги отправили в отставку

Ведомости
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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку Мэра Риги Нила Ушакова за неисполнение обязательств и нарушение нормативных актов, сообщает официальное издание правительства «Латвийский вестник».

В сообщении перечисляются допущенные Ушаковым нарушения. В частности, они связаны с муниципальным транспортным предприятием Rigas satiksme.

В конце января сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии (KNAB) провели обыск дома и на работе у Ушакова. Они были связаны с расследованием дела о коррупции в «Ригас сатиксме». Ушаков отвергал подозрения в нарушении закона.

После этого оппозиционные партии вынесли на рассмотрение рижской думы вопрос об отставке Ушакова. Однако депутаты проголосовали против его ухода с поста мэра города. В феврале Ушаков сообщил о планах принять участие в выборах в Европарламент. 

Политика
Новости

СМИ: куратор Украины в администрации президента решил уйти из Кремля

Ведомости
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Начальник управления по приграничному сотрудничеству администрации президента Олег Говорун покидает этот пост. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника. Эту информацию подтвердили два источника РБК, близкие к Кремлю.

По словам источника «Коммерсанта», близкого к администрации, Говорун уходит по семейным обстоятельствам. Его место займет один из сотрудников управления, отметил собеседник. По данным РБК,обязанности Говоруна будет исполнять Алексей Филатов, несколько лет занимавший в управлении пост главного советника и курировавший отношения России с Южной Осетией.

Источник газеты, знакомый с планами Говоруна, сообщил, что чиновник планировал доработать на должности до 2018 г. Чем он займется дальше, собеседник не знает. Другой источник издания, близкий к Говоруну, сообщил, что он давно хотел уйти с поста. На вопрос, перейдет ли чиновник на работу в коммерческие структуры, собеседник ответил: «Это похоже на правду».

Один из источников РБК сообщил, что к Говоруну не было никаких претензий. «Он устал, хотел уйти еще в прошлом году», – отметил он.

Говорун в 2006–2011 гг. возглавлял управление президента России по внутренней политике. После он стал полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе, а в 2012 г. занял пост министра регионального развития. С 2013 г. Говорун возглавлял управление по социально-экономическому сотрудничеству с государствами – участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В октябре 2018 г. это управление было преобразовано в управление по приграничному сотрудничеству, его также возглавил Говорун. Цель управления, как указывается на сайте Кремля, – обеспечивать деятельность президента по вопросам приграничного сотрудничества с Украиной, Абхазией и Южной Осетией.

«Коммерсантъ» называл Говоруна давним соратником помощника президента Владислава Суркова.

Технологии
Новости

«Яндекс.Такси» запустит сервис грузоперевозок

Ведомости
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Сервис «Яндекс.Такси» вскоре разрешит пользователям заказывать грузоперевозки. Об этом говорится в письме, которое компания направила своим партнерам, сообщает газета «Коммерсантъ». Источник «Ведомостей», близкий к «Яндекс.Такси», подтвердил планы компании запустить новый тариф.

Из письма следует, что компания будет использовать для грузовых перевозок автомобили двух типов: легковые с грузовым отсеком с грузоподъемностью до 1 т или грузовые фургоны с грузоподъемностью до 3,5 т (в таком случае партнерам компании потребуется специальное разрешение на въезд в центр Москвы).

Водители смогут принимать такие заказы только с наличием грузчика. «Водители, которые работают в одиночку, не будут их получать», – говорится в письме партнерам. Обязательное условие, которое компания предъявляет потенциальным партнерам в новом сервисе, – автомобиль должен быть не старше 2008 г.

Пресс-служба «Яндекса» не стала комментировать ТАСС эти планы. «Мы постоянно работаем над улучшением качества сервиса и экспериментируем с развитием новых услуг», – сказал собеседник агентства.

Политика
Новости

ЕСПЧ направил в Россию иски 380 родных жертв крушения Boeing на Украине

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) передал России два коллективных иска от 380 родственников пассажиров, погибших в результате крушения малазийского Boeing на востоке Украины в 2014 г. Об этом говорится в сообщении на сайте суда.

За двумя коллективными исками стоят представители Германии, Австралии, Бельгии, Канады, США, Великобритании, Гонконга, Индонезии, Израиля, Малайзии, Новой Зеландии, Нидерландов, Филиппин и Вьетнама. Заявители обвиняют Россию в нарушении статьи 2 Европейской конвенции о защите прав человека (ЕКПЧ), в ней утверждается право человека на жизнь. В первом иске говорится, что Россия ответственна за авиакатастрофу, во втором – что представителей российского Минобороны обвиняют в переброске ЗРК «Бук» на Украину и отдаче приказа на уничтожение лайнера.

Истцы также обвиняют Россию в нарушении статьи 3 ЕКПЧ («Запрет бесчеловечного и унижающего достоинство обращения») в контексте «невыполнения обязательств по расследованию гибели» их родных и непривлечения к ответственности виновников.

Самолет Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился на востоке Украины в июле 2014 г. В результате погибли 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов. В ноябре 2018 г. иск к России в ЕСПЧ подали родственники 55 граждан Нидерландов, погибших в результате крушения самолета.

Презентация расследования крушения Boeing MH17

Политика
Новости

РБК назвал повод лишить Арашукова полномочий сенатора

Ведомости
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Сенатор от Карачаево-Черкесии (КЧР) Рауф Арашуков не подал к 1 апрелю декларацию о доходах за 2018 г. Об этом сообщил РБК со ссылкой на три источника в аппарате Совета Федерации.

По закону «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Госдумы» сенатор должен подать декларацию до 1 апреля. Если он предоставляет «заведомо недостоверные или неполные сведения» о доходах, то это может повлечь либо предупреждение, либо освобождение от должности. Решение о досрочном прекращении полномочий должно быть принято не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для этого.

Пресс-служба Совета Федерации сообщила, что итоги кампании по сбору деклараций будут обсуждаться на запланированном на следующую неделю заседании соответствующей комиссии.

Арашукова лишили неприкосновенности и задержали в зале заседаний Совета Федерации 30 января. Ему предъявили обвинения в участии в преступном сообществе, двух эпизодах организации убийства и давлении на свидетеля. Арашуков вину не признает.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ранее заявляла, что Арашуков может лишиться полномочий в двух случаях: если он сам напишет соответствующее заявление или суд признает его виновным.

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