Экономика

Новости

Всемирный банк понизил прогноз по экономическому росту в России

Прогноз Всемирного банка по росту ВВП России на 2019 г. снижен до 1,4% по сравнению с 1,5%, ожидавшимися экспертами в январе. Новые данные опубликованы в докладе «Всемирный банк: Отчет об экономике региона Европы и Центральной Азии — апрель 2019». Ожидания по экономическому росту России в 2020-2021 гг. сохранены на уровне 1,8%.

Перспективы роста ВВП страны в 2019-2021 гг. экономисты оценивают как скромные. Отмечается, что главным фактором, влияющим на сохранение профицита российского бюджета, по-прежнему остаются высокие цены на нефть. Но в среднесрочной перспективе цены могут снижаться, предупреждают эксперты.

По прогнозам ВБ, в 2019 г. инфляция в России вырастет до 5,2%, что связывает с повышением ставки НДС до 20% и ослаблением рубля. В 2020 г., по мнению экспертов, она замедлится и составит 4%.

Возможное снижение экономического роста эксперты связывают с вероятным расширением антироссийских санкций и ухудшением настроений на финансовых рынках. Рост инвестиций увязывается с эффективностью государственных инициатив в части инфраструктурных проектов. Для ускорения темпов роста России необходимы реформы, направленные на рост производительности труда.