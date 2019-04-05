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Путин перенес срок попадания России в топ-20 рейтинга Doing Business

Президент Владимир Путин дал повторное поручение добиться выхода России на 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Путин уже давал такое поручение в майских указах 2012 г. – его должны были исполнить до 2018 г. Представитель Минэкономразвития подтвердил агентству перенос сроков для этого поручения.

Рейтинг Doing Business является наиболее авторитетным индикатором развития инвестиционного климата в мире. На момент указа президента 2012 г. Россия находилась на 120 месте. К 2018 г. решить поставленную Путиным задачу не удалось: пока Россия остановилась на 31 месте.

Согласно новому поручению президента, Россия должна занять 20-е место в рейтинге к 2024 г., отметил собеседник агентства.

Представитель Минэкономразвития рассказал «Интерфаксу», что с 2011 г. Россия остается единственной страной, показавший столь заметный рост рейтинга – на 89 позиций. Собеседник агентства отметил, что ведомство будет работать над тем, чтобы эксперты Всемирного банка учли проведенные, но не пока не подтвержденные реформы. Речь идет о сокращении срока, необходимого для подготовки и уплаты трех основных налогов, действующее нормативное правовое регулирование по направлению «защита миноритарных акционеров», упрощение в сфере регистрации собственности и международной торговли.