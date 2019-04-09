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Всемирный банк заявил о рекордных переводах в страны с низким уровнем дохода

Денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода в 2018 г. достигли рекордного уровня, говорится в исследовании Всемирного банка. Глобальные переводы мигрантов он оценил в $529 млрд, что на 9,6% превысило прошлогодний рекорд в $483 млрд. Ожидается, что в 2019 г. денежные переводы достигнут $550 млрд, что станет крупнейшим источником внешнего финансирования стран с низким и средним уровнем доходов. Общий объем денежных переводов в мире, в том числе в страны с высоким уровнем доходов, по итогам 2018 г. достиг $689 млрд по сравнению с $633 млрд годом ранее.

Прошлогодний рост переводов сильнее всего проявился в странах Южной Азии (на 12% больше, чем в 2017 г.), а также Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (7%). Основными получателями переводов стали Индия – $79 млрд, Китай – $67 млрд, Мексика – $36 млрд, Филиппины – $34 млрд и Египет – $29 млрд. Отмечается, что, за исключением Китая, денежные переводы в страны с низким и средним уровнем дохода ($462 млрд) были существенно больше потоков прямых иностранных инвестиций ($344 млрд).

Переводы в страны Европы и Центральной Азии увеличились примерно на 11% до $59 млрд в 2018 г. после 22%-ного роста годом ранее. В исследовании отмечается, что продолжающийся рост экономической активности привел к увеличению исходящих денежных переводов из Польши, России, Испании и США, которые являются основными источниками денежных переводов. Крупнейшим получателем переводов в регионе названа Украина, которая в 2018 г. получила рекордные $14 млрд, что на 19% больше, чем в 2017 г. Впрочем, этот всплеск отчасти связан с пересмотром методологии оценки входящих денежных переводов.

Средняя стоимость отправки перевода в $200 в 2018 – начале 2019 г. составила около 7%. Самым дорогим каналом переводов оказались банки, взимающие комиссию в 11%. За ними идут почтовые отделения – около 7%.