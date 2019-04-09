Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения
Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Санкции подталкивают Россию к тому, чтобы самостоятельно развивать технологии, импортозамещение, сказал Путин. Он решил уточнить у Орешкина, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамешение. «Сколько? 600 млрд руб.?» – спросил Путин министра, просматривающего информацию в смартфоне. Однако министр не сразу заметил обращение президента к нему. Сидевший рядом с Орешкиным министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание коллеги на вопрос Путина. После того как президент уточнил вопрос, Орешкин так и не смог ответить на него. На это Путин сразу отреагировал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».
Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в 2018 г. было потрачено 637 млрд руб.
В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Орешкина за то, что тот не был готов ответить на вопросы о реализации национальных проектов. В итоге выступление Орешкина парламентарии перенесли. Сам министр позже сказал, что парламент поставил вопрос гораздо шире, чем планировалось изначально, из-за этого обсуждение ушло в сторону разговора об общей ситуации с нацпроектами.