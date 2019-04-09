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МВФ дал самый низкий прогноз роста мирового ВВП за последние десять лет

МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в 2019 году замедлится до 3,3%, говорится в апрельском прогнозе фонда. В январе фонд ожидал, что этот показатель составит 3,5%.

Это самый низкий прогноз МВФ темпов роста мировой экономики за последние десять лет. В 2009 году, по оценкам фонда, этот показатель был на уровне -0,1%.

МВФ объяснил пересмотр прогноза негативными изменениями, которые затронули ведущие экономики, включая Еврозону, Латинскую Америку, США, Великобританию, Канаду и Австралию. Так прогноз роста экономики США в 2019 году снизился с 2,5% до 2,3% по сравнению с январским прогнозом, для Еврозоны — с 1,6% до 1,3%, для Великобритании — с 1,5% до 1,2%, для Канады — с 1,9% до 1,5%.

Прогноз роста российской экономики остался прежним. МВФ ожидает, что в 2019 году он составит 1,6%.

Среди рисков для роста мировой экономики МВФ называет напряженность в международной торговой политике, возможное замедление темпов роста китайской экономики, а также риски, связанные с Brexit.