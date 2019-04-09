Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

Финансы

Новости

Дельпаль заявил о непричастности к главной сделке в деле Калви

Партнер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил в суде, что не голосовал за сделку, в результате которой на балансе банка «Восточный» оказались акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Дельпаль является членом директоров «Восточного».

«Я не голосовал за эту сделку. Посмотрите протокол заседания совета директоров, вы увидите, что я не голосовал за сделку по приобретению акций IFTG», – заявил Дельпаль на заседании Басманного суда Москвы (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил о своей невиновности.

«Избрание такой тяжкой меры пресечения [как арест ] должно быть оправдано доказательствами и конкретными фактами, и это не тот случай», – добавил он.

Дельпаль заявил, что готов сотрудничать со следствием и даже готов сдать свой паспорт следователю. «Если суд изберет другую меру пресечения, я готов оставить паспорт с визой у следователя, чтобы дать понять, что не имею намерения уезжать», – заверил он, добавив, что не собирается уезжать из Москвы, где у него «обширные социальные связи» и где учатся его дети.

Дельпаль – один из шестерых обвиняемых по делу Baring Vostok: им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в результате действий обвиняемых на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. появились 59,9% выпущенных акций IFTG. Реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб., считает следствие. Дело Baring Vostok было заведено по заявлению миноритария и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который также арестован по этому делу, заявлял, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok, Юсуповым и другим миноритарием – Артемом Аветисяном.

Дельпаль находится в СИЗО с середины февраля. «Я в шоке от своего ареста. Так просто – взяли и бросили в камеру. Я никогда ничего противозаконного не совершал ни здесь, ни у себя на родине», – говорил он корреспонденту «Московского комсомольца», который является членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Дельпаль жаловался, что ему запрещены звонки и встречи, а письма, написанные ему родственниками на французском языке, ему не приходят. «Еще не понимаю: почему мне адвокат не может передать ни одного документа по моему делу? Он приходит. Показывает мне, но оставить в СИЗО не может, потому что это запрещено правилами», – цитировал «Московский комсомолец» Дельпаля.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде