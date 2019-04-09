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Экономика
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Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год

Ведомости
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Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару в среднем за 2019 г. составит 65,1 руб. за доллар, говорится в подготовленном ведомством обзоре.

В I квартале этого года курс оказался ниже, чем прогнозировало министерство, – 66,2 руб. за доллар фактически против ожидаемых 64,2 руб. за доллар.

В пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро, отмечает Минэкономразвития. При этом ключевыми факторами для ослабления курса станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во второй половине 2019 г., интервенции ЦБ на валютном рынке и снижение цен на нефть.

В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро. В презентации к выступлению министра в Госдуме говорилось, что ведомство понизило прогноз до 66,4 руб. за доллар.

Политика
Новости

В деле Baring Vostok появились новые оценки спорного пакета акций

Ведомости
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Участники дела Baring Vostok представили новые оценки спорного пакета акций компании International Financial Technology Group (IFTG). Об этом стало известно на заседании Басманного суда, который рассматривал вопрос о продлении ареста партнеру инвестфонда Филиппу Дельпалю.

Компания «Градостроительный ментор», которая проводила оценку по заказу потерпевшего, члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова, считает, что 59,9% акций IFTG стоят 199 000 руб., сообщает BBC. Защита Дельпаля попросила приобщить к делу выписку из ЕГРЮЛ, из которой следует, что эта компания не может проводить оценку акций, потому что этот вид деятельности не прописан в ее профиле. Суд удовлетворил эту просьбу.

Адвокаты Дельпаля, в свою очередь, представили на заседании данные, согласно которым стоимость IFTG составляет $120 млн. Если исходить из этой оценки, 59,9% акций компании стоят около $70 млн, отмечает агентство «Прайм». Однако представитель потерпевшего заявил, что на эти акции наложено ограничение и они «ничего не стоят, сколько бы ни стоила компания».

В 2015 г. между «Восточным» и «Первым коллекторским бюро» были заключены кредитные договоры на 2,6 млрд руб. В феврале 2017 г. совет директоров банка одобрил сделку о принятии от ПКБ в качестве отступного 59,9% акций в уставном капитале IFTG. Следствие считает, что реальная стоимость этого пакета акций составляет 600 000 руб.

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Бизнес
Новости

«Новатэк» начнет реализацию третьего СПГ-проекта после окончания «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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«Новатэк» собирается начать реализацию третьего СПГ-проекта сразу после окончания «Арктик СПГ – 2», заявил председатель правления компании Леонид Михельсон. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Михельсона, около 80–85% продукции «Арктик СПГ – 2» будет экспортироваться в восточном направлении по Северному морскому пути. Михельсон также отметил, что «Новатэк» может продавать СПГ компаниям Vitol и Repsol не только с нового проекта «Арктик СПГ – 2», но и с «Ямал СПГ».

На прошлой неделе, 2 апреля, компания подписала первые соглашения с Vitol и Repsol о продаже газа с «Арктик СПГ – 2». Соглашения предусматривают заключение контрактов на 15 лет c поставкой до 1 млн т СПГ с проекта «Арктик СПГ – 2» ежегодно.

Сейчас «Новатэк» развивает два СПГ-проекта: первый – «Ямал СПГ», второй – «Арктик СПГ». «Арктик СПГ – 2» – это проект «Новатэка» по добыче природного газа и производству СПГ на Гыданском полуострове. Компания планирует ввести в эксплуатацию завод в 2023 г. Он может стать вторым заводом «Новатэка», первый – «Ямал СПГ» – построили в конце 2018 г. (20% в проекте принадлежит Total).

Как отгружали первую партию сжиженного газа с «Ямал СПГ»

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Технологии
Новости

МТС увеличила сумму иска против Туркменистана до $1,5 млрд

Ведомости
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МТС подала развернутый иск в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров Всемирного банка (МЦУИС) против Туркменистана, увеличив требования с $750 млн до $1,5 млрд, говорится в пресс-релизе оператора. «Общие потери МТС в настоящее время оцениваются в $1,5 млрд. МТС намерена решительно защищать свои требования в арбитраже до наступления удовлетворяющего ее исхода и получения реального возмещения», – отмечается в сообщении компании. В пресс-службе МТС увеличение суммы искового требования объяснили проведением в конце марта «последней независимой оценки». Дата рассмотрения иска МТС пока не назначена.

В 2010 г. дочерняя компания МТС прекратила работу из-за истечения срока действия соглашения акционеров с министерством связи республики. Соглашение предусматривало выплату Туркменистану 20% чистой прибыли. Российский оператор смог возобновить работу в стране в 2012 г., открыв новое юрлицо «МТС Туркменистан», и на новых условиях: право на 30%-ное участие в чистой прибыли этой компании получила госкомпания «Туркментелеком». В сентябре 2017 г. она не стала продлять договор о сотрудничестве с оператором. Это привело к отключению услуг международной и междугородней зоновой связи и доступа в интернет.

В конце сентября 2017 г. МТС объявила об уходе с рынка Туркменистана из-за отказа «Туркментелекома» предоставлять услуги международной, междугородней и зоновой связи, а также услугу доступа в интернет. В июле 2018 г. МТС подала иск в МЦУИС против Туркменистана с требованием выплатить $750 млн. Изначально российский оператор в эту сумму оценил убытки от прекращения деятельности дочерней компании «МТС Туркменистан».

МТС работала на рынке Туркменистана с 2006 по 2010 г. и фактически была монополистом на рынке мобильной связи в стране. Компания предоставляла услуги связи почти 2,5 млн абонентов, в то время как национальный оператор «Алтын Асыр» обслуживал только 500 000 человек.

В марте вице-президент МТС Андрей Смелков говорил, что сейчас МТС в Туркменистане демонтирует оборудование, в ближайшее время оператор планирует приступить к ликвидации дочерней компании.

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Финансы
Новости

Дельпаль заявил о непричастности к главной сделке в деле Калви

Ведомости
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Партнер Baring Vostok француз Филипп Дельпаль заявил в суде, что не голосовал за сделку, в результате которой на балансе банка «Восточный» оказались акции люксембургской International Financial Technology Group (IFTG). Дельпаль является членом директоров «Восточного».

«Я не голосовал за эту сделку. Посмотрите протокол заседания совета директоров, вы увидите, что я не голосовал за сделку по приобретению акций IFTG», – заявил Дельпаль на заседании Басманного суда Москвы (цитата по «Интерфаксу»). Он заявил о своей невиновности.

«Избрание такой тяжкой меры пресечения [как арест ] должно быть оправдано доказательствами и конкретными фактами, и это не тот случай», – добавил он.

Дельпаль заявил, что готов сотрудничать со следствием и даже готов сдать свой паспорт следователю. «Если суд изберет другую меру пресечения, я готов оставить паспорт с визой у следователя, чтобы дать понять, что не имею намерения уезжать», – заверил он, добавив, что не собирается уезжать из Москвы, где у него «обширные социальные связи» и где учатся его дети.

Дельпаль – один из шестерых обвиняемых по делу Baring Vostok: им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, в результате действий обвиняемых на балансе «Восточного» вместо прав требований к Первому коллекторскому бюро на 2,5 млрд руб. появились 59,9% выпущенных акций IFTG. Реальная стоимость этого пакета акций – 600 000 руб., считает следствие. Дело Baring Vostok было заведено по заявлению миноритария и члена совета директоров «Восточного» Шерзода Юсупова.

Основатель Baring Vostok Майкл Калви, который также арестован по этому делу, заявлял, что уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом в «Восточном» между Baring Vostok, Юсуповым и другим миноритарием – Артемом Аветисяном.

Дельпаль находится в СИЗО с середины февраля. «Я в шоке от своего ареста. Так просто – взяли и бросили в камеру. Я никогда ничего противозаконного не совершал ни здесь, ни у себя на родине», – говорил он корреспонденту «Московского комсомольца», который является членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

Дельпаль жаловался, что ему запрещены звонки и встречи, а письма, написанные ему родственниками на французском языке, ему не приходят. «Еще не понимаю: почему мне адвокат не может передать ни одного документа по моему делу? Он приходит. Показывает мне, но оставить в СИЗО не может, потому что это запрещено правилами», – цитировал «Московский комсомолец» Дельпаля.

Фигуранты дела Baring Vostok в суде

Экономика
Новости

Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения

Ведомости
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Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Санкции подталкивают Россию к тому, чтобы самостоятельно развивать технологии, импортозамещение, сказал Путин. Он решил уточнить у Орешкина, сколько Россия в 2018 г. вложила в импортозамешение. «Сколько? 600 млрд руб.?» – спросил Путин министра, просматривающего информацию в смартфоне. Однако министр не сразу заметил обращение президента к нему. Сидевший рядом с Орешкиным министр иностранных дел Сергей Лавров обратил внимание коллеги на вопрос Путина. После того как президент уточнил вопрос, Орешкин так и не смог ответить на него. На это Путин сразу отреагировал: «Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов точно совершенно рублей».

Позже Путин вернулся к этой теме и сказал, что на импортозамещение в 2018 г. было потрачено 637 млрд руб.

В начале марта председатель Госдумы Вячеслав Володин прервал правительственный час с участием Орешкина за то, что тот не был готов ответить на вопросы о реализации национальных проектов. В итоге выступление Орешкина парламентарии перенесли. Сам министр позже сказал, что парламент поставил вопрос гораздо шире, чем планировалось изначально, из-за этого обсуждение ушло в сторону разговора об общей ситуации с нацпроектами.

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Политика
Новости

ЕС обсуждает перенос Brexit на март 2020 года

Ведомости
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Евросоюз склоняется к тому, чтобы перенести дату выхода Великобритании из блока на год, сообщает Financial Times. На встрече в Люксембурге министры почти всех 27 стран ЕС выразили готовность поддержать идею длительной отсрочки, если Великобритания предоставит четкий план, не угрожающий интересам союза.

При этом дипломаты обсуждают возможность сократить отсрочку, если британский парламент одобрит соглашение страны с Брюсселем о выходе из ЕС. Возможные даты Brexit включают 31 декабря 2019 г. и 31 марта 2020 г., отмечает FT. Первым идею о переносе Brexit на год с возможностью сократить отсрочку предложил председатель Европейского совета Дональд Туск. Он сделал это в ответ на просьбу британского премьера Терезы Мэй в начале апреля отложить Brexit до 30 июня. Европейские министры согласны с его доводами, что это позволит не возвращаться постоянно к вопросу о выходе, пока британские власти не найдут устраивающее их решение.

Сейчас крайним сроком является 12 апреля, из-за чего Великобритания рискует выйти из блока без каких-либо договоренностей с ним. Если страна получит длительную отсрочку, ей придется участвовать в майских выборах в Европарламент.

Мэй во вторник отправилась в Берлин и Париж, чтобы провести переговоры о Brexit с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Последний хочет, чтобы Великобритания покинула ЕС как можно скорее. В среду состоится саммит ЕС, посвященный этой проблеме. Для переноса Brexit необходимо согласие всех членов блока.

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Экономика
Новости

МВФ дал самый низкий прогноз роста мирового ВВП за последние десять лет

Ведомости
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МВФ прогнозирует, что рост мировой экономики в 2019 г. замедлится до 3,3%, говорится в апрельском прогнозе фонда. В январе фонд ожидал, что этот показатель составит 3,5%.

Это самый низкий прогноз темпов роста мировой экономики за последние десять лет, который давал МВФ. В 2009 г. глобальный ВВП сократился на 0,1%. В 2008–2009 гг. мировая экономика столкнулась с финансовым кризисом, который начался с банкротства американского инвестбанка Lehman Brothers.

МВФ объяснил пересмотр прогноза на 2019 г. негативными изменениями, которые затронули ведущие экономики, включая Еврозону, Латинскую Америку, США, Великобританию, Канаду и Австралию. Так, прогноз роста экономики США в 2019 г. снизился с 2,5% до 2,3% по сравнению с январским прогнозом, для еврозоны – с 1,6% до 1,3%, для Великобритании – с 1,5% до 1,2%, для Канады – с 1,9% до 1,5%.

Прогноз роста российской экономики остался прежним. МВФ ожидает, что в 2019 г. он составит 1,6%.

Среди рисков для роста мировой экономики МВФ называет напряженность в международной торговой политике, возможное замедление темпов роста китайской экономики, а также риски, связанные с Brexit.

Бизнес
Новости

Спрос на облигации Saudi Aramco превысил $100 млрд

Ведомости
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Заказы инвесторов на покупку дебютных евробондов Saudi Aramco достигли уже $100 млрд, сообщает Financial Times. Размещение должно состояться во вторник 9 апреля. Ранее сообщалось, что организаторы эмиссии намерены привлечь минимум $10 млрд.

Saudi Aramco собирается разместить шесть типов бондов со сроком погашения от трех до 30 лет. Предполагается, что их доходности будут примерно равны доходностям аналогичных суверенных саудовских облигаций. При этом спрос на бонды Saudi Aramco оказался даже выше, чем на гособлигации, когда страна впервые вышла на международный долговой рынок в 2016 г. Тогда инвесторы сделали заказы на $67 млрд.

Сейчас особый интерес у них вызывают 20- и 30-летние облигации, потому что они считают их доходности относительно привлекательными, пишет FT со ссылкой на банкира, знакомого с деталями эмиссии. На фоне ажиотажа вокруг Saudi Aramco доходность 20-летних саудовских гособлигаций опустилась примерно на 0,2 процентного пункта до 4,58%. Доходности облигаций снижаются, когда их цена растет.

Saudi Aramco изначально собиралась провести IPO. Власти надеялись, что компания может быть оценена в $2 трлн. Однако IPO пришлось отложить, и оно вряд ли состоится раньше 2021 г. В преддверии размещения облигаций Saudi Aramco впервые раскрыла свои финансовые результаты. Ее чистая прибыль по итогам прошлого года выросла на 46,3% до $111,1 млрд при выручке $355,9 млрд. Таким образом, она является самой прибыльной компанией в мире. Как утверждает Saudi Aramco, она не нуждается в заемных средствах и эмиссия облигаций не связана с покупкой ею нефтехимической компании Sabic за $69 млрд. Многие наблюдатели полагают, что так компания хочет наладить связи с международными инвесторами, пишет Reuters.

Высокий спрос свидетельствует об интересе инвесторов к саудовским финансовым активам, несмотря убийство журналиста и диссидента Джамаля Хашкоджи в здании саудовского консульства в Стамбуле октябре 2018 г. После этого скандала некоторые иностранные бизнесмены отказались от совместных проектов с королевством.

Политика
Новости

Генпрокурор США пообещал опубликовать доклад Мюллера в течение недели

Ведомости
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Генпрокурор США Уильям Барр пообещал представить итоги расследования комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы США в течение недели. Об этом сообщает The New York Times (NYT). Как отмечает издание, доклад будет представлен конгрессу и общественности.

По словам Барра, речь идет о публикации отредактированной версии доклада. В документе есть информация, которую не планируется раскрывать. «Процесс редактирования доклада идет очень хорошо. Поэтому мой первоначальный прогноз о публикации в середине апреля остается в силе», – отметил генпрокурор на заседании в конгрессе, добавив, что планирует обнародовать как можно больше информации «в пределах возможного».

Как отмечает NYT, из доклада должны быть удалены четыре категории информации. Среди них данные о коллегии присяжных, информация о методах сбора информации разведкой. Сохранить в секретности также планируется информацию, использующуюся на данный момент в судебных разбирательствах, а также личные данные фигурантов расследования, которым не будут предъявлять обвинения.

Команда Мюллера подготовила доклад и направила его Барру в марте 2019 г. В то же время было направлено письмо конгрессу. В нем говорилось, что следователи не обнаружили признаков сговора между Россией и предвыборным штабом Дональда Трампа, ставшего президентом США. При этом в письме утверждалось, что Россия предпринимала попытки повлиять на президентские выборы США в 2016 г. Барр отметил, что Мюллер не принимал участия в подготовке письма в конгресс. Спецпрокурору было предложено ознакомиться с отчетом, «но он отказался», отметил генпрокурор.

Строительство империи Trump

Выбор редактора
Политика
Новости

Путин впервые отреагировал на итоги доклада о вмешательстве России в выборы США

Ведомости
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Президент Владимир Путин впервые прокомментировал итоги доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в выборы США. «Я вам говорил, ничего не найдут. Лучше нас этого никто не знает. Мы ни в какие выборы в США не вмешивались», – отметил президент на пленарном заседании Арктического форума. По словам президента, итог расследования Мюллера был предсказуем. «Гора родила мышь», – охарактеризовал итоги расследования Путин.

По его мнению, причиной давления на американского президента Дональда Трампа в США стал политический кризис в этой стране. Путин отметил, что не защищает Трампа, с которым у него «полно разногласий». По его словам, сотрудничество России и США начнет улучшаться только после того, как внутриполитические проблемы в Вашингтоне разрешатся.

На вопрос журналистов, хотел ли бы он сейчас переизбрания Трампа, Путин ответил: «Мы с уважением относимся к выбору американского народа. Кто бы ни был президентом США, мы готовы с ним работать».

В конце марта Мюллер представил выводы своего расследования о вмешательстве России в американские выборы. Главный итог документа – сговора между штабом Трампа и Москвой не было. Ранее выводы Мюллера комментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сравнил расследование с поиском черной кошки в темной комнате: «Хочется вспомнить слова китайского философа, который сказал, что трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет».

Финансы
Новости

Чистый отток капитала из России вырос более чем в полтора раза

Ведомости
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Чистый отток капитала из России в январе – марте 2019 г. вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $25,2 млрд, сообщает ЦБ. В I квартале 2018 г. этот показатель достиг $16,1 млрд.

Регулятор отмечает, что такая динамика обусловлена «наращиванием вложений резидентов в иностранные активы, которое было частично нивелировано принятием обязательств».

По оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса России в I квартале 2019 г. увеличилось до $32,8 млрд против $30 млрд в I квартале 2018 г. Это произошло в результате расширения профицита внешней торговли товарами на фоне снижения совокупного отрицательного сальдо других компонентов счета текущих операций.

В 2018 г. чистый отток капитала частного сектора из России увеличился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом и составил $67,5 млрд. Регулятор ожидает, что по итогам 2019 г. этот показатель составит $35 млрд.

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