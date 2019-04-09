Минэкономразвития уточнило прогноз курса рубля на 2019 год
Минэкономразвития ожидает, что курс рубля к доллару в среднем за 2019 г. составит 65,1 руб. за доллар, говорится в подготовленном ведомством обзоре.
В I квартале этого года курс оказался ниже, чем прогнозировало министерство, – 66,2 руб. за доллар фактически против ожидаемых 64,2 руб. за доллар.
В пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ, слабая динамика импорта на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а также ослабление доллара к евро, отмечает Минэкономразвития. При этом ключевыми факторами для ослабления курса станут ослабление бюджетной и денежно-кредитной политики во второй половине 2019 г., интервенции ЦБ на валютном рынке и снижение цен на нефть.
В ноябре прошлого года Минэкономразвития прогнозировало курс рубля в 2019 г. на уровне 63,9 руб. за доллар. В марте министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что прогноз будет скорректирован из-за усиления санкционного давления и изменения курса доллара относительно евро. В презентации к выступлению министра в Госдуме говорилось, что ведомство понизило прогноз до 66,4 руб. за доллар.