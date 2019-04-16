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Экономика
Новости

В Совете Федерации предложили создать государственный фонд для санации бизнеса

Ведомости
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Сенатор Максим Кавджарадзе предложил создать государственный Центр санации бизнеса, сообщили РБК в комитете Совета Федерации по регламенту. Если комитет и эксперты одобрят инициативу на заседании 16 апреля, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник издания в аппарате верхней палаты парламента.

Речь идет о фонде для защиты работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, пояснили в комитете. В проекте пояснительной записки отмечается, что в России растет число банкротств среди юридических лиц: в 2014 г. в Центральном федеральном округе было 3600 банкротств, в 2017 г. их число выросло до 11 500.

Инициатива предполагает, что Центр санации бизнеса станет площадкой, на которой компании, находящиеся в сложной ситуации, смогут получить помощь и взаимодействовать с банками, инвестфондами и экспертными организациями. Однако в документе не уточняется, как будет финансироваться фонд, его полномочия и какой госорган будет его курировать.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко сказал РБК, что сейчас это только идея, которая в дальнейшем может стать законопроектом, но ключевым в этом вопросе будет мнение правительства. Сам сенатор считает, что у проекта есть потенциал. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян назвал идею создания такого фонда сомнительной. Он отметил, что уже существуют такие санаторы, как «ВТБ капитал» и «Сбербанк капитал», и нет необходимости в создании отдельного органа.

Технологии
Новости

РБК: робот «Яндекса» для поиска пиратских ссылок разочаровал правообладателей

Ведомости
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Правообладатели направили в «Яндекс» письмо, в котором заявили, что его программа для поиска ссылок на пиратский контент не оправдала их ожиданий, сообщает РБК со ссылкой на три источника в медиакомпаниях.

Разработанный «Яндексом» инструмент не обладает ни точностью, ни корректностью работы с данными, отмечает Алексей Бырдин — гендиректор ассоциации «Интернет-видео», объединяющей онлайн-кинотеатры ivi.ru, Okko, Amediateka и другие. По его словам, робот находит сайты с признаками нарушения, например, на таких сайтах может быть запись «Игра престолов» смотреть онлайн», однако самого нарушения — наличия видеоплеера — там нет.

Один из правообладателей провел выборочную проверку тысячи ссылок, найденных роботом «Яндекса», рассказал собеседник РБК. Из них только две содержали пиратское видео.

Представитель «Яндекса» сообщил РБК, что недавно разметка ссылок была улучшена, в результате объем новых выборок заметно сократился и стал релевантнее. В компании добавили, что будут постоянно работать над повышением точности инструмента.

О создании робота для поиска пиратского контента в марте «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса». Он рассказал, что для этого применяются принципы машинного обучения, но детально описать принципы работы новой системы отказался.

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Бизнес
Новости

Руководитель Газпромбанка стал акционером «Газпрома»

Ведомости
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Председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов стал акционером «Газпрома», сказано в сообщении монополии. Ему принадлежит 0,017666% акций компании, которые он покупал 4 и 5 апреля. По расчетам «Интерфакса», топ-менеджер купил более 4 млн акции на общую сумму около 661 млн рублей.

Акимов – член совета директоров «Газпрома» с 2011 г. Монополия, в свою очередь, является одним из акционером Газпромабанка. Согласно информации ЦБ, ей принадлежит в банке 4,5% акций.

Акимов – не единственный член совета директоров «Газпрома», который является миноритарным акционером монополии. Например, председателю правления компании Алексею Миллеру принадлежит 0,00095828% акций, министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву – 0,001012524%, а руководителю аппарата «Газпрома» Михаилу Середе – 0,00023233%.

Финансы
Новости

UniCredit выплатит США $1,3 млрд из-за нарушения санкций

Ведомости
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Итальянский банк UniCredit выплатит США $1,3 млрд в рамках соглашения по урегулированию дела о нарушении санкций, сообщается на сайте минфина США.

В период с января 2007 г. по декабрь 2011 г. филиал банка в Германии провел более 2000 платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в США, нарушая несколько американских санкционных программ. Кроме того, в 2011–2012 гг. UniCredit проводил через США платежи, не раскрывая американским финансовым институтам информацию о попавших под санкции лицах и странах.

В минфине США отметили, что эти операции нарушили санкционные режимы, направленные против распространения оружия массового уничтожения и глобального терроризма, а также ограничения в отношении Мьянмы, Кубы, Ирана, Ливии, Судана и Сирии.

В начале апреля Bloomberg писал, что UniCredit может заплатить $900 млн за нарушение американских санкций. По информации агентства, США обвиняют банк в отмывании иранских денег. За нарушение санкций США 15 европейских банков в течение 15 лет заплатили более $18,5 млрд. Самым крупным стал штраф BNP Paribas – $8,97 млрд.

Политика
Новости

Уровень одобрения Сталина в России достиг рекордного показателя

Ведомости
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Роль Сталина в истории страны положительно оценили 70% респондентов «Левада-центра». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные мартовского опроса социологов. Отрицательно к советскому вождю относятся всего 19% опрошенных. Издание подчеркивает, что исследование выявило рекордный показатель положительного отношения к Сталину за все годы подобных опросов.

Больше половины респондентов обнаружили в себе такое отношение к Сталину, как «восхищение» (эта категория с 2018 г. увеличилась с 2 до 4% опрошенных), уважение (с 29 до 41%) и симпатию (сократилась с 9 до 6%). О раздражении, страхе или отвращении к советскому вождю рассказали 19% опрошенных. Еще 26% относятся к этой исторической фигуре безразлично, 7% затруднились с ответом.

Готовность оправдать человеческие жертвы «великими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок», высказали 46% опрошенных, годом раньше их было 36%. Тех, кто считает, что репрессии нельзя оправдать ничем, в последнем исследовании «Левада-центра» меньше – 45%, остальные не определились со своей позицией. В 2018 г. такого мнения придерживались 49%.

Ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов связывает рекордный показатель одобрения россиянами деятельности Сталина с политизацией и расколом общества. Для таких периодов характерны более радикальные исторические оценки. Также процесс формирования положительного образа советского вождя поддерживается государственными СМИ, отмечает эксперт.

Выбор редактора
Недвижимость
Новости

«Коммерсантъ» узнал об интересе Louis Vuitton к управлению отелем в Москве

Ведомости
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Китайская компания China Vanke ведет переговоры с французской LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE об управлении отелем, который появится в центре Москвы. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на одного из столичных девелоперов и консультанта на рынке коммерческой недвижимости. В компаниях тему не комментируют.

В 2018 г. Vanke получила 70% в проекте реконструкции зданий Академии ракетных войск имени Петра Великого на Москворецкой набережной. В этот проект компанию привлек «Горкапстрой-гарант», который в 2017 г. приобрел на аукционе 30 строений за 10 млрд руб. Владельцем «Горкапстроя» значится бывший топ-менеджер «Главстроя» Артур Маркарян, которого связывали с Геннадием Тимченко, но представители Volga Group это отрицали.

Реконструкция на Москворецкой набережной предполагает открытие дизайнерского отеля на 100 номеров, который будет работать под люксовым брендом Cheval Blanc, рассказали собеседники издания. Похожие объекты у LVMH есть в Париже, Куршевеле, Сен-Бартельми и на Мальдивах. Также компания управляет шестью отелями под брендом Bvlgari. Еще один такой объект в ближайшее время откроется в Среднем Кисловском переулке в центре Москвы. Его инвестором является миноритарий сети «Магнит» Алексей Богачев.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба согласовала покупку LVMH 5-звездочной «Гранд отель Европа» в центре Санкт-Петербурга у Belmond. О сделке $2,6 млрд было объявлено в декабре 2018 г.

Политика
Новости

Конгрессмены США запросили у крупнейших банков информацию о связях Трампа с Россией

Ведомости
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Палата представителей, контролирующаяся республиканской партией, направила повестки крупнейшим международным банкам с требованием предоставить информацию о сделках президента США Дональда Трампа с российскими банками. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на знакомые с расследованием источники. Повестки получили, в частности, Deutsche Bank, Citigroup, JPMorgan Chase и Bank of America.

Председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф уточнил, что группа конгрессменов совместно с комитетом финансовых услуг направила запросы 15 апреля, передает Bloomberg. Конгрессменов интересуют дела, которые банки вели с фигурантами списка подозреваемых в отмывании денег из России и других стран Восточной Европы. В отношении Deutsche Bank расследование ведется с января 2019 г., с тех пор как демократы получили большинство в нижней палате конгресса. По словам Шиффа, банк сотрудничает со следствием, поэтому в его адрес была направлена так называемая «дружественная повестка». Обычно она выдается, когда компания или банк готовы предоставить информацию, но хотели бы получить официальный запрос. Представитель Deutsche Bank Керри Макхью подтвердила, что банк ведет с комитетами продуктивный диалог.

Ко времени вступления в должность президента у Трампа в Deutsche Bank было непогашенных кредитов на $340 млн, следует из его последней декларации. При этом, отмечает агентство, банк кредитовал Трампа десятилетиями, даже когда другие банки отказывали ему в деньгах. Всего за это время Deutsche Bank выдал его структурам около $2 млрд. Возможные финансовые рычаги влияния не были упомянуты в четырехстраничном резюме генпрокурора Уильяма Барра о выводах спецпрокурора по России Роберта Мюллера, который 22 месяца вел расследование о предполагаемом вмешательстве Москвы в американские выборы 2016 г.

Эрик Трамп, сын президента США и исполнительный вице-президент Trump Organization считает, что повестки являются «беспрецедентным злоупотреблением властью», а также «последней попыткой демократов» в палате представителей напасть на главу государства и его семью, приводит агентство выдержки из его заявления.

Бизнес
Новости

СМИ узнали о планах российской компании выращивать бананы и ананасы на Филиппинах

Ведомости
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Выращивать бананы и ананасы на Филиппинах собирается российская компания Vigorous Alliance со штаб-квартирой в Дубае. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на секретаря департамента сельского хозяйства Филиппин Эмманюэля Пиньоля. По его словам, этот проект станет частью сделки между Vigorous Alliance и филиппинской компанией по продаже удобрений Planters Products Inc. Соглашение руководители фирм Мердан Гурбанов и Родел Манара заключили 4 апреля. Кроме того, Vigorous Alliance также поставит на Филиппины удобрения для местных производителей риса. Общий объем инвестиций в проект оценивается в $577 млн.

Vigorous Alliance сможет производить около 59 000 т бананов мелких сортов и 175 000 т ананасов, подсчитал президент Национального плодоовощного союза Анатолий Куценко. Руководитель Ассоциации садоводов России Игорь Муханин отмечает, что, если у Vigorous Alliance российские владельцы, ей будет не сложно договориться с российскими сетями о поставках фруктов. По словам Пиньоля, Vigorous Alliance также ведет переговоры с правительством автономного района Бангсаморо об использовании или аренде единственного глубоководного порта автономии – Поллок. Его реконструкция и развитие оцениваются в $15 млн. По мнению Пиньоля, порт может стать для Vigorous Alliance «ключевым элементом» проекта по бананам и ананасам.

До сих пор Vigorous Alliance никак не заявляла о себе. Ее владельцы не известны. Руководитель Мердан Гурбанов, по словам Пиньолы, прибыл в Манилу в начале апреля вместе с партнером Львом Деньговым. Последний в 2017 г. был главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИДе и Госдуме и помощником главы Чеченской Республики. В 2015–2018 гг. он участвовал в освобождении 21 российского и белорусского гражданина.

Российско-филиппинские отношения активизировались после прихода к власти в 2016 г. президента Родриго Дутерте, заявившего о переориентации курса своей страны с США на Россию и Китай. Однако сделать это на практике пока не получилось. В октябре 2017 г. между Филиппинами и Россией было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве, а в декабре 2018 г. Манила закупила более дорогие американские вертолеты UH-60 Black Hawk вместо российских из-за боязни санкций со стороны Вашингтона.

Политика
Новости

NYT и WSJ получили Пулитцеровскую премию за расследования о Трампе

Ведомости
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Газеты The New York Times (NYT) и The Wall Street Journal (WSJ) получили Пулитцеровскую премию за расследования, касающиеся предполагаемых махинаций президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте премии.

NYT 18 месяцев изучала финансы семьи Трампа, и пришла к выводу, что история создания его бизнес-империи «была пронизана уклонениями от уплаты налогов». Также в расследовании доказывается, что большую часть состояния Трамп унаследовал от своего отца, а не заработал самостоятельно, как он не раз рассказывал. WSJ получила награду в номинации «Национальный репортаж» за «раскрытие секретных выплат президента Трампа двум женщинам во время его избирательной кампании». Героини расследования утверждали, что вступали с Трампом в интимную связь, а плату получили за молчание во время избирательной кампании. Этот эпизод использовался противниками Трампа как аргумент для призыва к его импичменту.

Премию в номинации «Международный репортаж» получили репортеры Associated Press за рассказ о зверствах войны в Йемене – краже продовольственной помощи и голодающих, которые едят листья, о детях-солдатах и о пытках заключенных. Награды в той же номинации удостоились журналисты агентства Reuters за расследование об убийстве 10 беженцев-рохинджа в Мьянме. За свой репортаж журналисты Ва Лона и Кья Со Оо были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о гостайне Мьянмы, напоминает агентство. Премии получили и фотокорресподенты Reuters за снимки, рассказывающие о мигрантах на границе с США.

Обладателями самой престижной премии в области журналистики стали также The South Florida Sun-Sentinel и The Pittsburgh Post-Gazette. Награды в области литературы получили Ричард Пауэрс и Джеки Сибблис Дрери. Пулитцеровской премии за вклад в американскую музыкальную культуру посмертно удостоилась «королева соула» Арета Франклин.

Выбор редактора
Политика
Новости

Украинский суд освободил Надежду Савченко из-под стражи

Ведомости
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Броварский городской районный суд на Украине освободил из-под стражи депутата Верховной рады Надежду Савченко, сообщает телеканал «112 Украина». Такое решение было принято в связи с истечением срока действия меры пресечения.

«Я выхожу из этого зала как свободный человек. Я вернула себе волю и буду бороться за Украину. Я докажу свою невиновность в этом суде. Но теперь спешить некуда», – приводит украинское издание «Вести» слова Савченко.

Савченко лишили депутатской неприкосновенности в марте 2018 г., после этого она была задержана и арестована. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко готовила теракты в здании Верховной рады и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы. Вместе по делу проходит руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан, его также освободили из-под стражи 16 апреля.

Освобождение Савченко произошло за пять суток до второго тура выборов президента Украины, который состоится 21 апреля.

Политика
Новости

Пожарные заявили о спасении каркаса собора Парижской Богоматери от обрушения

Ведомости
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Пожарным, по предварительным данным, удалось спасти от полного обрушения конструкцию и две башни собора Парижской Богоматери, сообщает Associated Press со ссылкой на начальника французской пожарной охраны Жан-Клода Галле. На то, чтобы полностью потушить пожар, потребуется еще 3–4 часа, уточнил государственный секретарь при министре внутренних дел Лор Нуньес.

Reuters сообщает, что минимум один пожарный получил серьезные травмы при тушении огня.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18.50 (19.50 мск). Огонь начал распространяться на верхних уровнях собора. Официально причина пожара пока не называлась, но CNews со ссылкой на пожарных сообщило, что возгорание могло возникнуть при реставрации здания. Прокуратура Парижа начала расследование о неумышленном причинении ущерба. По данным источников Reuters, в качестве возможной причины пожара рассматривается случайность.

В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы и большая часть кровли собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже пообещал восстановить его. «Отвечая на поступившие многочисленные обращения, мы решили начать национальную кампанию сбора средств на его восстановление», – сообщил французский лидер. Он также попросил о помощи международное сообщество. Макрон отметил, что «худшего удалось избежать», и поблагодарил пожарных за «смелость» и «высокий профессионализм».

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии

Политика
Новости

Власти Франции объяснили отказ тушить с воздуха Собор Парижской Богоматери

Ведомости
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Французская экстренная служба Sécurité civile объяснила отказ тушить пламя, охватившее Собор Парижской Богоматери, с воздуха риском обрушения всей конструкции. Об этом говорится в сообщении службы в Twitter. К месту ЧП стянуты сотни пожарных, которые делают все возможное, чтобы взять огонь под контроль, уточнила служба.

Мощный пожар в Соборе Парижской Богоматери вспыхнул вечером 15 апреля. Вскоре огонь охватил шпиль собора и помещения под ним. В результате шпиль и крыша обрушились, пожар перекинулся на одну из башен собора. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что пожарные пытаются взять под контроль распространение огня, а также спасти произведения искусства. Официальных данных о причинах возгорания пока нет. По некоторым данным, он мог начаться на строительных лесах. Прокуратура Парижа начала предварительное расследование.

Президент США Дональд Трамп призвал принять незамедлительные меры для тушения пожара. «Так ужасно видеть мощный пожар в Нотр-Даме в Париже. Возможно, должна быть задействована пожарная авиация. Надо действовать быстро!» – написал он в своем Twitter.

Собор Парижской Богоматери – одна из самых известных достопримечательностей Парижа. Кафедральный собор архиепархии строился почти два века – с 1163 по 1345 г. Его возвели по инициативе парижского епископа Мориса де Сюлли, главными создателями считаются два архитектора – Жан де Шель, работавший над зданием с 1250 по 1265 г., и создатель Святой капеллы Пьер де Монтрей, руководивший работами с 1250 по 1267 г.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фотографии

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