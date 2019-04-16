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В Совете Федерации предложили создать государственный фонд для санации бизнеса

Сенатор Максим Кавджарадзе предложил создать государственный Центр санации бизнеса, сообщили РБК в комитете Совета Федерации по регламенту. Если комитет и эксперты одобрят инициативу на заседании 16 апреля, она ляжет в основу законопроекта, уточнил собеседник издания в аппарате верхней палаты парламента.

Речь идет о фонде для защиты работников предприятий, в том числе застройщиков, которые обанкротились, пояснили в комитете. В проекте пояснительной записки отмечается, что в России растет число банкротств среди юридических лиц: в 2014 г. в Центральном федеральном округе было 3600 банкротств, в 2017 г. их число выросло до 11 500.

Инициатива предполагает, что Центр санации бизнеса станет площадкой, на которой компании, находящиеся в сложной ситуации, смогут получить помощь и взаимодействовать с банками, инвестфондами и экспертными организациями. Однако в документе не уточняется, как будет финансироваться фонд, его полномочия и какой госорган будет его курировать.

Член комитета Совета Федерации по экономической политике Владимир Кравченко сказал РБК, что сейчас это только идея, которая в дальнейшем может стать законопроектом, но ключевым в этом вопросе будет мнение правительства. Сам сенатор считает, что у проекта есть потенциал. Сопредседатель «Деловой России» Антон Данилов-Данильян назвал идею создания такого фонда сомнительной. Он отметил, что уже существуют такие санаторы, как «ВТБ капитал» и «Сбербанк капитал», и нет необходимости в создании отдельного органа.