Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году

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Автор анонимного Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность

Автор Telegram-канала «Сталингулаг» — анонимного и одного из самых популярных в России — подтвердил, что его зовут Александр Горбунов. Об этом он рассказал в своем первом личном интервью, которое он дал BBC.

«Меня зовут Александр Горбунов, и я — автор “Сталингулага”», — сказал он. Позже в Telegram-канале «Сталингулаг» появилась ссылка на его интервью для BBC с подписью: «Я больше не аноним».

О том, что автором Telegram-канала может быть 26-летний житель Махачкалы Александр Горбунов (сейчас ему 27 лет), писал РБК в июле 2018 г. Сам автор ранее эту информацию не подтверждал. Подтверждение с его стороны последовало за публикацией в «Сталингулаге» о том, что ко всем его родственникам пришли «следователи и вооруженные люди», которые разыскивают его. После этого его мать — Татьяна Горбунова — дала интервью изданиям The Bell и Baza. Второму она подтвердила, что ее сын действительно является автором канала. Также она сообщила, что у Горбунова наследственное заболевание — спинальная амиотрофия Верднига — Гоффмана, из-за которой появляется мышечная слабость: «Он очень больной мальчик от рождения. Он у меня колясочник».

В интервью BBC Горбунов рассказал, что начал вести Telegram-канал, так как ему «просто захотелось писать». «Может, были какие-то личные переживания. Может, была какая-то недосказанность, потому что я много тогда работал, практически не отходил от компьютера, потому что и ходить особо было некуда», — отметил он.

Горбунов сообщил, что основной вид его деятельности — это трейдинг. «Это мой основной источник дохода. Telegram-канал приносит не так много денег, как кажется. А расходы у меня в Москве очень большие — это расходы не для того, чтобы вести роскошную жизнь, а банально для того, чтобы просто выйти из квартиры, чтобы я дома смог попить воды, чтобы мне сутки полностью помогали квалифицированные люди», — отметил он.

Автор «Сталингулага» также рассказал, что «пик карьеры любого трейдера — создание собственного фонда», и что он собирался открыть свой. Однако после публикации РБК о том, что он является автором Telegram-канала, с ним «прекратились любые контакты по этой теме» и он остался частным трейдером. На вопрос о том, почему трейдер не может вести Telegram-канал, он ответил: «Российский бизнес старается стоять в стороне от политики, которая не очень нравится действующей власти».

На Telegram-канал «Сталингулаг» подписаны более 331 000 человек. По состоянию на март 2019 г., по данным «Медиалогии», он был третьим по популярности в рунете. Среднее количество просмотров каждого поста оценивалось в 193 400. В декабре 2017 г. «Сталингулаг» дал письменное интервью телеканалу «Дождь».