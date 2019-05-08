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Reuters узнало подробности о разногласиях Китая и США по торговой сделке

Дипломатическая депеша с поправками к проекту торгового соглашения из 150 страниц поступила в пятницу из Пекина в Вашингтон, передает Reuters. Документ способен свести на нет результаты долгих переговоров между странами, рассказали агентству три источника в правительстве США и три источника, проинформированных о ходе переговоров.

Собеседники агентства утверждают, что в документе много правок со стороны Китая, противоречащими основным требованиям США. В среду, 8 мая, президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что Китай ошибается, если думает, что ему удастся договориться со следующим президентом-демократом.

Проект торгового соглашения состоит из семи глав. В каждой из них Пекин отказался вносить поправки в законодательство для урегулирования претензий США. В частности, Вашингтон требовал принять поправки, вводящие ответственность за хищение американской интеллектуальной собственности и коммерческой тайны, принудительную передачу технологий, нездоровую конкуренцию, нелегальный доступ к финансовым услугам и манипуляции валютой.

Трамп ранее заявил, что переговоры с Китаем движутся слишком медленно, поэтому он принял решение повысить пошлины с 10 до 25% на импорт китайской продукции на общую сумму $200 млрд с 10 мая. Об увеличении пошлин американская сторона заявила накануне визита вице-премьера Китая Лю Хэ в Вашингтон для продолжения торговых переговоров. Пресс-секретарь китайского МИДа Гэн Шуан сообщил, что преодоление разногласий является «процессом переговоров» и что Китай не «избегает проблем».

Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и министр финансов США Стивен Мнучин, ознакомившись с правками Китая, были поражены масштабами изменений проекта соглашения, отмечает Reuters. По словам двух чиновников из американской администрации, именно правки со стороны Китая подтолкнули Трампа к решению повысить пошлины. По словам одного из источников, в последнем раунде переговоров «Китай стал жадным». «Китай отрекся от десятка вещей, если не больше... Переговоры прошли очень плохо, даже удивительно, что Трамп возмутился только в воскресенье», – пояснил он.