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Китай ввел ответные пошлины на товары из США

Китай с 1 июня вводит ответные пошлины в отношении американских товаров, передает Reuters со ссылкой на комитет по таможенным тарифам госсовета КНР. Пошлины будут введены против 5000 товаров производства США на общую сумму $60 млрд. Такие меры приняты в ответ на решение правительства США повысить с 10 мая пошлины в отношении китайской продукции на сумму $200 млрд с 10% до 25%.

В отношении 2493 товаров пошлины будут повышены до 25%, в отношении 1078 товаров – до 20%, в отношении еще 974 наименований – до 10%. В отношении группы из 595 товаров начнут действовать 5%-ные пошлины.

5 мая президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон повысит пошлины с 10% до 25% в отношении продукции из Китая на общую сумму $200 млрд из-за того, что торгово-экономические переговоры с Пекином «продвигаются очень медленно». Через два дня торговый представитель США Роберт Лайтхайзер объяснил, что Пекин отходит от достигнутых ранее договоренностей. В свою очередь китайские власти пообещали принять ответные меры. Позже 10 мая Трамп дал поручение начать процесс повышения таможенных пошлин на импортируемые из Китая товары стоимостью еще на $300 млрд.