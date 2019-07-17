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Вице-премьер Акимов назвал срок прекращения выдачи бумажных паспортов

Вице-премьер Максим Акимов заявил журналистам, что в России в 2022 г. прекратится выдача бумажных паспортов, передает ТАСС. Он отметил, что переход к выдаче электронных документов будет постепенным. Кроме того, правительство приняло принципиальное решение: владельцы бумажных паспортов, выданных на бессрочной основе (то есть после 45 лет), смогут сохранить их, если не захотят обзавестись документом нового образца.

«Никакого принуждения, никакой обязательности, никакой кампанейщины здесь не предусматривается», – сказал вице- премьер. Он добавил, что в России много людей, которым «не очень комфортно жить в этом электронном мире». Он отметил, что в правительстве намерены динамично работать, чтобы внедрить новые документы, поэтому электронный паспорт смогут получить все желающие.

Акимов показал, как будет выглядеть паспорт нового образца. Это будет пластиковая карточка с чипом, содержащая основную информацию о человеке: фамилию, имя, отчество, дату и место рождения, а также срок действия документа. Предполагается, что документ будет действителен в течение 10 лет. Кроме того, электронное удостоверение личности будет содержать в себе данные о наличии у гражданина водительских прав, СНИЛС и ИНН.

Вице-премьер рассчитывает, что переход на электронные паспорта не приведет к увеличению расходов бюджета, а пошлина за оформление паспорта останется для граждан прежней. Согласно сайту госуслуг, оформление паспорта гражданина России впервые обходится в 300 руб., как и плановая замена в 20 и 45 лет. Пошлина за замену документа в связи с потерей или непригодностью к использованию составляет 1500 руб.

Как будет выглядеть электронный паспорт россиянина