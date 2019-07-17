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Володин заявил о возможной отмене льготного НДС для пальмового масла

Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет в четверг, 18 июля, внесен на рассмотрение Госдумы, передает «Интерфакс» со ссылкой на спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. По его словам, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании, которое провел с депутатами премьер-министр Дмитрий Медведев.

Володин подчеркнул, что депутатам поступали многочисленные обращения граждан о вреде от использования в пищевых продуктах пальмового масла. Спикер парламента отметил, что такое сырье снижает качество продуктов, а иногда и наносит вред здоровью. «Поэтому принято решение о снятии с пальмового масла льготного режима 10% НДС и возврата в обычный режим – 20%», – пояснил Володин.

По данным ФТС, в январе – мае Россия импортировала почти 410 000 т пальмового масла на $256,4 млн, что на 0,7% меньше, чем годом ранее. Пальмовое масло подешевело на 7,4% во II квартале 2019 г., поскольку запасы масла в Индонезии и Малайзии остаются высокими, а спрос на него уменьшается.

РБК сообщал в июле 2018 г., что Минсельхоз рассматривал возможность повышения НДС на продукцию, содержащую заменители молочного жира, в том числе пальмовое масло. Это рассматривалось как мера стимулирования потребления «настоящего» молока и увеличения доли качественной продукции на рынке.

Льготная ставка НДС в размере 10% распространяется на большинство продуктов питания, в том числе на овощи, крупы, молоко, хлеб, мясо, рыбу (за исключением деликатесов). Такой же ставкой налога облагаются товары для детей, в том числе одежда и обувь и другая продукция. Как поясняли изданию в Минфине, в Налоговом кодексе установлен только список продовольственных товаров, на которые распространяется льготная налоговая ставка, конкретный же перечень продуктов устанавливается постановлением правительства, за разработку которого отвечает Минсельхоз. Однако в прошлом году инициатива не была реализована.